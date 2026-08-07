Deretan kompetisi domestik terpopuler seperti Premier League Inggris, Serie A Italia, LaLiga Spanyol, liga-liga yang belakangan naik daun, Saudi Pro League dan MLS Amerika Serikat, sampai ajang antarklub paling prestisius Liga Champions, seluruhnya disiarkan di Indonesia.
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*Kick-off dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.
Jadwal TV Hari Ini Siaran Langsung Liga Inggris, Serie A, Liga Spanyol, Liga Champions & Lainnya
Jumat, 7 Agustus 2026
|Kick-Off (WIB)
|Pertandingan
|Kompetisi
|Stasiun TV
|03:00
|Mali vs Ghana
|Piala Afrika Wanita 2026
|beIN Sports 1
|03:00
|Tanjung Verde vs Kamerun
|Piala Afrika Wanita 2026
|beIN Sports 3
Sabtu, 8 Agustus 2026
|Kick-Off (WIB)
|Pertandingan
|Kompetisi
|Stasiun TV
|18:00
|Juventus vs Inter Milan
|Uji coba
|MD TV
|19:00
|Chelsea vs AC Milan
|Uji coba
|TVRI
|20:00
|Malaysia vs Filipina
|Piala AFF 2026
|Vision+
|20:00
|Thailand vs Myanmar
|Piala AFF 2026
|Vision+
|20:30
|Bayer Leverkusen vs Sevilla
|Uji coba
|beIN Sports 1
|22:00
|Manchester United vs PSG
|Uji coba
|MUTV
Minggu, 9 Agustus 2026
|Kick-Off (WIB)
|Pertandingan
|Kompetisi
|Stasiun TV
|00:00
|Pantai Gading vs Aljazair
|Piala Afrika Wanita 2026
|beIN Sports 1
|03:00
|Maroko vs Afrika Selatan
|Piala Afrika Wanita 2026
|beIN Sports 2
|20:30
|Liverpool vs AS Monaco
|Uji coba
|LFC TV
Senin, 10 Agustus 2026
|Kick-Off (WIB)
|Pertandingan
|Kompetisi
|Stasiun TV
|00:00
|Kamerun vs Nigeria
|Piala Afrika Wanita 2026
|beIN Sports 1
|03:00
|Malawi vs Ghana
|Piala Afrika Wanita 2026
|beIN Sports 2
Selasa, 11 Agustus 2026
|Kick-Off (WIB)
|Pertandingan
|Kompetisi
|Stasiun TV
|17:00
|Juventus vs Palermo
|Uji coba
|MD TV
Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Inggris (EPL)
Premier League telah lama menjadi salah satu kompetisi domestik terpopuler di seantero dunia, tak terkecuali Indonesia, dengan klub-klub top seperti Manchester United, Liverpool, Arsenal, dan Chelsea memiliki basis fans kuat di Tanah Air.
Hak siar untuk kasta tertinggi sepakbola Inggris ini dipegang Emtek Group mulai musim ini. Seluruh pertandingan ditayangkan secara langsung baik itu lewat saluran TV maupun platform digital mereka, Vidio.
Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Spanyol (La Liga)
Diramaikan deretan bintang kelas wahid seperti Jude Belliongham Vinicius Junior, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan tentunya superstar Prancis Kylian Mbappe, LaLiga Spanyol adalah salah satu liga favorit penikmat sepakbola.
Fans Barcelona dan Real Madrid di Indonesia dapat menonton Liga Spanyol secara langsung di beIN Sports.
Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Italia (Serie A)
Jadi liga terbaik pada era 90-an, pamor Serie A tak pernah pudar di depan fans setianya.
Loyalis tim-tim beken Italia seperti Juventus, Inter Milan, dan AC Milan, hingga AS Roma dan Lazio bisa menikmati pertandingan Serie A lewat live streaming Vidio.
Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Champions
Sebagai kompetisi antarklub paling masyhur dan melibatkan para raksasa Eropa dan bintang-bintang top lapangan hijau, tak heran kalau Liga Champions selalu ditunggu-tunggu.
Laga-laga Liga Champions musim ini disiarkan di Indonesia lewat saluran beIN Sports, SCTV, dan Vidio.
Jadwal Bola Siaran Langsung BRI Super League (Dulu Liga 1)
Liga 1 yang berganti nama menjadi Super League alias Liga Super pada musim 2025/26 adalah kompetisi domestik terelite di Indonesia dengan deretan klub populer seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya, hingga Arema dan Bali United rutin menyemarakkan persaingan dari tahun ke tahun.
Laga-laga Liga 1 tayang di Indosiar dan Vidio.
Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Arab (Saudi Pro League)
Atensi terhadap Saudi Pro League meningkat pesat berkat kedatangan Cristiano Ronaldo dan manuver bombastis untuk mengangkut deretan superstar lainnya dari Karim Benzema, Sadio Mane, hingga Neymar. Tayangan pertandingan liga terelite Arab Saudi musim ini bisa dinikmati di saluran SPOTV yang ada di Vision+ dan Vidio.
Vidio
Vidio adalah layanan streaming video yang kini dimiliki PT Surya Citra Media Tbk dan menjadi bagian Emtek Group. Layanan ini terdiri dari sajian kanal gratis (free-to-air), siaran langsung (live streaming), film dan drama, dan televisi.
Vidio memegang hak siar pertandingan Premier League, Serie A Italia, dan juga kompetisi kasta tertinggi sepakbola Indonesia, Liga 1.
beIN Sports
beIN Sports adalah saluran olahraga global yang dimiliki oleh Qatari Sports Investments yang masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya pada 2013.
Kanal ini memegang hak siar bermacam liga top dunia seperti LaLiga Spanyol, Serie A Italia, serta Liga Champions.
SCTV
SCTV merupakan stasiun televisi swasta kedua di Indonesia setelah RCTI, dan pada musim kompetisi ini menyajikan tayangan langsung Liga Inggris hingga kompetisi antarklub Eropa seperti Liga Champions dan Liga Europa.
Cara Nonton Pertandingan Hari Ini Pakai VPN
NordVPN
- Unduh & Install: Daftar ke NordVPN atau layanan VPN terpercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Sambungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, sambungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan (refresh) browser Anda untuk memastikan perubahannya berlaku.
- Mulai Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi stasiun Anda dan nikmati pertandingannya.
Cara menonton di Televisi/TVMenonton lewat ponsel atau laptop memang oke, tetapi siaran langsung olahraga paling pas ditonton di layar besar. Berikut adalah cara agar VPN bisa berfungsi di TV Anda:
- Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang biasa Anda lakukan di ponsel.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ditemukan di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung VPN ke TV Anda.