AFP
Liam Rosenior merasa frustrasi karena 'hal-hal kecil' menjadi penyebab kekalahan Chelsea dari Man Utd
Rosenior menyesali keunggulan United yang tajam
Rosenior pun harus merenungkan kisah yang sudah tak asing lagi di Stamford Bridge, saat timnya mendominasi penguasaan bola dan lapangan namun gagal mencetak gol. Meskipun beberapa kali membentur tiang gawang dan membatasi peluang tim tamu hingga seminimal mungkin, The Blues harus takluk akibat satu momen mematikan dari tim asuhan Michael Carrick.
Berbicara kepada Match of the Day setelah peluit akhir, Rosenior mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap hasil tersebut setelah penampilan di mana timnya melepaskan 21 tembakan berbanding empat tembakan milik United. "Ini sangat sulit. Hari ini mereka hanya memiliki satu tembakan tepat sasaran sementara kami bermain dengan 10 orang. Kami melancarkan serangan demi serangan dan membentur tiang gawang, saya rasa empat kali. Saya tidak ingin tim saya merasa bahwa segalanya berjalan melawan kami. Kita harus terus berjuang," kata manajer Chelsea itu.
Kesalahan kecil bisa berakibat fatal
Gol penentu tercipta saat Bruno Fernandes berperan sebagai pemberi umpan bagi Matheus Cunha, yang tidak menyia-nyiakan peluang dari jarak dekat. Bagi Rosenior, kelengahan pertahanan yang memberi ruang bagi pemain Brasil itu di kotak penalti merupakan cerminan dari tren yang lebih luas, yang membuat ambisi Chelsea di ajang Eropa terhambat dalam beberapa pekan terakhir.
"Kami harus lebih baik dalam bertahan pada momen itu. Jika tidak, kami akan dihukum. Saat ini, setiap kesalahan kecil yang kami buat berujung pada bola yang masuk ke gawang kami, dan itu harus berubah. Ini soal hasil, dan hari ini kami tidak mendapatkan hasil yang seharusnya kami dapatkan. Hal-hal kecil itu menumpuk, tapi kami harus terus bekerja keras," tambah Rosenior. Kekalahan ini menandai titik terendah dalam sejarah klub, yang belum pernah mengalami empat kekalahan kandang beruntun di liga sejak 1998.
Tekanan semakin meningkat di Bridge
Meskipun sorakan penonton semakin keras setelah pertandingan tanpa gol yang kembali terjadi, Rosenior tetap yakin bahwa ia mampu mengembalikan tim ke jalur yang benar. Selisih poin dengan lima besar secara matematis masih bisa dikejar, meski performa Chelsea belakangan ini menunjukkan bahwa perjuangan berat menanti manajer debutan ini dan skuadnya.
Ketika ditanya apakah ia merasa berada di bawah tekanan pribadi, Rosenior menjawab dengan tegas: "Tidak. Saya sendiri yang menempatkan diri di bawah tekanan terbesar. Kami hanya perlu terus bekerja sama dengan staf dan para pemain untuk membalikkan keadaan." Mengenai peluang mereka untuk finis di lima besar, ia hanya menjawab: "Tentu saja."
Harapan Chelsea untuk finis di empat besar memudar setelah menelan kekalahan keempat berturut-turut
Chelsea kini telah menelan empat kekalahan beruntun di Liga Premier melawan Manchester United, Manchester City, Everton, dan Newcastle. Perjalanan ke depan masih penuh tantangan, dengan laga tandang yang berat di Brighton, disusul pertandingan semifinal Piala FA melawan Leeds United. Sebelum musim berakhir, The Blues juga harus menghadapi laga tandang yang sulit ke Liverpool serta pertandingan kandang melawan Tottenham yang sedang berjuang untuk bertahan di liga. Kekalahan hari ini sangat merusak harapan Chelsea untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.