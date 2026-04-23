Mason Greenwood 'berbuat sesuka hatinya' dalam sesi latihan di Marseille di tengah tuduhan adanya 'suasana yang tidak harmonis'

Kritik Belhanda secara khusus menyinggung apa yang terjadi di luar sorotan kamera selama hari-hari kerja. Ia menyiratkan bahwa Greenwood mungkin mendapat perlakuan istimewa yang mulai membuat jengkel rekan-rekan lainnya di dalam organisasi. Tuduhan tersebut mengarah pada seorang pemain yang tidak mengikuti skema yang sama dengan anggota skuad lainnya sesuai tuntutan taktis dari staf pelatih.

Dengan merinci secara eksplisit umpan balik yang ia terima, Belhanda menyatakan: "Greenwood? Dia; dari apa yang terlihat, dia tidak terlalu bagus dalam latihan. Saya mendengar hal-hal, di latihan… Dia melakukan apa yang dia mau. Apakah dia telah memenangkan sejumlah pertandingan? Ya, tapi jika dia menciptakan suasana yang buruk, bahwa dia memiliki hak istimewa khusus dan melakukan apa yang dia mau di latihan, itu bukan contoh yang tepat."