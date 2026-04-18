Jose Mourinho meragukan masa depannya di Benfica di tengah spekulasi tentang keterkaitannya dengan Real Madrid dan Liga Premier

Pelatih berpengalaman itu ditanya secara langsung dalam konferensi pers apakah ia dapat memastikan bahwa ia akan tetap berada di bangku cadangan Benfica untuk musim 2026-27. Jawabannya sangat khas dirinya, dengan memberikan penilaian blak-blakan tentang betapa cepatnya segala sesuatu bisa berubah di dunia sepak bola modern. "Saya tidak bisa mengatakan itu, bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti itu? Itu tidak hanya bergantung pada saya! Itu sudah jelas," kata Mourinho kepada para wartawan saat ditanya mengenai kelangsungan jabatannya.

Dalam analogi yang mendetail, mantan bos Chelsea dan Manchester United ini membandingkan situasinya dengan karyawan lain di dalam klub atau bahkan jurnalis di ruang redaksi. "Seorang pelatih dalam struktur klub, seorang pelatih, pemain, direktur humas, fisioterapis, kita semua dalam struktur klub, seperti Anda, sebagai jurnalis dari A BOLA, tidak bisa menjamin bahwa Anda akan berada di BOLA selama 10 tahun ke depan; mungkin Anda ingin berada di sana, tapi Anda tidak bisa menjaminnya. Jelas, saya juga tidak bisa menjaminnya," katanya dengan tegas.