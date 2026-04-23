VIDEO: Jude Bellingham berpasangan dengan Jannik Sinner untuk menghadapi Rafael Nadal & Thibaut Courtois dalam pertandingan tenis di Bernabeu - dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez bertindak sebagai wasit

Dalam sebuah acara kolaborasi yang dengan cepat menjadi viral, dua bintang Real Madrid, Bellingham dan Courtois, menukar sepatu bola mereka dengan raket tenis, dan bergabung dengan dua petenis profesional kelas dunia, Sinner dan Nadal, untuk bertanding dalam pertandingan ganda. Bukan rahasia lagi bahwa banyak pemain dalam skuad Madrid adalah penggemar berat tenis; Bellingham terlihat mendukung Rafa Jodar dalam pertandingan pertamanya di Mutua Madrid Open, sementara Courtois sering hadir sebagai penonton di berbagai ajang besar dan juga merupakan pemain amatir yang antusias.

Pertandingan yang diselenggarakan untuk menonjolkan keserbagunaan Santiago Bernabeu yang baru direnovasi ini mempertemukan Bellingham dan Sinner melawan duo tangguh Courtois dan Nadal. Tentu saja, hubungan Nadal dengan klub ini sudah legendaris; juara Grand Slam 22 kali ini adalah pendukung setia dan anggota kehormatan klub. Melihatnya bertanding bersama para pahlawan sepak bolanya di tengah lapangan Bernabeu terasa seperti penghormatan yang pantas bagi persimpangan antara dua obsesi olahraga terbesar Spanyol.







