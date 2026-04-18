Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Winks menuai kecaman akibat insiden yang tidak pantas dengan para pendukung Leicester usai kekalahan dari Portsmouth
Insiden yang tidak pantas di Fratton Park
Dalam sebuah video yang dengan cepat menjadi viral di media sosial, Winks terlihat kembali ke bus tim setelah kekalahan 1-0. Sementara beberapa penggemar melontarkan ucapan perpisahan yang sarkastis, yang lain lebih blak-blakan, hingga membuat pemain internasional Inggris yang telah 10 kali membela negaranya itu membentak para pendukungnya sendiri. Gelandang tersebut terekam sedang menunjuk ke arah beberapa orang dan berteriak: "Pergi sana, sialan."
Pertukaran kata-kata itu tidak berhenti di situ, karena Winks yang jelas-jelas marah terus membalas teriakan kerumunan. Dia terlihat membuat gestur dan berteriak: "Diam, sialan. Diam, pergi saja."
Pemain berusia 30 tahun itu harus digiring masuk ke dalam bus oleh staf klub karena suasana semakin memanas antara para pemain dan para pendukung yang ikut dalam perjalanan.
- Getty Images Sport
Leicester berada di ambang bencana
The Foxes saat ini sedang mengalami musim yang mengerikan dan berada di peringkat ke-23 klasemen Championship dengan hanya tersisa tiga pertandingan. Setelah dikenai pengurangan enam poin pada Februari lalu, tim asuhan Gary Rowett gagal menemukan ritme permainan, dengan hanya meraih dua kemenangan liga sepanjang tahun 2026. Kembalinya mereka ke League One untuk pertama kalinya sejak 2009 kini tampaknya hampir pasti.
Dari juara Liga Premier hingga pertarungan menghindari degradasi
Penurunan performa yang dialami klub ini sungguh mengejutkan, mengingat mereka baru saja dinobatkan sebagai juara Liga Premier sepuluh tahun yang lalu. Kekalahan atau hasil imbang melawan Hull City pada Selasa malam bisa secara resmi memastikan degradasi mereka ke divisi ketiga. Hanya Sheffield Wednesday, yang berada di dasar klasemen, yang kebobolan lebih banyak dari 65 gol yang telah dicetak ke gawang Leicester selama rentetan hasil buruk ini.
- Getty Images Sport
Rowett menuntut rasa bangga dari para pemainnya
Berbicara setelah pertandingan melawan Portsmouth, manajer Leicester Rowett mengakui bahwa situasinya serius, namun ia menuntut para pemainnya untuk tetap mempertahankan standar profesional mereka. Ia mengatakan: "Saya bisa katakan bahwa kami masih memiliki keyakinan. Saya pikir kami harus menunjukkannya dalam penampilan kami dan membuktikannya melalui hasil pertandingan. Saya katakan kepada para pemain, 'Mungkin kami harus mulai berharap mendapat sedikit keberuntungan dari tempat lain,' tapi saya tidak suka mengatakan itu sebagai manajer; saya tidak tertarik dengan apa yang dilakukan tim lain, saya tertarik dengan apa yang kami lakukan."
Rowett menekankan bahwa para pemain harus bermain demi reputasi mereka sendiri terlepas dari posisi di klasemen. Ia melanjutkan: "Kita harus bersikap profesional. Sebagai seorang pemain, jika saya tinggal memiliki tiga pertandingan tersisa dan sudah terdegradasi, saya tetap ingin memenangkan ketiga pertandingan itu. Saya tidak peduli, ini soal harga diri, ini soal standar pribadi Anda. Jadi bagi saya, kami akan tampil pada hari Selasa dan kami harus melakukan segala yang kami bisa untuk mencoba memenangkan pertandingan."