VIDEO: Jude Bellingham berpasangan dengan Jannik Sinner untuk menghadapi Rafael Nadal & Thibaut Courtois dalam pertandingan tenis di Bernabeu - dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez bertindak sebagai wasit
Pameran yang dipenuhi bintang-bintang di Madrid
Dalam sebuah acara kolaborasi yang dengan cepat menjadi viral, dua bintang Real Madrid, Bellingham dan Courtois, menukar sepatu bola mereka dengan raket tenis, dan bergabung dengan dua petenis profesional kelas dunia, Sinner dan Nadal, untuk bertanding dalam pertandingan ganda. Bukan rahasia lagi bahwa banyak pemain dalam skuad Madrid adalah penggemar berat tenis; Bellingham terlihat mendukung Rafa Jodar dalam pertandingan pertamanya di Mutua Madrid Open, sementara Courtois sering hadir sebagai penonton di berbagai ajang besar dan juga merupakan pemain amatir yang antusias.
Pertandingan yang diselenggarakan untuk menonjolkan keserbagunaan Santiago Bernabeu yang baru direnovasi ini mempertemukan Bellingham dan Sinner melawan duo tangguh Courtois dan Nadal. Tentu saja, hubungan Nadal dengan klub ini sudah legendaris; juara Grand Slam 22 kali ini adalah pendukung setia dan anggota kehormatan klub. Melihatnya bertanding bersama para pahlawan sepak bolanya di tengah lapangan Bernabeu terasa seperti penghormatan yang pantas bagi persimpangan antara dua obsesi olahraga terbesar Spanyol.
Florentino Perez menjabat sebagai ketua
Menambah nuansa prestisius pada acara tersebut, Presiden Real Madrid Florentino Perez bertindak sebagai wasit utama. Pemandangan sang tokoh sentral klub yang mengawasi jalannya pertandingan dari kursi wasit memberikan latar belakang bersejarah sekaligus sedikit lucu bagi pertandingan eksibisi bergengsi ini.
Keterlibatan Perez menegaskan komitmen klub untuk menjadikan Bernabeu sebagai venue global terkemuka yang tidak hanya untuk sepak bola. Presiden tersebut menyaksikan para pemainnya yang bernilai jutaan pound menunjukkan kelincahan mereka di permukaan yang sangat berbeda dari rumput lapangan yang biasa mereka kuasai pada akhir pekan.
Mutua Madrid Open mengambil alih Stadion Bernabeu
Acara ini diselenggarakan untuk menandai dimulainya Mutua Madrid Open, dengan Stadion Santiago Bernabeu dilengkapi beberapa lapangan tanah liat sementara. Fasilitas ini akan memungkinkan para pemain ATP dan WTA untuk berlatih di stadion tersebut mulai 23 hingga 30 April selama mereka berpartisipasi dalam turnamen. Ini merupakan langkah promosi yang brilian yang dipimpin oleh panitia turnamen Feliciano Lopez dan Garbine Muguruza, yang meningkatkan profil baik turnamen tenis maupun stadion tersebut.
Meskipun para penggemar mungkin sangat ingin melihat sekilas idola mereka, sesi latihan ini tidak terbuka untuk umum. Tidak ada tiket yang dijual untuk sesi latihan tersebut, sehingga rekaman Bellingham dan Courtois yang bertanding melawan para raja tenis menjadi semakin eksklusif. Proyek ini menampilkan keserbagunaan Bernabeu yang telah direnovasi dan komitmennya untuk menjadi pusat acara olahraga besar di Spanyol.