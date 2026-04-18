Antonio Rüdiger menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid, namun masa depan David Alaba masih belum pasti
Rudiger memastikan masa depannya di Bernabeu
Rudiger telah mencapai kesepakatan dengan Madrid dan hampir pasti akan menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun pada musim panas ini. Pemain internasional Jerman ini, yang bergabung dengan klub sebagai pemain bebas transfer dari Chelsea pada musim panas 2022, telah menjadi pahlawan kultus di antara para penggemar setia Madrid. Setelah berhasil meraih gelar La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey - di antara banyak gelar lainnya - selama berkarier di Spanyol, kehadirannya yang konsisten di jantung pertahanan telah mengubah sikap klub setelah ia tampak akan hengkang beberapa bulan yang lalu.
Menurut laporan dari pakar transfer Matteo Moretto, kelangsungan karier pemain berusia 33 tahun ini di Bernabeu merupakan hasil dari penampilannya yang solid sepanjang musim 2025-26. Meskipun mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan, sehingga membatasi penampilannya menjadi hanya 21 kali di semua kompetisi, performa individu Rudiger telah meyakinkan dewan direksi bahwa ia tetap menjadi aset penting bagi barisan pertahanan Álvaro Arbeloa dalam waktu dekat.
Alaba bersiap untuk hengkang pada musim panas
Meskipun Rudiger mendapat perpanjangan kontrak, situasi David Alaba jauh lebih tidak pasti. Bek asal Austria itu diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim panas ini seiring upaya Madrid untuk memperbarui opsi pertahanan mereka. Alaba, yang bergabung dengan klub secara gratis dari Bayern Munich pada 2021, mengalami musim-musim terakhir yang terhambat oleh masalah cedera dan penurunan konsistensi.
Keputusan untuk melepas Alaba menandai berakhirnya sebuah era bagi pemain yang berperan penting dalam kemenangan ke-14 klub di Liga Champions. Namun, dengan hanya tampil selama 398 menit dalam 13 penampilan di semua kompetisi musim ini, perannya telah berkurang secara signifikan. Dengan Los Blancos yang sangat ingin menurunkan rata-rata usia skuad dan mengurangi beban gaji, pemain veteran serba bisa ini tampaknya akan menjadi korban terkenal dari periode transisi yang akan datang.
Mencari pemain bertahan tambahan
Dengan Alaba yang akan hengkang, Madrid akan gencar mencari pengganti berkualitas tinggi di bursa transfer. Petinggi klub menyadari bahwa mengandalkan hanya Eder Militao dan Rudiger yang sudah menua adalah strategi berisiko, terutama mengingat tuntutan fisik dari jadwal kompetisi sepak bola elit modern. Kedalaman skuad menjadi prioritas utama Madrid untuk menghindari krisis cedera yang telah menghantui mereka dalam beberapa tahun terakhir.
Tim perekrutan dilaporkan sedang memantau beberapa bek tengah muda di seluruh Eropa untuk mencari rekan bagi Militao yang dapat dimasukkan secara bertahap dalam 12 bulan ke depan. Manajemen percaya bahwa baik Militao maupun Rudiger perlu dikelola dengan hati-hati sepanjang musim mendatang agar tetap berada dalam kondisi fisik puncak menjelang fase krusial musim ini.
Perombakan besar-besaran setelah musim tanpa gelar
Berita mengenai kontrak ini muncul di tengah ketegangan yang memuncak di ibu kota Spanyol, saat Madrid harus menghadapi kenyataan bahwa mereka akan mengakhiri musim kedua berturut-turut tanpa trofi. Masa paceklik seperti ini tidak dapat diterima menurut standar tinggi klub, dan presiden Florentino Perez dikabarkan sedang merencanakan perubahan signifikan pada skuad untuk memastikan tim kembali ke puncak sepak bola Eropa.
Performa Madrid yang mengecewakan membuat mereka tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final setelah dikalahkan Bayern Munich. Nasib mereka bahkan lebih buruk di Copa del Rey, di mana mereka secara mengejutkan tersingkir di babak 16 besar oleh tim divisi dua, Albacete. Saat ini, raksasa Spanyol tersebut berada di posisi kedua di La Liga, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen, Barcelona.