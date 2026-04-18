AFP
Diterjemahkan oleh
Legenda Arsenal membantah tuduhan bahwa timnya 'mudah menyerah' dan mengungkap rahasia di balik kesuksesan 'The Invincibles' saat pasukan Mikel Arteta bersiap menghadapi laga melawan Man City
Mentalitas "The Invincibles"
Menjelang laga Arsenal melawan Manchester City, Silva mengenang musim 2003-04 "The Invincibles". Sebagai salah satu tokoh kunci dalam rentetan pertandingan tanpa kekalahan tersebut (26 kemenangan, 12 hasil imbang), Silva mengaitkan kesuksesan bersejarah mereka—yang dibangun atas 73 gol yang dicetak dan hanya 26 gol yang kebobolan—dengan penolakan kolektif untuk menerima kekalahan.
“Tak ada yang mau kalah, apalagi kalah dengan cara yang konyol. Kekalahan tak bisa diterima begitu saja. Jika tim lawan ingin mengalahkan kami, mereka harus bermain di level yang sangat tinggi. Dalam banyak pertandingan di mana kami tertinggal, para pemain tidak hanya menerimanya begitu saja,” jelas Silva dalam wawancara dengan ESPN. Tekad yang kuat adalah ciri khas skuad yang diperkuat oleh pemain-pemain seperti Thierry Henry dan Patrick Vieira, katanya, sambil menambahkan: “Kami percaya sampai akhir dan melakukan segala yang kami bisa untuk membalikkan keadaan.”
- AFP
Kehebatan Arsene Wenger
Meskipun beberapa manajer mengandalkan aksi teatrikal di pinggir lapangan, Silva mengungkapkan bahwa arsitek musim bersejarah tersebut, Arsene Wenger, memimpin dengan kewibawaan yang tenang namun tegas. Pada musim kedelapannya sebagai pelatih The Gunners, Wenger berhasil meraih gelar juara Liga Inggris ketiganya bersama klub London tersebut, yang menandai gelar liga ke-13 dalam sejarah klub. Kemampuan untuk mengelola skuad yang dipenuhi ego-ego kelas dunia ini adalah ‘rahasia sukses’ yang memungkinkan The Invincibles berkembang di bawah tekanan besar selama kampanye 26 kemenangan mereka.
“[Wenger] tenang. Saya pernah bekerja dengan pelatih yang jauh lebih gelisah saat menuntut hasil. Tapi dia tahu cara mengelola tim—dia tahu cara ‘menekan tombol yang tepat’ untuk setiap pemain saat diperlukan, baik secara individu maupun kolektif,” kata Silva.
Dia juga mencatat bahwa di balik penampilan tenang sang pelatih asal Prancis itu terdapat sistem meritokrasi yang jelas, dengan mengatakan: “Dia menyampaikan gagasannya dengan jelas dan sederhana, sehingga mudah dipahami, tetapi dia menuntut agar setiap orang menjalankan perannya. Bagaimanapun, jika Anda tidak melakukan tugas Anda, Anda akan dikeluarkan dari tim - sesederhana itu. Dia akan memasukkan pemain lain, dan tidak ada perdebatan.”
Mengabaikan label pembotolan
Terlepas dari kemajuan yang dicapai Arteta, serangkaian kegagalan belakangan ini—termasuk kekalahan kandang dari Bournemouth, kekalahan di final Carabao Cup, dan tersingkirnya Arsenal dari Piala FA oleh Southampton—telah menghidupkan kembali julukan ‘bottler’. Namun, Silva menganggap hal ini tidak adil, dengan menyoroti kebangkitan klub secara keseluruhan dibandingkan musim-musim sebelumnya.
“Saya pikir pembicaraan tentang Arsenal sebagai ‘bottlers’ berasal dari orang-orang yang tidak mengikuti dengan cermat apa yang terjadi pada tim dalam beberapa tahun terakhir. Arsenal mengalami masa sulit pasca-Wenger, gagal lolos ke kompetisi Eropa utama. Namun, telah terjadi restrukturisasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir,” kata Silva. Ia percaya bahwa secara konsisten bersaing di papan atas adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan.
- Getty Images Sport
Seruan kepada para pendukung setia Emirates
Dengan puasa gelar yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, tekanan semakin meningkat pada para bintang saat ini untuk akhirnya meniru jejak para pahlawan tahun 2004. Silva menegaskan bahwa para penggemar akan memainkan peran penting dalam membungkam para kritikus dan membantu tim mencapai garis finis dalam pertarungan mereka melawan raksasa Manchester City asuhan Pep Guardiola.
“Berjuang memperebutkan gelar juara tiga kali berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Jelas hal ini menimbulkan rasa frustrasi, terutama bagi para penggemar, yang memang sangat menuntut namun juga sangat mendukung,” kata legenda Brasil tersebut. Ia meyakini bahwa kesatuan antara tribun dan lapangan adalah kunci untuk mengakhiri penantian ini: “Tentu saja, akan selalu ada rasa frustrasi saat kalah, tetapi mulai sekarang, dukungan para penggemar akan menjadi hal yang sangat penting agar gelar yang telah lama dinantikan ini—yang telah ditunggu selama lebih dari 20 tahun—akhirnya terwujud, mengakhiri masa paceklik, dan membungkam para ‘penggosip’.”