Deretan kompetisi domestik terpopuler seperti Premier League Inggris, Serie A Italia, LaLiga Spanyol, liga-liga yang belakangan naik daun, Saudi Pro League dan MLS Amerika Serikat, sampai ajang antarklub paling prestisius Liga Champions, seluruhnya disiarkan di Indonesia.

Simak jadwal pertandingannya di bawah ini!

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*Kick-off dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.

Kick-Off (WIB) Pertandingan Kompetisi Stasiun TV 03:00 Mali vs Ghana Piala Afrika Wanita 2026 beIN Sports 1 03:00 Tanjung Verde vs Kamerun Piala Afrika Wanita 2026 beIN Sports 3

Kick-Off (WIB) Pertandingan Kompetisi Stasiun TV 18:00 Juventus vs Inter Milan Uji coba MD TV 19:00 Chelsea vs AC Milan Uji coba TVRI 20:00 Malaysia vs Filipina Piala AFF 2026 Vision+ 20:00 Thailand vs Myanmar Piala AFF 2026 Vision+ 20:30 Bayer Leverkusen vs Sevilla Uji coba beIN Sports 1 22:00 Manchester United vs PSG Uji coba MUTV

Kick-Off (WIB) Pertandingan Kompetisi Stasiun TV 00:00 Pantai Gading vs Aljazair Piala Afrika Wanita 2026 beIN Sports 1 03:00 Maroko vs Afrika Selatan Piala Afrika Wanita 2026 beIN Sports 2 20:30 Liverpool vs AS Monaco Uji coba LFC TV

Kick-Off (WIB) Pertandingan Kompetisi Stasiun TV 00:00 Kamerun vs Nigeria Piala Afrika Wanita 2026 beIN Sports 1 03:00 Malawi vs Ghana Piala Afrika Wanita 2026 beIN Sports 2

Kick-Off (WIB) Pertandingan Kompetisi Stasiun TV 17:00 Juventus vs Palermo Uji coba MD TV

Premier League telah lama menjadi salah satu kompetisi domestik terpopuler di seantero dunia, tak terkecuali Indonesia, dengan klub-klub top seperti Manchester United, Liverpool, Arsenal, dan Chelsea memiliki basis fans kuat di Tanah Air.

Hak siar untuk kasta tertinggi sepakbola Inggris ini dipegang Emtek Group mulai musim ini. Seluruh pertandingan ditayangkan secara langsung baik itu lewat saluran TV maupun platform digital mereka, Vidio.

Diramaikan deretan bintang kelas wahid seperti Jude Belliongham Vinicius Junior, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan tentunya superstar Prancis Kylian Mbappe, LaLiga Spanyol adalah salah satu liga favorit penikmat sepakbola.

Fans Barcelona dan Real Madrid di Indonesia dapat menonton Liga Spanyol secara langsung di beIN Sports.

Jadi liga terbaik pada era 90-an, pamor Serie A tak pernah pudar di depan fans setianya.

Loyalis tim-tim beken Italia seperti Juventus, Inter Milan, dan AC Milan, hingga AS Roma dan Lazio bisa menikmati pertandingan Serie A lewat live streaming Vidio.

Sebagai kompetisi antarklub paling masyhur dan melibatkan para raksasa Eropa dan bintang-bintang top lapangan hijau, tak heran kalau Liga Champions selalu ditunggu-tunggu.

Laga-laga Liga Champions musim ini disiarkan di Indonesia lewat saluran beIN Sports, SCTV, dan Vidio.

Liga 1 yang berganti nama menjadi Super League alias Liga Super pada musim 2025/26 adalah kompetisi domestik terelite di Indonesia dengan deretan klub populer seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya, hingga Arema dan Bali United rutin menyemarakkan persaingan dari tahun ke tahun.

Laga-laga Liga 1 tayang di Indosiar dan Vidio.

Atensi terhadap Saudi Pro League meningkat pesat berkat kedatangan Cristiano Ronaldo dan manuver bombastis untuk mengangkut deretan superstar lainnya dari Karim Benzema, Sadio Mane, hingga Neymar. Tayangan pertandingan liga terelite Arab Saudi musim ini bisa dinikmati di saluran SPOTV yang ada di Vision+ dan Vidio.

Vidio adalah layanan streaming video yang kini dimiliki PT Surya Citra Media Tbk dan menjadi bagian Emtek Group. Layanan ini terdiri dari sajian kanal gratis (free-to-air), siaran langsung (live streaming), film dan drama, dan televisi.

Vidio memegang hak siar pertandingan Premier League, Serie A Italia, dan juga kompetisi kasta tertinggi sepakbola Indonesia, Liga 1.

beIN Sports adalah saluran olahraga global yang dimiliki oleh Qatari Sports Investments yang masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya pada 2013.

Kanal ini memegang hak siar bermacam liga top dunia seperti LaLiga Spanyol, Serie A Italia, serta Liga Champions.

SCTV merupakan stasiun televisi swasta kedua di Indonesia setelah RCTI, dan pada musim kompetisi ini menyajikan tayangan langsung Liga Inggris hingga kompetisi antarklub Eropa seperti Liga Champions dan Liga Europa.

Unduh & Install: Daftar ke NordVPN atau layanan VPN terpercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Sambungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, sambungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan (refresh) browser Anda untuk memastikan perubahannya berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi stasiun Anda dan nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Televisi/TV

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang biasa Anda lakukan di ponsel.

Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti atau memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang biasa Anda lakukan di ponsel. Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ditemukan di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung VPN ke TV Anda.

Menonton lewat ponsel atau laptop memang oke, tetapi siaran langsung olahraga paling pas ditonton di layar besar. Berikut adalah cara agar VPN bisa berfungsi di TV Anda: