Phil Parkinson melontarkan peringatan kepada para pesaingnya di Championship saat Wrexham semakin mendekati posisi play-off

Manajer Wrexham menegaskan tekad timnya untuk terus berjuang hingga akhir dalam perebutan tiket play-off Championship, setelah kemenangan meyakinkan 2-0 atas Stoke City berhasil mengembalikan performa tim musim ini ke jalur yang benar. Setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Southampton dan Birmingham City, The Red Dragons menampilkan performa yang gigih di SToK Cae Ras untuk menghidupkan kembali harapan promosi mereka.

Kemenangan ini, ditambah dengan hasil pertandingan lain, telah memperkecil selisih poin dengan Hull City yang berada di peringkat keenam menjadi hanya dua poin. Dengan musim reguler yang mendekati puncaknya, tim milik Hollywood ini kini berada dalam persaingan ketat untuk finis di enam besar, yang akan membuat rangkaian pertandingan terakhir menjadi sangat dramatis. Wrexham akan bertandang ke Oxford yang terancam degradasi pada hari Selasa dengan kepercayaan diri yang baru, sebelum mengakhiri musim di Coventry yang telah promosi dan di kandang melawan Middlesbrough yang sedang mengejar playoff dalam upaya mereka untuk naik divisi yang belum pernah terjadi sebelumnya.