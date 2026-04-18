Harry Winks menuai kecaman akibat insiden yang tidak pantas dengan para pendukung Leicester usai kekalahan dari Portsmouth

Dalam sebuah video yang dengan cepat menjadi viral di media sosial, Winks terlihat kembali ke bus tim setelah kekalahan 1-0. Sementara beberapa penggemar melontarkan ucapan perpisahan yang sarkastis, yang lain lebih blak-blakan, hingga membuat pemain internasional Inggris yang telah 10 kali membela negaranya itu membentak para pendukungnya sendiri. Gelandang tersebut terekam sedang menunjuk ke arah beberapa orang dan berteriak: "Pergi sana, sialan."

Pertukaran kata-kata itu tidak berhenti di situ, karena Winks yang jelas-jelas marah terus membalas teriakan kerumunan. Dia terlihat membuat gestur dan berteriak: "Diam, sialan. Diam, pergi saja."

Pemain berusia 30 tahun itu harus digiring masuk ke dalam bus oleh staf klub karena suasana semakin memanas antara para pemain dan para pendukung yang ikut dalam perjalanan.