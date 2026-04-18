Marcus Rashford ke Juventus? Klub raksasa Serie A mengincar langkah ambisius untuk mendatangkan penyerang Man Utd di tengah spekulasi kepergiannya dari Barcelona

Akibat keengganan Barcelona, Rashford diperkirakan akan kembali ke United musim panas ini, namun hanya untuk sementara. Penyerang asal Inggris ini telah tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak 12 gol dan memberikan 13 assist. Meskipun mencatatkan performa tersebut, Setan Merah dilaporkan siap melepas lulusan akademi ini ke bursa transfer, menjadikannya salah satu peluang paling menarik bagi klub-klub elit Eropa selama jendela transfer mendatang.

Ketidakpastian ini telah membuka peluang bagi Juventus untuk masuk ke dalam perburuan, menurut laporan dari Italia. Bianconeri, yang belum pernah menjuarai Serie A sejak 2020, sedang mengalami musim yang sulit setelah tersingkir dari perempat final Coppa Italia dan babak play-off fase gugur Liga Champions. Saat ini berada di peringkat keempat dan berjuang untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, mereka sedang mencari pemain internasional berkualitas tinggi. Rashford, dengan kecepatan dan keserbagunaannya, dipandang sangat cocok dengan kebutuhan taktis 'Nyonya Tua' yang ingin membangun kembali barisan serangannya.