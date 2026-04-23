John Terry melontarkan peringatan tegas bahwa "tidak bisa membeli pemain" kepada para manajer yang tertarik dengan posisi di Chelsea, saat ia mengunggah video TikTok yang "mengkhawatirkan"

Terry, yang pernah menjadi kapten tim pada era paling sukses mereka, meyakini bahwa potensi absennya kompetisi Eropa dan kendala keuangan saat ini membuat posisi ini sulit untuk menarik minat pelatih-pelatih kelas dunia. Klub ini tengah mengalami kemerosotan yang belum pernah terjadi sebelumnya, gagal mencetak gol dalam lima pertandingan liga berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 114 tahun.

Mantan bek tersebut melanjutkan: “Kami tidak akan bermain di kompetisi Eropa, saya harap saya salah. Sungguh, sungguh frustrasi dan yang lebih penting lagi, khawatir. Saya merasakan kemarahan, merasakan frustrasi para pendukung Chelsea. Tapi dengarkan, saya telah melihat 17 manajer datang dan pergi selama masa saya sebagai kapten Chelsea. Yang harus dilakukan para pemain hanyalah bersatu dan benar-benar fokus pada pertandingan akhir pekan ini serta melupakan semua kebisingan di sekitar dan segala hal lainnya. Kami memiliki pertandingan besar, ini sangat sulit, tapi juga sangat mudah bagi para pemain untuk melupakan kebisingan dan fokus pada apa yang ada di depan, yaitu pertandingan melawan Leeds akhir pekan ini. Kami telah melihat ini berulang kali, tapi mungkin masa depan tidak sejelasan yang selalu kami lihat.”



