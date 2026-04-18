Phil Parkinson melontarkan peringatan kepada para pesaingnya di Championship saat Wrexham semakin mendekati posisi play-off
Red Dragons Kembali Bersaing di Babak Play-off
Manajer Wrexham menegaskan tekad timnya untuk terus berjuang hingga akhir dalam perebutan tiket play-off Championship, setelah kemenangan meyakinkan 2-0 atas Stoke City berhasil mengembalikan performa tim musim ini ke jalur yang benar. Setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Southampton dan Birmingham City, The Red Dragons menampilkan performa yang gigih di SToK Cae Ras untuk menghidupkan kembali harapan promosi mereka.
Kemenangan ini, ditambah dengan hasil pertandingan lain, telah memperkecil selisih poin dengan Hull City yang berada di peringkat keenam menjadi hanya dua poin. Dengan musim reguler yang mendekati puncaknya, tim milik Hollywood ini kini berada dalam persaingan ketat untuk finis di enam besar, yang akan membuat rangkaian pertandingan terakhir menjadi sangat dramatis. Wrexham akan bertandang ke Oxford yang terancam degradasi pada hari Selasa dengan kepercayaan diri yang baru, sebelum mengakhiri musim di Coventry yang telah promosi dan di kandang melawan Middlesbrough yang sedang mengejar playoff dalam upaya mereka untuk naik divisi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Parkinson menuntut pertanggungjawaban dari para pemain
Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, Parkinson menegaskan bahwa Wrexham tidak berniat membiarkan kerja keras mereka sia-sia. "Tujuannya adalah untuk memperjuangkan ini sampai akhir, dan itulah yang kami sampaikan kepada para pemain," kata sang manajer. "Jangan sampai kita menyerahkan tempat play-off kepada tim lain. Tapi bagaimana kita akan mencapai itu, mengambil tanggung jawab, dan memastikan performa kita berada di level yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan sepak bola di level ini?"
Gol-gol tercipta pada babak pertama yang berlangsung seru. Awalnya, George Thomason dianggap sebagai pencetak gol pembuka, meskipun Parkinson kemudian mengonfirmasi bahwa Josh Windass yang melakukan sentuhan terakhir dari tendangan sudut. Windass kemudian menggandakan keunggulan hanya 69 detik kemudian, memanfaatkan kesalahan Aaron Cresswell untuk mencetak gol ke-14nya di liga musim ini dan memastikan hasil akhir pertandingan.
Kemenangan atas Birmingham membangkitkan harapan Wrexham
Wrexham mendapat dorongan tambahan setelah peluit akhir berbunyi ketika tersiar kabar bahwa Tomoki Iwata dari Birmingham City telah mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir melawan Hull. Hasil ini mencegah rival utama Wrexham untuk semakin menjauh di klasemen, sehingga persaingan menuju babak play-off tetap terbuka lebar menjelang tiga pertandingan terakhir.
Parkinson mengakui bahwa ia tidak mengetahui skor di MKM Stadium hingga setelah pertandingan timnya selesai. "Jujur saja, saya tidak tahu skornya sampai saya berjalan keluar melalui terowongan dan seseorang mengatakan pertandingan masih berlangsung tapi skornya 1-1. Jadi, tentu saja itu adalah bonus dan kami tidak akan menyangkalnya. Birmingham, mereka adalah tim yang bagus seperti yang kita lihat pekan lalu, mereka mungkin kecewa karena tidak masuk dalam persaingan. Tapi mereka telah membantu kami dan sekarang kami akan bertandang ke Oxford, mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan ini hingga akhir."
Manajer Stoke, Robins, kesal atas momen-momen 'konyol'
Sementara Wrexham merayakan kembalinya performa terbaik mereka, manajer Stoke, Mark Robins, harus merenungkan rentetan hasil buruk yang membuat The Potters merosot ke peringkat ke-17 klasemen. Setelah menelan kekalahan tandang keenam berturut-turut, Robins tidak segan-segan dalam menilai penampilan timnya, dengan menyebut kesalahan individu sebagai pemicu kegagalan mereka.
Robins berkata: "Pertandingan ini berjalan cukup seimbang hingga dua momen konyol terjadi. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Jika orang-orang ingin mengambil jalan pintas, mereka tidak akan cocok dengan saya. Namun, hal ini bisa diperbaiki, dan akan diperbaiki -- dan saya menantikannya. Kita harus memastikan apa yang kita lakukan di musim panas ini akan menguntungkan kita dalam jangka panjang. Ini adalah momen yang serius dan saya benar-benar akan mengerahkan seluruh tenaga saya, karena hal ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini."