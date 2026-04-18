"Saya ingin membantu mereka" - Roberto De Zerbi mengatakan Tottenham harus "mengubah pola pikir" saat sang pelatih menyoroti hal-hal positif meski mengalami kekalahan di menit-menit akhir melawan Brighton

Pelatih kepala Spurs menegaskan bahwa perubahan pola pikir sangat penting untuk keluar dari zona degradasi setelah hasil imbang 2-2 di menit-menit akhir melawan Brighton membuat mereka hanya terpaut satu poin dari zona aman. Tekanan semakin meningkat karena rival mereka, West Ham dan Nottingham Forest, berpotensi memperlebar jarak menjadi empat dan lima poin masing-masing jika meraih kemenangan akhir pekan ini. Meskipun penampilan mereka membaik, hasil-hasil ini membuat Tottenham tetap terjebak dalam pertarungan sengit untuk menghindari degradasi.

"Saya menyesal atas hasil ini, terutama untuk para pemain karena mereka terlalu menderita," kata De Zerbi kepada Sky Sports. "Hari ini kami pantas memenangkan pertandingan melawan Brighton yang hebat. Selamat besar untuk gaya bermain mereka, kualitas pemain mereka, dan segalanya. Kami tidak boleh kebobolan gol dari Rutter. Saya bilang agar mereka tetap kuat, mengikuti saya lagi dan lagi karena saya ingin membantu mereka. Mereka bisa mengubah mentalitas karena itu bagian yang paling penting. Sekarang terlalu mudah untuk berpikir negatif, tapi kita harus fokus pada penampilan ini dan bekerja untuk menemukan kondisi agar bisa menang lagi."