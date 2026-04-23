Sergio Aguero mengungkapkan kapan Lionel Messi akan mengambil keputusan mengenai masa depannya di Inter Miami & berharap Neymar bergabung dengan pemain Argentina itu di MLS
Jadwal Messi untuk masa depannya di Miami
Sejak bergabung dengan Inter Miami pada musim panas 2023, kedatangan Messi telah mengubah klub ini menjadi kekuatan besar di kancah global. Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini telah membawa Herons meraih gelar-gelar bersejarah, termasuk MLS Cup, Supporters' Shield, dan Leagues Cup, sekaligus memimpin tim sebagai kapten hingga babak 16 besar di Piala Dunia Klub FIFA baru-baru ini. Terlepas dari kesuksesan ini, masih ada pertanyaan mengenai masa depannya di Florida Selatan. Sahabat dekatnya, Aguero, percaya bahwa keputusan tersebut pada akhirnya akan bergantung pada kebugaran fisik dan kebahagiaan pribadinya.
Berbicara kepada Stake tentang jadwal pengambilan keputusan, Aguero menyarankan bahwa Messi akan mengevaluasi situasinya setelah pencapaian besar berikutnya dalam jadwalnya. Aguero mengatakan: "Leo akan melakukan apa pun yang dia rasakan. Tahun depan dia akan melihat kontraknya. Jika dia merasa baik secara fisik, dia bahagia dan tenang, dia akan melanjutkan dengan tenang. Jelas, mengetahui Leo, dia sangat kompetitif dan dia benci kalah. Tapi dia berada di kota yang sangat indah, sangat nyaman. Banyak orang Latin yang mencintainya dan dia merasakan kasih sayang itu. Saya pikir semuanya tergantung pada kondisi fisiknya. Melihatnya hari ini, saya pikir dia bisa bermain dengan tenang. Jika saya jadi dia, saya akan tetap di sini bahkan jika hanya lima menit. Tapi jika dia baik-baik saja, kita akan tahu dalam beberapa bulan. Setelah Piala Dunia dan musim MLS, dia masih punya satu tahun tersisa. Saya tidak berpikir dia memikirkan apa yang akan dia lakukan pada tahun 2028."
Perpisahan yang mungkin terjadi di Barcelona
Terlepas dari komitmennya di MLS, prospek kembalinya Messi ke Barcelona tetap mengemuka; ia adalah legenda terbesar klub tersebut dengan 672 gol dan 34 trofi dari 778 penampilan. Aguero meyakini ikatan emosional itu tetap tak tergoyahkan, sambil mencatat bahwa perpisahan yang layak di Camp Nou akan menjadi akhir dongeng yang sempurna bagi pemenang Ballon d’Or delapan kali itu dan para pendukungnya.
Merenungkan kemungkinan kembalinya Messi ke Spanyol, Aguero menambahkan: "Jika dia kembali, itu karena dia tumbuh di sana, dia mencintai Barça… 'Saya berasal dari sini dan saya pensiun di sini.' Tapi saya tidak tahu. Semuanya tergantung pada apakah dia bahagia dan tenang di sana serta secara fisik masih bisa menikmati satu tahun lagi. Jelas dia antusias dengan Barça. Dia akan selalu terikat dengan klub itu. Saya bayangkan mimpinya adalah mengucapkan selamat tinggal di sana sebagaimana layaknya. Itulah mimpi setiap penggemar Barça."
Impian reuni Neymar
Berbagai spekulasi sering mengaitkan bintang Santos, Neymar, dengan kepindahan ke Inter Miami, yang akan memfasilitasi reuni "MSN" bersama Messi dan Luis Suarez. Aguero jelas menyukai gagasan tersebut, dengan menyatakan bahwa kehadiran para legenda semacam itu sangat penting bagi perkembangan olahraga ini di Amerika Serikat dan khususnya bagi nilai hiburan liga tersebut.
Menyikapi kemungkinan pemain Brasil itu bergabung dengan tim di Chase Stadium, Aguero berkata: "Ya, itu akan sangat menyenangkan. Akan bagus jika Neymar bergabung kembali dengan Leo, semoga saja. Itu akan luar biasa. Sangat menyenangkan memiliki pemain yang telah memenangkan segalanya di tim sebelumnya, terutama para legenda. Bergabung ke MLS untuk penonton Amerika adalah hal yang spektakuler."
Pintu Neymar ke Eropa masih tertutup
Meskipun sebagian penggemar memimpikan kembalinya Neymar ke Eropa, Aguero yakin babak itu kemungkinan sudah berakhir bagi Neymar, karena kini ia lebih fokus menikmati permainan di Santos daripada memenuhi tuntutan fisik yang intens dalam sepak bola level elit. "Uff… Saya rasa itu sangat sulit," komentar Aguero mengenai kemungkinan kembalinya Neymar ke Eropa. "Saya melihatnya lebih berada pada tahap menikmati sepak bola daripada memikirkan untuk kembali memberikan 100% dalam sesuatu yang sudah tidak lagi diperlukan. Saya pikir saat ini dia lebih berada pada tahap ingin tenang dan menikmati."