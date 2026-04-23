Sergio Aguero mengungkapkan kapan Lionel Messi akan mengambil keputusan mengenai masa depannya di Inter Miami & berharap Neymar bergabung dengan pemain Argentina itu di MLS

Sejak bergabung dengan Inter Miami pada musim panas 2023, kedatangan Messi telah mengubah klub ini menjadi kekuatan besar di kancah global. Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini telah membawa Herons meraih gelar-gelar bersejarah, termasuk MLS Cup, Supporters' Shield, dan Leagues Cup, sekaligus memimpin tim sebagai kapten hingga babak 16 besar di Piala Dunia Klub FIFA baru-baru ini. Terlepas dari kesuksesan ini, masih ada pertanyaan mengenai masa depannya di Florida Selatan. Sahabat dekatnya, Aguero, percaya bahwa keputusan tersebut pada akhirnya akan bergantung pada kebugaran fisik dan kebahagiaan pribadinya.

Berbicara kepada Stake tentang jadwal pengambilan keputusan, Aguero menyarankan bahwa Messi akan mengevaluasi situasinya setelah pencapaian besar berikutnya dalam jadwalnya. Aguero mengatakan: "Leo akan melakukan apa pun yang dia rasakan. Tahun depan dia akan melihat kontraknya. Jika dia merasa baik secara fisik, dia bahagia dan tenang, dia akan melanjutkan dengan tenang. Jelas, mengetahui Leo, dia sangat kompetitif dan dia benci kalah. Tapi dia berada di kota yang sangat indah, sangat nyaman. Banyak orang Latin yang mencintainya dan dia merasakan kasih sayang itu. Saya pikir semuanya tergantung pada kondisi fisiknya. Melihatnya hari ini, saya pikir dia bisa bermain dengan tenang. Jika saya jadi dia, saya akan tetap di sini bahkan jika hanya lima menit. Tapi jika dia baik-baik saja, kita akan tahu dalam beberapa bulan. Setelah Piala Dunia dan musim MLS, dia masih punya satu tahun tersisa. Saya tidak berpikir dia memikirkan apa yang akan dia lakukan pada tahun 2028."