Mason Greenwood 'berbuat sesuka hatinya' dalam sesi latihan di Marseille di tengah tuduhan adanya 'suasana yang tidak harmonis'
Belhanda mengemukakan kekhawatiran terkait profesionalisme
Mantan bintang Ligue 1, Belhanda, telah memicu perdebatan mengenai komitmen Greenwood selama sesi latihan harian di Robert Louis-Dreyfus Centre.
Saat berbicara di RMC, Belhanda tidak segan-segan mengomentari laporan yang ia dengar mengenai penyerang asal Inggris tersebut. Mantan gelandang Montpellier itu menyoroti bahwa bakat saja tidak cukup untuk menjaga suasana ruang ganti yang harmonis, terutama ketika para pemain senior tidak memberikan contoh yang baik bagi rekan-rekan setimnya.
"Dia melakukan apa yang dia mau," kata
Kritik Belhanda secara khusus menyinggung apa yang terjadi di luar sorotan kamera selama hari-hari kerja. Ia menyiratkan bahwa Greenwood mungkin mendapat perlakuan istimewa yang mulai membuat jengkel rekan-rekan lainnya di dalam organisasi. Tuduhan tersebut mengarah pada seorang pemain yang tidak mengikuti skema yang sama dengan anggota skuad lainnya sesuai tuntutan taktis dari staf pelatih.
Dengan merinci secara eksplisit umpan balik yang ia terima, Belhanda menyatakan: "Greenwood? Dia; dari apa yang terlihat, dia tidak terlalu bagus dalam latihan. Saya mendengar hal-hal, di latihan… Dia melakukan apa yang dia mau. Apakah dia telah memenangkan sejumlah pertandingan? Ya, tapi jika dia menciptakan suasana yang buruk, bahwa dia memiliki hak istimewa khusus dan melakukan apa yang dia mau di latihan, itu bukan contoh yang tepat."
"Dia harus memberikan teladan yang baik"
Argumen utama dari pakar tersebut adalah bahwa sebagai pemain baru yang sangat diunggulkan dan senjata utama lini serang OM, Greenwood memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada kebanyakan pemain lain. Musim ini, sang penyerang telah menjadi sosok kunci di lapangan, dengan mencetak 25 gol dan memberikan 10 assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Namun, Marseille secara historis dikenal sebagai klub di mana setiap kesan kurangnya usaha atau perlakuan istimewa dapat dengan cepat memicu ketegangan di ruang ganti dan di kalangan basis penggemar yang sangat antusias.
Belhanda melanjutkan analisisnya dengan menekankan bahwa kepemimpinan dibutuhkan dari para bintang klub: "Terutama pemimpin teknis, pemimpin serangan. Dia harus memberikan contoh yang tepat baik di latihan maupun di luar lapangan."
- AFP
Ketegangan meningkat di kubu Marseille
Meskipun Greenwood mencetak gol, Marseille saat ini berada di peringkat keenam Ligue 1 dengan 52 poin — hanya terpaut dua poin dari Lille di peringkat keempat, yang merupakan posisi terakhir untuk lolos ke Liga Champions — dengan hanya empat pertandingan tersisa. OM hanya memenangkan satu dari empat pertandingan terakhir mereka di bawah asuhan Habib Beye, yang sudah berada di bawah tekanan sejak menggantikan Roberto De Zerbi sebagai pelatih kepala pada bulan Februari.