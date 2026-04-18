Antonio Rüdiger menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid, namun masa depan David Alaba masih belum pasti

Rudiger telah mencapai kesepakatan dengan Madrid dan hampir pasti akan menandatangani perpanjangan kontrak selama satu tahun pada musim panas ini. Pemain internasional Jerman ini, yang bergabung dengan klub sebagai pemain bebas transfer dari Chelsea pada musim panas 2022, telah menjadi pahlawan kultus di antara para penggemar setia Madrid. Setelah berhasil meraih gelar La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey - di antara banyak gelar lainnya - selama berkarier di Spanyol, kehadirannya yang konsisten di jantung pertahanan telah mengubah sikap klub setelah ia tampak akan hengkang beberapa bulan yang lalu.

Menurut laporan dari pakar transfer Matteo Moretto, kelangsungan karier pemain berusia 33 tahun ini di Bernabeu merupakan hasil dari penampilannya yang solid sepanjang musim 2025-26. Meskipun mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan, sehingga membatasi penampilannya menjadi hanya 21 kali di semua kompetisi, performa individu Rudiger telah meyakinkan dewan direksi bahwa ia tetap menjadi aset penting bagi barisan pertahanan Álvaro Arbeloa dalam waktu dekat.