Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Mauricio Pochettino menegaskan keinginannya untuk kembali ke Tottenham, sementara pelatih timnas AS itu mengaku merasa "seperti di rumah sendiri"
Ikatan emosional dengan London Utara
Meskipun baru-baru ini menjabat sebagai manajer di Paris Saint-Germain dan Chelsea, Pochettino tak pernah menyembunyikan rasa sayangnya yang mendalam terhadap Tottenham. Pelatih asal Argentina itu menghabiskan lebih dari lima tahun memimpin The Lilywhites, membawa mereka ke final Liga Champions dan secara konsisten bersaing di papan atas klasemen Liga Premier, dan ia jelas merasa bahwa kisahnya bersama klub tersebut masih memiliki bab yang belum tuntas.
Dalam wawancara dengan FourFourTwo mengenai hubungannya dengan klub dan para pendukungnya, Pochettino berbicara secara terbuka tentang bagaimana ia memandang masa-masa yang dihabiskannya di London Utara. "Tottenham terasa seperti rumah. Tentu saja, saya akan kembali jika kondisinya tepat. Ini adalah klub yang akan selalu ada di hati saya," akunya, memicu spekulasi baru mengenai apakah babak kedua pada akhirnya bisa terwujud bagi pelatih berusia 54 tahun tersebut.
- AFP
Merenungkan perjalanan Tottenham
Masa jabatan Pochettino di Spurs ditandai dengan pengembangan talenta-talenta muda seperti Harry Kane dan Dele Alli, serta transisi ke stadion baru klub yang canggih. Meskipun ia gagal meraih trofi selama masa jabatannya di sana, gaya permainan sepak bola yang ditampilkan serta ikatan antara tim dan para penggemar mencapai tingkat yang belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Ikatan tersebut tetap menjadi motivasi yang kuat bagi pelatih asal Argentina itu.
Sebelum kedatangan Pochettino, Tottenham hanya sekali lolos ke Liga Champions di era Premier League, namun di bawah kepemimpinannya, klub ini bertransformasi menjadi salah satu kekuatan utama di kancah Eropa dengan empat kali lolos berturut-turut. Era transformatif ini mencapai puncaknya pada musim 2016-17, ketika Spurs bersaing memperebutkan gelar juara dan memastikan finis di posisi kedua dengan raihan 86 poin, sebuah rekor baru. Mereka juga menjalani perjalanan yang mendebarkan hingga mencapai final Liga Champions 2019, yang pada akhirnya kalah dari Liverpool.
Kondisi yang tepat untuk reuni
Profil kepelatihan Pochettino telah berkembang pesat sejak 2019, setelah berhasil menambah koleksi gelar ke dalam riwayat prestasinya melalui gelar Ligue 1, Coupe de France, dan Trophée des Champions bersama Paris Saint-Germain, serta membawa timnas Amerika Serikat meraih posisi runner-up di CONCACAF Gold Cup. Pengalaman-pengalaman yang beragam ini, termasuk masa jabatannya yang penuh tantangan di Chelsea, telah membentuk seorang manajer yang lebih berpengalaman, yang hanya akan kembali ke Spurs jika proyek tersebut sejalan dengan ambisinya yang telah berkembang.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Untuk saat ini, prioritas utama Pochettino adalah tugas berat mempersiapkan timnas Amerika Serikat untuk Piala Dunia di kandang sendiri, sebuah proyek yang ia tekuni sepenuh hati sambil memimpin 'generasi emas' talenta Amerika. "Saat ini yang terpenting adalah menikmati Piala Dunia," tambahnya. "Setelah itu, saya selalu mengatakan bahwa saya hampir saja memenangkan Liga Premier dan Liga Champions, dan ingin mencobanya lagi. Saya ingin menjadi bagian dari proyek yang memiliki ambisi untuk memenangkan keduanya."
Tottenham sedang berada di tengah musim yang suram, saat ini terpuruk di peringkat ke-18 dan berjuang mati-matian untuk menghindari degradasi dengan hanya lima pertandingan tersisa. Dalam upaya terakhir untuk memastikan kelangsungan mereka di Liga Premier, klub ini baru-baru ini menunjuk Roberto De Zerbi, yang telah menandatangani kontrak lima tahun tanpa klausul pemutusan kontrak jika Spurs benar-benar terdegradasi.