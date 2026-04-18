Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sarina Wiegman melihat ancaman di depan meski timnya mengalahkan Islandia, sementara pelatih Inggris itu memperingatkan bahwa "tak ada pertandingan yang mudah" di kualifikasi Piala Dunia
Wiegman menolak untuk menganggap lolos ke babak selanjutnya sebagai hal yang sudah pasti
Inggris mungkin unggul tiga poin atas Spanyol di puncak grup kualifikasi Piala Dunia mereka, tetapi Wiegman sama sekali tidak merasa tenang. Setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Islandia di Reykjavik, pelatih asal Belanda itu segera meredam euforia, dengan menekankan bahwa ruang untuk kesalahan dalam sepak bola internasional semakin sempit.
Berbicara kepada ITV setelah peluit akhir, Wiegman menjelaskan dengan jelas tentang situasi terkini dalam sepak bola wanita. “Yang terpenting adalah kami memiliki 12 poin, yang merupakan hasil yang sangat bagus,” kata Wiegman. “Tidak ada lagi pertandingan yang mudah. Kami tidak menganggap remeh apa pun. Kami hanya berada dalam posisi yang sangat baik saat ini, dan kami juga tahu seberapa hebat Spanyol, lalu pertandingan melawan Ukraina juga. Jadi, pertama-tama, sekarang, kami akan puas dengan enam poin ini. Para pemain akan kembali ke klub mereka, memainkan pertandingan-pertandingan yang sangat penting bagi klub mereka, dan kemudian kami akan kembali bertanding pada bulan Juni.”
- Getty Images Sport
Russo merayakan gol bersejarah dalam pertandingan bersejarah
Momen penentu di Islandia terjadi berkat Alessia Russo, yang penyelesaian akuratnya pada menit ke-21 memastikan tiga poin. Malam itu menjadi malam bersejarah bagi sang pemain dan negaranya; sementara Inggris merayakan pertandingan resmi ke-500 mereka, Russo merayakan gol internasional ke-30-nya untuk The Lionesses.
Meskipun menang, malam itu jauh dari kata nyaman bagi juara Eropa tersebut. Setelah pembukaan yang dominan, Inggris mendapati diri mereka berada di bawah tekanan yang signifikan selama babak kedua yang diwarnai kebangkitan tuan rumah. Russo sendiri mengakui bahwa timnya harus berjuang keras untuk memastikan mereka tetap berada di posisi teratas guna mengamankan satu-satunya tempat kualifikasi langsung dari grup dan menghindari skenario play-off yang berisiko.
Aksi heroik Hampton berhasil menjaga gawang tetap tak kebobolan
Sementara Russo menjadi motor serangan di satu sisi, kiper Chelsea Hannah Hampton tampil gemilang di sisi lain. Hampton melakukan serangkaian penyelamatan krusial saat Islandia gencar berusaha menyamakan kedudukan. Penampilannya menuai pujian tinggi dari rekan-rekan setimnya, yang menyadari bahwa kemenangan itu bisa saja lepas tanpa intervensinya.
Russo dengan cepat menyoroti kontribusi kiper tersebut terhadap kemenangan tersebut. “Dia luar biasa,” kata Russo kepada ITV. “Saya baru saja berbicara di lapangan tentang momen-momen penting. Dia membuat kami tetap bertahan dan tampil tiga atau empat kali untuk memberikan clean sheet dan mempertahankan tiga poin. Itu sangat penting, dan terkadang Anda membutuhkan seseorang untuk tampil seperti itu.”
- Getty Images Sport
Fokus pada target menjelang laga krusial melawan Spanyol
Timnas Wanita Inggris kini akan menjalani jeda dari tugas internasional sebelum menghadapi dua laga berat pada bulan Juni. Inggris dijadwalkan menghadapi juara bertahan Piala Dunia, Spanyol, dalam pertandingan yang kemungkinan besar akan menentukan siapa yang akan menjadi juara grup, dilanjutkan dengan laga melawan Ukraina. Wiegman menyadari bahwa intensitas pertandingan akan semakin meningkat seiring mendekatnya turnamen di Brasil.
Bagi pemain seperti Russo, fokus kini beralih kembali ke tanggung jawab domestik dengan taruhan besar di depan mata. Striker Arsenal ini siap memimpin lini depan The Gunners saat mereka menjamu Lyon dalam leg pertama semifinal Liga Champions. Wiegman berharap para bintang timnya kembali dari tugas klub dalam kondisi fit dan siap menghadapi apa yang ia perkirakan akan menjadi ujian terberat dalam kampanye kualifikasi sejauh ini.