"Saya ingin membantu mereka" - Roberto De Zerbi mengatakan Tottenham harus "mengubah pola pikir" saat sang pelatih menyoroti hal-hal positif meski mengalami kekalahan di menit-menit akhir melawan Brighton
De Zerbi menuntut perubahan mental
Pelatih kepala Spurs menegaskan bahwa perubahan pola pikir sangat penting untuk keluar dari zona degradasi setelah hasil imbang 2-2 di menit-menit akhir melawan Brighton membuat mereka hanya terpaut satu poin dari zona aman. Tekanan semakin meningkat karena rival mereka, West Ham dan Nottingham Forest, berpotensi memperlebar jarak menjadi empat dan lima poin masing-masing jika meraih kemenangan akhir pekan ini. Meskipun penampilan mereka membaik, hasil-hasil ini membuat Tottenham tetap terjebak dalam pertarungan sengit untuk menghindari degradasi.
"Saya menyesal atas hasil ini, terutama untuk para pemain karena mereka terlalu menderita," kata De Zerbi kepada Sky Sports. "Hari ini kami pantas memenangkan pertandingan melawan Brighton yang hebat. Selamat besar untuk gaya bermain mereka, kualitas pemain mereka, dan segalanya. Kami tidak boleh kebobolan gol dari Rutter. Saya bilang agar mereka tetap kuat, mengikuti saya lagi dan lagi karena saya ingin membantu mereka. Mereka bisa mengubah mentalitas karena itu bagian yang paling penting. Sekarang terlalu mudah untuk berpikir negatif, tapi kita harus fokus pada penampilan ini dan bekerja untuk menemukan kondisi agar bisa menang lagi."
Hal-hal positif di tengah pertarungan menghindari degradasi
Meskipun mengalami rentetan 15 pertandingan tanpa kemenangan yang suram sejak Desember, De Zerbi tetap optimis soal peluang bertahan di liga setelah penampilan gigih timnya melawan Brighton. Pelatih asal Italia itu memuji para pemainnya yang mampu bersaing ketat dengan The Seagulls yang sedang mengejar tiket ke kompetisi Eropa, dan melihat cukup banyak 'semangat juang' untuk meyakini bahwa mereka masih bisa terhindar dari degradasi.
"Saya optimis, tapi saya bangga pada para pemain saya. Mereka bermain fantastis dengan karakter dan semangat," tambah De Zerbi. "Kita harus lebih kuat dari hasil ini, kita harus melangkah maju dan mempersiapkan pertandingan berikutnya serta berusaha memenangkan laga di Wolves. Jika kalian sekuat hari ini, saya yakin kita bisa bersaing lagi. Hari ini, saya melihat tanda-tanda, saya melihat semangat, karakter, kualitas, serta organisasi baik saat menguasai bola maupun tidak. Semua yang dibutuhkan untuk mencapai target kami."
Tak ada tempat bagi sikap negatif di Spurs
Menjelang laga tandang yang berat ke Molineux untuk menghadapi Wolves, De Zerbi menuntut mentalitas juara yang tegas dari skuadnya. Pertandingan ini sangat krusial bagi Wolves yang berada di posisi terbawah, yang terhindar dari degradasi langsung berkat hasil imbang Spurs melawan Brighton, namun akan terdegradasi ke Championship untuk pertama kalinya sejak 2018 jika West Ham berhasil menghindari kekalahan melawan Palace. Dengan nasib kelangsungan tim lawan yang dipertaruhkan, De Zerbi tidak memberi ruang sedikit pun untuk rasa puas diri.
"Kami harus memperbaiki banyak hal. Bagian yang paling penting adalah mempertahankan mentalitas ini dan saya telah meminta para pemain untuk datang pada Senin sore dengan sikap yang sama seperti yang mereka tunjukkan hari ini. Saya tidak ingin bekerja dengan orang-orang yang sedih, dengan orang-orang yang negatif. Mereka harus percaya pada diri saya. Jika saya ada di sini, itu karena saya optimis bisa bertahan di Liga Premier musim depan. Saya optimis karena saya mengenal para pemain saya, saya tahu kualitas mereka. Saya mengenal mereka sebagai manusia dan saya percaya pada mereka," tutup sang manajer.
Suasana vs kenyataan
Meskipun berada di peringkat ke-18, atmosfer yang memanas selama debut kandang De Zerbi menjadi hal yang menonjol bagi sang manajer. Dalam laga seru yang berlangsung sengit, gol-gol dari Pedro Porro dan Xavi Simons dua kali membawa Spurs unggul, namun Brighton membalas melalui Kaoru Mitoma dan gol penyama kedudukan dari Georginio Rutter di menit-menit akhir. Meskipun hasil imbang ini menghalangi Spurs untuk naik ke peringkat ke-16, dukungan penuh gairah para penggemar lebih mirip dengan pertandingan antara empat besar daripada pertarungan menghindari degradasi.
"Saya tahu kami sedang berjuang untuk bertahan di Liga Premier. Ini adalah momen yang sangat sulit. Namun, kami beruntung, setiap dari kami, bisa bekerja di klub ini bersama para penggemar ini karena suasananya luar biasa hari ini," kata De Zerbi. "Anda mungkin mengira kami sedang berjuang untuk Liga Champions, bukan untuk menghindari degradasi. Hingga akhir, kami akan berjuang di setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Jika kami mampu memberikan yang terbaik, ini belum berakhir."