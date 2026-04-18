Marcus Rashford ke Juventus? Klub raksasa Serie A mengincar langkah ambisius untuk mendatangkan penyerang Man Utd di tengah spekulasi kepergiannya dari Barcelona
Barcelona masih ragu-ragu soal kesepakatan permanen
Terlepas dari rekam jejaknya yang tak terbantahkan, masa tinggal Rashford di Catalonia tampaknya akan segera berakhir. Menurut laporan, Barcelona tampaknya semakin kecil kemungkinannya untuk menggunakan opsi pembelian pemain internasional Inggris tersebut, yang menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Camp Nou.
Pimpinan Blaugrana beroperasi di bawah batasan keuangan yang ketat dan mengevaluasi setiap investasi dengan sangat hati-hati. Dikabarkan bahwa raksasa Catalan tersebut tidak berniat mengeluarkan €30 juta yang diperlukan untuk mengamankan jasa pemain berusia 28 tahun itu secara permanen. Meskipun angka tersebut dianggap wajar untuk pemain sekelasnya, prioritas utama Barca tetaplah meringankan beban gaji mereka yang sangat besar.
Kembali ke Old Trafford dan sebuah peluang baru terbuka
Akibat keengganan Barcelona, Rashford diperkirakan akan kembali ke United musim panas ini, namun hanya untuk sementara. Penyerang asal Inggris ini telah tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak 12 gol dan memberikan 13 assist. Meskipun mencatatkan performa tersebut, Setan Merah dilaporkan siap melepas lulusan akademi ini ke bursa transfer, menjadikannya salah satu peluang paling menarik bagi klub-klub elit Eropa selama jendela transfer mendatang.
Ketidakpastian ini telah membuka peluang bagi Juventus untuk masuk ke dalam perburuan, menurut laporan dari Italia. Bianconeri, yang belum pernah menjuarai Serie A sejak 2020, sedang mengalami musim yang sulit setelah tersingkir dari perempat final Coppa Italia dan babak play-off fase gugur Liga Champions. Saat ini berada di peringkat keempat dan berjuang untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, mereka sedang mencari pemain internasional berkualitas tinggi. Rashford, dengan kecepatan dan keserbagunaannya, dipandang sangat cocok dengan kebutuhan taktis 'Nyonya Tua' yang ingin membangun kembali barisan serangannya.
Tantangan finansial bagi Bianconeri
Meskipun minat dari Turin sungguh-sungguh, aspek keuangan dari kesepakatan ini tetap menjadi hambatan yang signifikan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, Juventus sedang mempertimbangkan proposal yang didasarkan pada kesepakatan peminjaman yang mencakup opsi atau kewajiban untuk membeli. Hal ini akan memungkinkan klub Italia tersebut untuk memasukkan sang penyerang ke Serie A tanpa harus mengeluarkan dana besar secara langsung pada tahap awal transfer.
Perhatian utama Juventus tetap pada gaji Rashford saat ini. Namun, terobosan potensial mungkin terletak pada kesediaan United untuk memfasilitasi kepergiannya. Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan dapat tercapai di mana klub Liga Premier tersebut akan menanggung sebagian besar gajinya sebesar €11 juta per musim.
Dari spekulasi menjadi kenyataan
Jika United bersedia menanggung sebagian besar gaji sang pemain demi memfasilitasi transfer ini, prospek melihat Rashford mengenakan seragam bergaris hitam-putih pun berubah dari sekadar spekulasi menjadi kenyataan pasar yang sangat nyata. Penyerang yang telah mengamankan gelar Supercopa de Espana musim ini dan berada di ambang menambah gelar La Liga ke dalam lemari trofinya—dengan Barcelona memimpin sembilan poin atas Madrid—akan menjadi pernyataan niat yang signifikan bagi Juventus saat mereka berupaya kembali ke puncak sepak bola domestik dan Eropa.
Bagi Rashford, pindah ke Italia akan menjadi awal yang baru dan liga besar ketiga dalam tiga musim berturut-turut. Menjelang bursa transfer musim panas, semua mata akan tertuju pada apakah raksasa Serie A ini dapat berhasil menegosiasikan persyaratan finansial yang rumit yang diperlukan untuk membawa bintang Inggris tersebut ke Allianz Stadium.