Neymar tampil 'kurang maksimal' dalam laga imbang melawan Coritiba, sementara pelatih Santos langsung mencoret penyerang Brasil itu dari skuad untuk pertandingan berikutnya

Cuca menegaskan bahwa Neymar tidak boleh menjadi satu-satunya sasaran kritik setelah performa klub yang merosot belakangan ini. Klub raksasa Brasil itu mengalami rentetan hasil yang mengecewakan, dengan menderita tiga kekalahan dalam enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, sehingga tim tersebut terpuruk di peringkat ke-15 klasemen Serie A.

Kekecewaan itu berlanjut pada Rabu malam dengan hasil imbang tanpa gol di kandang melawan Coritiba pada leg pertama babak kelima Copa do Brasil. Neymar hampir saja memecah kebuntuan saat tendangan bebas khasnya membentur mistar gawang, tetapi ia tidak mampu menginspirasi timnya untuk meraih kemenangan. Berbicara setelah pertandingan, Cuca dengan cepat membagi tanggung jawab atas hasil tersebut kepada seluruh skuad dan staf pelatih.