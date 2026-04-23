Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
John Terry melontarkan peringatan tegas bahwa "tidak bisa membeli pemain" kepada para manajer yang tertarik dengan posisi di Chelsea, saat ia mengunggah video TikTok yang "mengkhawatirkan"
Pandangan suram Terry
Terry mengakui bahwa ia sangat prihatin dengan masa depan klub saat mereka mencari manajer tetap ketiga dalam musim ini. Posisi manajer The Blues kembali kosong setelah dewan direksi memecat Rosenior, yang hanya bertahan selama 23 pertandingan dari kontrak enam setengah tahunnya.
“Saya duduk di sini malam ini merasa cemas memikirkan apa yang akan terjadi dengan klub sepak bola kami,” kata Terry di akun TikTok resminya. “Melihat kami membutuhkan manajer setelah akhir pekan ini, saya tidak yakin kapan pihak pemilik akan mengambil keputusan dan mendatangkan manajer baru. Apakah manajer top sejati akan datang ke Chelsea Football Club saat ini dalam situasi yang kami hadapi? Tidak bisa membeli pemain, sepertinya kita harus menjual pemain-pemain terbaik kita, yang selalu sulit.”
- AFP
Perjuangan untuk mendapatkan pengganti berkualitas tinggi
Terry, yang pernah menjadi kapten tim pada era paling sukses mereka, meyakini bahwa potensi absennya kompetisi Eropa dan kendala keuangan saat ini membuat posisi ini sulit untuk menarik minat pelatih-pelatih kelas dunia. Klub ini tengah mengalami kemerosotan yang belum pernah terjadi sebelumnya, gagal mencetak gol dalam lima pertandingan liga berturut-turut untuk pertama kalinya dalam 114 tahun.
Mantan bek tersebut melanjutkan: “Kami tidak akan bermain di kompetisi Eropa, saya harap saya salah. Sungguh, sungguh frustrasi dan yang lebih penting lagi, khawatir. Saya merasakan kemarahan, merasakan frustrasi para pendukung Chelsea. Tapi dengarkan, saya telah melihat 17 manajer datang dan pergi selama masa saya sebagai kapten Chelsea. Yang harus dilakukan para pemain hanyalah bersatu dan benar-benar fokus pada pertandingan akhir pekan ini serta melupakan semua kebisingan di sekitar dan segala hal lainnya. Kami memiliki pertandingan besar, ini sangat sulit, tapi juga sangat mudah bagi para pemain untuk melupakan kebisingan dan fokus pada apa yang ada di depan, yaitu pertandingan melawan Leeds akhir pekan ini. Kami telah melihat ini berulang kali, tapi mungkin masa depan tidak sejelasan yang selalu kami lihat.”
Reaksi terhadap pemecatan Rosenior
Keputusan untuk berpisah dengan Rosenior setelah hanya 106 hari telah memecah pendapat. Sementara sebagian orang menganggapnya sebagai langkah yang perlu untuk menghentikan tren penurunan yang berujung pada kekalahan 3-0 dari Brighton, mantan striker Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink mengungkapkan keterkejutannya atas waktu pengambilan keputusan dewan direksi mengingat lamanya proyek yang semula dijanjikan.
“Saya terkejut. Saya tidak menyangka ini akan terjadi secepat ini,” kata Hasselbaink kepada Sky Sports News. “Saya tahu dia berada di bawah tekanan karena, lihatlah, Chelsea adalah klub besar, yang diharapkan untuk menang. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, atau sudah lama sekali mereka tidak mencetak gol dalam lima pertandingan, jadi statistiknya tidak menguntungkannya. Tapi tetap saja, karena dia belum lama di Chelsea, saya kira mereka akan memberinya sedikit lebih banyak waktu. Saya sedikit terkejut, tapi di sisi lain saya tidak karena ini sepak bola. Jersey-nya berat, para pendukung terbiasa memenangkan banyak trofi, terbiasa melihat tim bersaing setiap pekan. Pertandingan (melawan Brighton) itu buruk.”
- Getty
Dua jalur Chelsea menuju kualifikasi Eropa
Kekalahan dari Brighton membuat Chelsea tergelincir ke peringkat kedelapan, sehingga mereka kini tertinggal tujuh poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima, dengan catatan telah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Meskipun saat ini mereka berada di luar zona kualifikasi Eropa dengan hanya empat pertandingan tersisa, peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa masih terbuka di dua jalur. Di luar kemungkinan matematis untuk naik peringkat di klasemen Liga Premier, Piala FA menawarkan jalur alternatif yang krusial; kemenangan di semifinal mendatang melawan Leeds akan membawa mereka selangkah lebih dekat ke trofi dan tempat yang dijamin di Liga Europa.