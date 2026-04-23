Juventus siap mengajukan tawaran untuk Bernardo Silva, sementara Barcelona juga mengincar transfer gratis untuk ikon Manchester City tersebut
Juve memimpin perburuan pemain kreatif City
Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus telah mengidentifikasi Silva sebagai target utama mereka dan kini siap mengajukan tawaran resmi kepada Manchester City. Meskipun pembahasan internal di Allianz Stadium semakin intensif, sang pemain sendiri dilaporkan tetap menjaga jarak profesional dari pembicaraan transfer tersebut. Silva telah menyatakan keterbukaannya untuk pindah ke Juve, namun saat ini ia fokus untuk meraih lebih banyak trofi bersama Manchester City di pekan-pekan terakhir musim ini dan tidak ingin terganggu. Fokus pada masa kini ini tidak menghalangi petinggi Juventus, yang melihat pemain berusia 31 tahun itu sebagai titik fokus yang sempurna untuk sistem taktis Luciano Spalletti.
Barcelona dan Benfica menjadi pesaing yang tangguh
Juventus sangat menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya klub yang mengagumi mantan pemain Monaco tersebut. Barcelona telah lama dikaitkan dengan rencana untuk mendatangkan Silva, dan daya tarik Camp Nou tetap menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan sang pemain. Selain raksasa Catalan itu, Benfica dan Galatasaray juga muncul sebagai calon peminat, meskipun persaingan tampaknya semakin menyempit menjadi pertarungan dua kubu antara Barca dan Juve.
Hal ini terutama disebabkan oleh keinginan Silva untuk terus bermain di level tertinggi musim depan, memastikan ia tetap menjadi sosok kunci bagi klub dan negaranya saat ia memasuki tahap akhir kariernya.
Peran Jorge Mendes dalam negosiasi
Salah satu faktor kunci dalam setiap potensi kesepakatan yang melibatkan Silva adalah perwakilannya, Jorge Mendes. Juventus terus menjalin komunikasi yang intensif dan produktif dengan sang agen ternama tersebut guna memastikan posisi mereka tetap di urutan terdepan. Pembicaraan yang sedang berlangsung ini bertujuan untuk mengatasi kerumitan finansial dalam kesepakatan tersebut serta menyajikan sebuah proyek yang dapat memenuhi ambisi olahraga sang pemain sekaligus kebutuhan pribadinya.
Menjadi yang pertama
Keputusan untuk segera mengajukan tawaran resmi merupakan risiko yang telah diperhitungkan oleh dewan direksi Juventus, mengingat Silva telah mengumumkan kepergiannya dari Manchester City pada akhir musim ini. Setelah bergabung dengan klub Inggris tersebut dari Monaco pada 2017, gelandang asal Portugal ini dipastikan akan meninggalkan warisan legendaris yang mencakup 19 trofi.
Ada kekhawatiran yang semakin meningkat di Turin bahwa jika mereka menunggu hingga jendela transfer musim panas resmi dibuka, klub-klub besar Eropa lainnya mungkin ikut bersaing dengan tawaran finansial yang lebih menggiurkan.