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Jadwal TV Siaran Langsung - Update 2025
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Jadwal Siaran Langsung Sepakbola TV Indonesia Hari Ini - Nonton Bola Live Malam Ini (Liga Inggris, Liga Champions, Liga Italia, BRI Super League / Liga 1 & Lainnya)

World Cup
Premier League
World Cup Qualification AFC
LaLiga
Manchester United
Chelsea
Manchester City
Aston Villa
Crystal Palace
Tottenham Hotspur
Leeds United
West Ham United
Nottingham Forest
AFC Bournemouth
FIFA Club World Cup
Liverpool
Leicester City
Newcastle United
Arsenal
Everton
Fulham
Atletico Madrid
Barcelona
Villarreal
Real Madrid
UEFA Nations League A
Indonesia
Japan
Inter Miami CF
Mexico
South Africa

Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepakbola dengan jadwal TV tercantum dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.

Deretan kompetisi domestik terpopuler seperti Premier League Inggris, Serie A Italia, LaLiga Spanyol, liga-liga yang belakangan naik daun, Saudi Pro League dan MLS Amerika Serikat, sampai ajang antarklub paling prestisius Liga Champions, seluruhnya disiarkan di Indonesia.

Simak jadwal pertandingannya di bawah ini!

Menggunakan VPN memungkinkan Anda menonton layanan streaming favorit Anda dengan privasi yang lebih baik sambil mengakses acara dan film yang mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. 

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*Kick-off dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.

Jadwal TV Hari Ini Siaran Langsung Liga Inggris, Serie A, Liga Spanyol, Liga Champions & Lainnya

Jumat, 7 Agustus 2026

Kick-Off (WIB)PertandinganKompetisiStasiun TV 
03:00Mali vs GhanaPiala Afrika Wanita 2026beIN Sports 1 
03:00Tanjung Verde vs KamerunPiala Afrika Wanita 2026beIN Sports 3 

Sabtu, 8 Agustus 2026

Kick-Off (WIB)PertandinganKompetisiStasiun TV
18:00Juventus vs Inter MilanUji cobaMD TV
19:00Chelsea vs AC MilanUji cobaTVRI
20:00Malaysia vs FilipinaPiala AFF 2026Vision+
20:00Thailand vs MyanmarPiala AFF 2026Vision+
20:30Bayer Leverkusen vs SevillaUji cobabeIN Sports 1
22:00Manchester United vs PSGUji cobaMUTV

Minggu, 9 Agustus 2026

Kick-Off (WIB)PertandinganKompetisiStasiun TV
00:00Pantai Gading vs AljazairPiala Afrika Wanita 2026beIN Sports 1
03:00Maroko vs Afrika SelatanPiala Afrika Wanita 2026beIN Sports 2
20:30Liverpool vs AS MonacoUji cobaLFC TV

Senin, 10 Agustus 2026

Kick-Off (WIB)PertandinganKompetisiStasiun TV
00:00Kamerun vs NigeriaPiala Afrika Wanita 2026beIN Sports 1
03:00Malawi vs GhanaPiala Afrika Wanita 2026beIN Sports 2

Selasa, 11 Agustus 2026

Kick-Off (WIB)PertandinganKompetisiStasiun TV
17:00Juventus vs PalermoUji cobaMD TV

Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Inggris (EPL)

Premier League telah lama menjadi salah satu kompetisi domestik terpopuler di seantero dunia, tak terkecuali Indonesia, dengan klub-klub top seperti Manchester United, Liverpool, Arsenal, dan Chelsea memiliki basis fans kuat di Tanah Air.

Hak siar untuk kasta tertinggi sepakbola Inggris ini dipegang Emtek Group mulai musim ini. Seluruh pertandingan ditayangkan secara langsung baik itu lewat saluran TV maupun platform digital mereka, Vidio.

Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Spanyol (La Liga)

Diramaikan deretan bintang kelas wahid seperti Jude Belliongham Vinicius Junior, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan tentunya superstar Prancis Kylian Mbappe, LaLiga Spanyol adalah salah satu liga favorit penikmat sepakbola.

Fans Barcelona dan Real Madrid di Indonesia dapat menonton Liga Spanyol secara langsung di beIN Sports.

Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Italia (Serie A)

Jadi liga terbaik pada era 90-an, pamor Serie A tak pernah pudar di depan fans setianya.

Loyalis tim-tim beken Italia seperti Juventus, Inter Milan, dan AC Milan, hingga AS Roma dan Lazio bisa menikmati pertandingan Serie A lewat live streaming Vidio.

Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Champions

Sebagai kompetisi antarklub paling masyhur dan melibatkan para raksasa Eropa dan bintang-bintang top lapangan hijau, tak heran kalau Liga Champions selalu ditunggu-tunggu.

Laga-laga Liga Champions musim ini disiarkan di Indonesia lewat saluran beIN Sports, SCTV, dan Vidio.

Jadwal Bola Siaran Langsung BRI Super League (Dulu Liga 1)

Liga 1 yang berganti nama menjadi Super League alias Liga Super pada musim 2025/26 adalah kompetisi domestik terelite di Indonesia dengan deretan klub populer seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya, hingga Arema dan Bali United rutin menyemarakkan persaingan dari tahun ke tahun.

Laga-laga Liga 1 tayang di Indosiar dan Vidio.

Jadwal Bola Siaran Langsung Liga Arab (Saudi Pro League)

Atensi terhadap Saudi Pro League meningkat pesat berkat kedatangan Cristiano Ronaldo dan manuver bombastis untuk mengangkut deretan superstar lainnya dari Karim Benzema, Sadio Mane, hingga Neymar. Tayangan pertandingan liga terelite Arab Saudi musim ini bisa dinikmati di saluran SPOTV yang ada di Vision+ dan Vidio.

Vidio

Vidio adalah layanan streaming video yang kini dimiliki PT Surya Citra Media Tbk dan menjadi bagian Emtek Group. Layanan ini terdiri dari sajian kanal gratis (free-to-air), siaran langsung (live streaming), film dan drama, dan televisi.

Vidio memegang hak siar pertandingan Premier League, Serie A Italia, dan juga kompetisi kasta tertinggi sepakbola Indonesia, Liga 1.

beIN Sports

beIN Sports adalah saluran olahraga global yang dimiliki oleh Qatari Sports Investments yang masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya pada 2013.

Kanal ini memegang hak siar bermacam liga top dunia seperti LaLiga Spanyol, Serie A Italia, serta Liga Champions.

SCTV

SCTV merupakan stasiun televisi swasta kedua di Indonesia setelah RCTI, dan pada musim kompetisi ini menyajikan tayangan langsung Liga Inggris hingga kompetisi antarklub Eropa seperti Liga Champions dan Liga Europa.

Cara Nonton Pertandingan Hari Ini Pakai VPN

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Install: Daftar ke NordVPN atau layanan VPN terpercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Sambungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, sambungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan (refresh) browser Anda untuk memastikan perubahannya berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web atau aplikasi stasiun Anda dan nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Televisi/TV

Menonton lewat ponsel atau laptop memang oke, tetapi siaran langsung olahraga paling pas ditonton di layar besar. Berikut adalah cara agar VPN bisa berfungsi di TV Anda:
  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, dan sambungkan seperti yang biasa Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ditemukan di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung VPN ke TV Anda.

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