Jose Mourinho meragukan masa depannya di Benfica di tengah spekulasi tentang keterkaitannya dengan Real Madrid dan Liga Premier
Mourinho enggan berkomentar soal masa depannya di Lisbon
Pelatih berpengalaman itu ditanya secara langsung dalam konferensi pers apakah ia dapat memastikan bahwa ia akan tetap berada di bangku cadangan Benfica untuk musim 2026-27. Jawabannya sangat khas dirinya, dengan memberikan penilaian blak-blakan tentang betapa cepatnya segala sesuatu bisa berubah di dunia sepak bola modern. "Saya tidak bisa mengatakan itu, bagaimana saya bisa mengatakan hal seperti itu? Itu tidak hanya bergantung pada saya! Itu sudah jelas," kata Mourinho kepada para wartawan saat ditanya mengenai kelangsungan jabatannya.
Dalam analogi yang mendetail, mantan bos Chelsea dan Manchester United ini membandingkan situasinya dengan karyawan lain di dalam klub atau bahkan jurnalis di ruang redaksi. "Seorang pelatih dalam struktur klub, seorang pelatih, pemain, direktur humas, fisioterapis, kita semua dalam struktur klub, seperti Anda, sebagai jurnalis dari A BOLA, tidak bisa menjamin bahwa Anda akan berada di BOLA selama 10 tahun ke depan; mungkin Anda ingin berada di sana, tapi Anda tidak bisa menjaminnya. Jelas, saya juga tidak bisa menjaminnya," katanya dengan tegas.
Reuni Real Madrid tampaknya akan terwujud
Waktu di mana Mourinho melontarkan komentar-komentar samar tersebut sangatlah penting, mengingat semakin ramainya spekulasi seputar kemungkinan kembalinya ia ke Santiago Bernabeu. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Presiden Real Madrid, Florentino Perez, siap mengambil langkah drastis menyusul penurunan performa tim di bawah asuhan Alvaro Arbeloa. Dikabarkan bahwa petinggi klub di ibu kota Spanyol itu sedang secara serius mempertimbangkan "The Special One" sebagai kandidat utama untuk memimpin perombakan skuad.
Mourinho menikmati tiga tahun penuh trofi di Madrid antara 2010 dan 2013 dan tetap menjalin hubungan yang kuat dengan Perez meskipun akhirnya ia hengkang. Laporan menunjukkan bahwa ia terus memantau situasi di Spanyol dengan cermat, menyadari bahwa dewan direksi Madrid sedang mempersiapkan pertemuan untuk membahas masa depan staf kepelatihan. Bagi seorang yang gemar beraksi di panggung terbesar, daya tarik "revolusi" di Bernabeu mungkin sulit untuk diabaikan.
Klub-klub besar Liga Premier memantau perkembangan situasi
Selain minat dari Spanyol, ada banyak spekulasi mengenai kembalinya Mourinho ke Liga Premier, tempat ia membangun sebagian besar reputasi legendarisnya bersama Chelsea dan Manchester United. Berbagai laporan menyebutkan bahwa ia menjadi kandidat utama untuk posisi manajer Newcastle United jika The Magpies memutuskan untuk melepas Eddie Howe pada musim panas ini.
Pihak manajemen yang didukung oleh investor Saudi di St James' Park dilaporkan tertarik dengan gagasan untuk memiliki figur kelas dunia yang memimpin era baru klub. Mourinho sering kali mengungkapkan rasa sayangnya yang mendalam terhadap Newcastle, terutama karena bimbingan yang ia terima dari Sir Bobby Robson, dan prospek tantangan terakhir di kasta tertinggi sepak bola Inggris mungkin cukup untuk menggoda dirinya meninggalkan Lisbon jika proyek tersebut tepat.
Perjuangan Benfica untuk merebut posisi kedua di bawah asuhan Mourinho
Mourinho, yang kontraknya bersama Benfica berlaku hingga musim panas 2027, mulai memimpin tim pada September 2025 setelah masa kepelatihan yang mengecewakan bersama Fenerbahce. Saat ini, Benfica berada di peringkat ketiga Primeira Liga dengan 69 poin dari 29 pertandingan. Menjelang laga krusial besok, Sporting CP menduduki peringkat kedua dengan 71 poin dan masih memiliki satu pertandingan tersisa, sementara Porto memimpin klasemen dengan 76 poin. Mourinho kini bertekad untuk memastikan setidaknya finis di posisi kedua guna mengamankan tempat di babak kualifikasi ketiga Liga Champions musim depan.