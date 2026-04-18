Sarina Wiegman melihat ancaman di depan meski timnya mengalahkan Islandia, sementara pelatih Inggris itu memperingatkan bahwa "tak ada pertandingan yang mudah" di kualifikasi Piala Dunia

Inggris mungkin unggul tiga poin atas Spanyol di puncak grup kualifikasi Piala Dunia mereka, tetapi Wiegman sama sekali tidak merasa tenang. Setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Islandia di Reykjavik, pelatih asal Belanda itu segera meredam euforia, dengan menekankan bahwa ruang untuk kesalahan dalam sepak bola internasional semakin sempit.

Berbicara kepada ITV setelah peluit akhir, Wiegman menjelaskan dengan jelas tentang situasi terkini dalam sepak bola wanita. “Yang terpenting adalah kami memiliki 12 poin, yang merupakan hasil yang sangat bagus,” kata Wiegman. “Tidak ada lagi pertandingan yang mudah. Kami tidak menganggap remeh apa pun. Kami hanya berada dalam posisi yang sangat baik saat ini, dan kami juga tahu seberapa hebat Spanyol, lalu pertandingan melawan Ukraina juga. Jadi, pertama-tama, sekarang, kami akan puas dengan enam poin ini. Para pemain akan kembali ke klub mereka, memainkan pertandingan-pertandingan yang sangat penting bagi klub mereka, dan kemudian kami akan kembali bertanding pada bulan Juni.”