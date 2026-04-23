Michael Carrick 'tidak mendesak' Man Utd untuk segera mengambil keputusan terkait posisi manajer tetap, sambil menepis perbandingan dengan Ole Gunnar Solskjaer
Carrick menolak untuk terburu-buru dalam mengambil keputusan dewan
Meskipun terjadi perubahan besar dalam tim sejak kedatangannya, Carrick tetap tenang menanggapi statusnya di United. Dengan klub yang semakin dekat untuk kembali ke Liga Champions, fokus pun secara alami beralih ke apakah mantan gelandang tersebut akan ditunjuk sebagai manajer secara permanen. Namun, Carrick menegaskan bahwa ia tidak mendesak petinggi United untuk meminta kepastian mengenai masa depannya.
"Soal tenggat waktu, itu bukan sesuatu yang benar-benar saya kejar," jelas Carrick menjelang pertandingan kandang hari Senin melawan Brentford. "Semua akan jelas ketika waktunya tiba."
Menepis perbandingan dengan Solskjaer
Banyak pengamat menilai penunjukan legenda klub Ole Gunnar Solskjaer sebagai peringatan bagi dewan direksi United, karena khawatir akan terulangnya keputusan emosional yang didasari oleh kesuksesan sementara. Carrick, yang pernah menjadi asisten pelatih di bawah asuhan pelatih asal Norwegia itu antara tahun 2019 dan 2021, dengan cepat membantah perbandingan semacam itu, sambil menekankan bahwa setiap masa jabatan manajer memiliki konteks dan waktunya masing-masing.
"Saya sangat menghormatinya. Dia adalah teman dekat saya dan saya bekerja sama dengannya saat saya di sini. Kami melakukan banyak hal baik dan hampir berhasil," kata Carrick. "Anda bisa membandingkan berbagai situasi yang berbeda dengan manajer, pelatih, dan tim sepanjang tahun. Tapi itu sebenarnya tidak relevan. Benar-benar tidak. Itu bukan hal negatif atau positif. Itu sama sekali tidak ada kaitannya. Kami adalah tim yang berbeda sekarang, terlepas dari siapa yang memimpin. Perbandingan benar-benar tidak membuat perbedaan apa pun."
Menavigasi dinamika dunia manajemen
Pelatih sementara ini bekerja di lingkungan di mana masa jabatan manajer semakin pendek. Yang mengejutkan, 20 manajer baru telah ditunjuk di empat divisi teratas sejak Carrick kembali ke Manchester 100 hari yang lalu. Liam Rosenior, yang dipecat oleh Chelsea hanya beberapa hari setelah United menang di Stamford Bridge, adalah korban terbaru dari tingginya tingkat pergantian manajer yang saat ini melanda dunia sepak bola profesional.
"Ada dua sisi dari hal ini," kata Carrick mengenai tekanan untuk hasil instan. "Ada hasil instan dan pertandingan berikutnya yang penting; tetapi tentu saja ada tanggung jawab, cara kita memikirkan seperti apa masa depan dan gambaran besarnya. Ada berbagai macam kemungkinan di dunia ini. Setengah penuh, setengah kosong? Saya suka menjalani hidup dengan cara yang positif. Saya tidak memikirkan apa yang bisa salah, itu tidak menjadi pertimbangan. Yang penting adalah apa yang bisa dicapai. Seperti apa bentuk kesuksesan itu."
Berjuang untuk lolos ke Liga Champions
Meskipun aspek administratif dari perannya masih belum jelas, tujuan di lapangan sangatlah jelas. Kesuksesan United musim ini diukur dari kemampuannya untuk kembali berlaga di kompetisi elit Eropa. Kemenangan atas Brentford di Old Trafford pada hari Senin akan menempatkan Setan Merah pada posisi yang menguntungkan, di mana mereka berpotensi hanya membutuhkan dua poin dari empat laga domestik terakhir untuk memastikan finis di lima besar.