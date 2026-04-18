Liam Rosenior merasa frustrasi karena 'hal-hal kecil' menjadi penyebab kekalahan Chelsea dari Man Utd

Rosenior pun harus merenungkan kisah yang sudah tak asing lagi di Stamford Bridge, saat timnya mendominasi penguasaan bola dan lapangan namun gagal mencetak gol. Meskipun beberapa kali membentur tiang gawang dan membatasi peluang tim tamu hingga seminimal mungkin, The Blues harus takluk akibat satu momen mematikan dari tim asuhan Michael Carrick.

Berbicara kepada Match of the Day setelah peluit akhir, Rosenior mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap hasil tersebut setelah penampilan di mana timnya melepaskan 21 tembakan berbanding empat tembakan milik United. "Ini sangat sulit. Hari ini mereka hanya memiliki satu tembakan tepat sasaran sementara kami bermain dengan 10 orang. Kami melancarkan serangan demi serangan dan membentur tiang gawang, saya rasa empat kali. Saya tidak ingin tim saya merasa bahwa segalanya berjalan melawan kami. Kita harus terus berjuang," kata manajer Chelsea itu.