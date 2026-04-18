Legenda Arsenal membantah tuduhan bahwa timnya 'mudah menyerah' dan mengungkap rahasia di balik kesuksesan 'The Invincibles' saat pasukan Mikel Arteta bersiap menghadapi laga melawan Man City

Meskipun beberapa manajer mengandalkan aksi teatrikal di pinggir lapangan, Silva mengungkapkan bahwa arsitek musim bersejarah tersebut, Arsene Wenger, memimpin dengan kewibawaan yang tenang namun tegas. Pada musim kedelapannya sebagai pelatih The Gunners, Wenger berhasil meraih gelar juara Liga Inggris ketiganya bersama klub London tersebut, yang menandai gelar liga ke-13 dalam sejarah klub. Kemampuan untuk mengelola skuad yang dipenuhi ego-ego kelas dunia ini adalah ‘rahasia sukses’ yang memungkinkan The Invincibles berkembang di bawah tekanan besar selama kampanye 26 kemenangan mereka.

“[Wenger] tenang. Saya pernah bekerja dengan pelatih yang jauh lebih gelisah saat menuntut hasil. Tapi dia tahu cara mengelola tim—dia tahu cara ‘menekan tombol yang tepat’ untuk setiap pemain saat diperlukan, baik secara individu maupun kolektif,” kata Silva.

Dia juga mencatat bahwa di balik penampilan tenang sang pelatih asal Prancis itu terdapat sistem meritokrasi yang jelas, dengan mengatakan: “Dia menyampaikan gagasannya dengan jelas dan sederhana, sehingga mudah dipahami, tetapi dia menuntut agar setiap orang menjalankan perannya. Bagaimanapun, jika Anda tidak melakukan tugas Anda, Anda akan dikeluarkan dari tim - sesederhana itu. Dia akan memasukkan pemain lain, dan tidak ada perdebatan.”