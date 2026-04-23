Mauricio Pochettino menegaskan keinginannya untuk kembali ke Tottenham, sementara pelatih timnas AS itu mengaku merasa "seperti di rumah sendiri"

Meskipun baru-baru ini menjabat sebagai manajer di Paris Saint-Germain dan Chelsea, Pochettino tak pernah menyembunyikan rasa sayangnya yang mendalam terhadap Tottenham. Pelatih asal Argentina itu menghabiskan lebih dari lima tahun memimpin The Lilywhites, membawa mereka ke final Liga Champions dan secara konsisten bersaing di papan atas klasemen Liga Premier, dan ia jelas merasa bahwa kisahnya bersama klub tersebut masih memiliki bab yang belum tuntas.

Dalam wawancara dengan FourFourTwo mengenai hubungannya dengan klub dan para pendukungnya, Pochettino berbicara secara terbuka tentang bagaimana ia memandang masa-masa yang dihabiskannya di London Utara. "Tottenham terasa seperti rumah. Tentu saja, saya akan kembali jika kondisinya tepat. Ini adalah klub yang akan selalu ada di hati saya," akunya, memicu spekulasi baru mengenai apakah babak kedua pada akhirnya bisa terwujud bagi pelatih berusia 54 tahun tersebut.