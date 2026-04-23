Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Neymar tampil 'kurang maksimal' dalam laga imbang melawan Coritiba, sementara pelatih Santos langsung mencoret penyerang Brasil itu dari skuad untuk pertandingan berikutnya
Cuca membela pemain andalannya di tengah masa-masa sulit
Cuca menegaskan bahwa Neymar tidak boleh menjadi satu-satunya sasaran kritik setelah performa klub yang merosot belakangan ini. Klub raksasa Brasil itu mengalami rentetan hasil yang mengecewakan, dengan menderita tiga kekalahan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, sehingga tim tersebut terpuruk di peringkat ke-15 klasemen Serie A.
Kekecewaan itu berlanjut pada Rabu malam dengan hasil imbang tanpa gol di kandang melawan Coritiba pada leg pertama babak kelima Copa do Brasil. Neymar hampir saja memecah kebuntuan saat tendangan bebas khasnya membentur mistar gawang, tetapi ia tidak mampu menginspirasi timnya untuk meraih kemenangan. Berbicara setelah pertandingan, Cuca dengan cepat membagi tanggung jawab atas hasil tersebut kepada seluruh skuad dan staf pelatih.
- Getty Images Sport
Berbagi beban akibat hasil yang buruk
"Dia juga merasakan gejolak yang dialami tim, dia juga merasakannya," kata Cuca tentang Neymar. "Hasilnya memang buruk, tapi penampilannya di lapangan tidak. Dalam sepak bola, yang terpenting adalah hasil. Tapi kita tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya atas hasil yang buruk itu. Kita perlu membagi kesalahan secara merata, dengan pelatih menanggung porsi yang lebih besar. Hari ini, dia tidak sekompetitif seperti di pertandingan lain. Ada hal-hal positif. Neymar, pada hari dia bermain seperti yang lain, akan dikritik. Itu wajar mengingat potensinya."
Santos saat ini berada dalam posisi yang genting di klasemen Serie A, setelah hanya meraih tiga kemenangan dari 12 pertandingan pembuka mereka. Kurangnya konsistensi telah memberikan tekanan besar pada manajer dan pemain andalannya, karena klub ini berjuang untuk menemukan ketajaman yang diperlukan untuk naik peringkat.
Neymar dipastikan absen dalam lawatan ke Bahia
Cuca mengungkapkan bahwa Neymar tidak akan masuk dalam skuad untuk laga liga hari Sabtu melawan Bahia. Keputusan ini diambil karena pemain berusia 34 tahun tersebut kesulitan menghadapi tuntutan fisik dan mental akibat jadwal pertandingan yang padat, ditambah dengan efek sisa cedera lutut yang membuatnya hanya tampil dalam 10 pertandingan pada tahun 2026.
"Neymar telah tampil baik dalam hal ledakan kecepatan dan jarak yang ditempuh pada kecepatan tertinggi," jelas Cuca. "[Saat melawan Coritiba] Dia sedikit di bawah performa terbaiknya, saya kira karena rangkaian pertandingan yang padat -- tidak ada yang bisa mempertahankan itu, apalagi tekanan emosionalnya. Pertandingan Sabtu ini adalah cerita yang berbeda. Tidak ada waktu untuk istirahat. Dia tidak akan bermain pada hari Sabtu. Jadi dia bisa berada dalam kondisi yang lebih baik untuk pertandingan di Argentina, yang merupakan pertandingan penentu bagi kami."
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke harapan di Sudamericana
"Pertandingan penentu" yang dimaksud Cuca adalah laga tandang mendatang melawan San Lorenzo di babak penyisihan grup Copa Sudamericana. Dengan harapan Neymar untuk membela Brasil di Piala Dunia 2026 yang tampaknya semakin memudar, fokus sang penyerang kini sepenuhnya beralih pada upaya membawa Santos meraih kesuksesan di kancah kontinental. Meskipun menit bermainnya terbatas tahun ini, ia tetap produktif saat berada di lapangan, dengan mencetak empat gol dan tiga assist.