ZEbet Euro 2024 : notre guide pour parier sur le foot, toutes les cotes et les matchs de la compétition

Présentation des paris et bonus ZEbet Euro 2024 : qui est le favori de l'épreuve ? Comment placer un pari ? Quelles sont les promos à l'affiche ?

ZEbet Euro 2024 : qui sera le prochain champion d’Europe ?

Vous pensez que la France va s’imposer ? Que l’Angleterre va enfin remporter le premier championnat d’Europe de son histoire ?

Voici les cotes des 3 principaux favoris du tournoi :

Les cotes sont déterminées par ZEbet selon plusieurs critères : force relative de la sélection, palmarès, état de forme… Voici toutes les cotes de tous les matchs à venir :

Comment parier sur l’Euro 2024 avec ZEbet ?

Avant de jouer sur l’application ou le site de paris sportifs ZEbet, commencez par ouvrir un compte. Faites ensuite la procédure de validation et approvisionnez votre portefeuille de jeu.

Comment s’inscrire sur ZEbet ?

Rendez-vous sur la page d’accueil du site ZEbet à partir de cette page. Cliquez sur le bouton de création de compte en haut à droite de l’écran et remplissez le formulaire.

Envoyez au service client les documents suivants : copie de votre carte d’identité ou passeport + une facture avec votre adresse.

Lorsque votre profil aura été validé, vous n’aurez plus qu’à faire un dépôt.

Attention : les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Vous devez avoir 18 ans minimum pour vous inscrire sur ZEbet. Autrement, votre profil sera automatiquement effacé au bout de 60 jours.

Bonus de bienvenue ZEbet : jusqu’à 100€ de bonus offerts

Attention : cette offre est susceptible de changer d’ici au début de l’Euro 2024

Après avoir ouvert votre compte et surtout effectué votre 1er versement, vous empocherez le bonus de bienvenue suivant :

1er pari remboursé jusqu’à 100 €, qu’il soit gagnant ou perdant.

Le bonus est crédité après que le résultat du 1er pari soit connu. Ensuite, vous obtiendrez la 2e partie lorsque votre compte aura été validé.

À noter : si vous faites un cash out sur le 1er pari, alors ce sera le 2e qui servira de référence pour le remboursement.

Placez votre pari Euro 2024 sur ZEbet

Les paris Euro 2024 sont disponibles sur l’application et le site ZEbet. Si vous souhaitez parier avant le début du tournoi, cherchez les pronos via la barre latérale de gauche.

Une fois l’Euro 2024 lancé, les pronos sur les prochaines rencontres seront accessibles via la vue calendrier, au centre de votre écran.

Voici comment engager un pari sur le site ZEbet :

Accédez à votre compte ZEbet

Cliquez sur « Football », puis « Tous les paris » dans l’onglet central.

Appuyez sur « Euro » > « Euro 2024 » pour afficher tous les paris disponibles.

Choisissez le prono qui vous intéresse.

Entrez le montant de la mise.

Validez votre ticket.

ZEbet Euro 2024 : les promos mises en place

La plupart des sites ont des offres spéciales pour les gros tournois. ZEbet en proposera sans doute durant le tournoi.

Parmi les offres disponibles :

Cotes boostées : profitez d’un bonus de gain sur certains paris.

profitez d’un bonus de gain sur certains paris. Concours : ZEbet met souvent en place des jeux gratuits sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur la page Facebook/Twitter/Instagram/TikTok de l’opérateur et répondez aux questions. Les joueurs tirés au sort empochent des paris gratuits.

ZEbet met souvent en place des jeux gratuits sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur la page Facebook/Twitter/Instagram/TikTok de l’opérateur et répondez aux questions. Les joueurs tirés au sort empochent des paris gratuits. Défis : remplissez les objectifs de la mission et remportez un prono gratuit.

Zebet Euro 2024 : les raisons de parier sur le site ?

Voici les bonnes raisons de choisir ZEbet pour l’Euro 2024 :

Bonus de bienvenue : il est offert quel que soit le résultat du premier pari. Vous n’avez donc pas besoin de perdre pour le récupérer.

il est offert quel que soit le résultat du premier pari. Vous n’avez donc pas besoin de perdre pour le récupérer. Concours sur les réseaux sociaux : ZEbet organise souvent des jeux concours sur les réseaux (Twitter, Instagram, Facebook…). Répondez aux questions et empochez des freebets si vous êtes tiré au sort. L’avantage de cette promo ? Elle est sans obligation d’achat. Pas besoin de dépenser de l’argent pour récupérer des paris gratuits.

Pourra-t-on regarder l’Euro 2024 sur ZEbet ?

Non. ZEbet n’a pas de Live TV. Vous ne pourrez donc pas regarder les rencontres sur le site. Il sera toutefois possible de suivre les rencontres via un Live Tracker : vous aurez accès aux principales statistiques (buts, cartons…).

Les matchs de l’Euro 2024 seront retransmis à la télévision : 25 d’entre eux sur TF1 et M6. Le reste sera accessible sur beIN Sport, qui est une chaîne payante.

ZEbet Euro 2024 : les types de paris à l’affiche

ZEbet vous permet de parier sur le prochain vainqueur de l’Euro 2024, ainsi que sur chaque rencontre.

Les pronos disponibles sur les rencontres sont :

1N2 : trouvez qui va remporter le match. Le résultat nul est aussi pris en compte.

trouvez qui va remporter le match. Le résultat nul est aussi pris en compte. Chance double : choisissez 2 parmi les 3 issues possibles du 1N2.

choisissez 2 parmi les 3 issues possibles du 1N2. Over/Under : y aura-t-il plus ou moins de X buts pendant la rencontre ?

y aura-t-il plus ou moins de X buts pendant la rencontre ? Marge : par combien de buts d’écart l’équipe va-t-elle s’imposer ?

par combien de buts d’écart l’équipe va-t-elle s’imposer ? Oui/non : série de paris ou vous devrez choisir l’une des 2 issues (exemple : « La France gagne au moins une des 2 mi-temps ? »)

série de paris ou vous devrez choisir l’une des 2 issues (exemple : « La France gagne au moins une des 2 mi-temps ? ») Handicap : déterminez le résultat du match en pendant compte de l’avance ou du retard fictif de buts.

déterminez le résultat du match en pendant compte de l’avance ou du retard fictif de buts. 12 spécial : pari 1N2 avec un remboursement sur l’une des 3 issues se produit. Par exemple : « Qui va gagner le match ? (remboursé si victoire de Allemagne) ».

FAQ - ZEbet Euro 2024

Quel est le bonus de bienvenue offert par ZEbet lors de l’Euro de football ?

Zebet rembourse votre 1er pari sportif placé sur le site jusqu’à 100 €, qu’il soit gagnant ou perdant. Attention toutefois : cette offre peut être amenée à évoluer d’ici à l’Euro 2024.

Quelles sont les stratégies de pari gagnantes sur l’Euro 2024 ?

Pour booster vos chances de gagner sur l’Euro 2024, pensez à :

Parier sur les poules : le système chapeau avantage les grosses équipes. Vous n’aurez aucun mal à faire des combinés gagnants à ce stade de la compétition.

Suivre les équipes sur lesquelles vous comptez parier : évitez autant que possible de miser sur des nations que vous ne connaissez pas. Il vaut toujours mieux faire un pari gagnant que 5 gagnants et 4 perdants.

Activez le cash out au besoin : vous sentez que la chance va tourner ? Que votre pari va droit à la catastrophe ? Demandez le débouclage anticipé. Vous pourrez sauver une part de votre mise ou de vos profits.

Comment faire un pari sur le site ou l’application ZEturf ?

Les paris sont disponibles depuis le menu de sélection ou depuis la vue calendrier (si le tournoi a déjà commencé). Pour accéder à la liste des paris proposés sur l’Euro 2024, cliquez sur « Football » > « Tous les paris » > « Euro » > « Euro 2024 »