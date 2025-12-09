Pronostic Union SG vs Marseille, rencontre décisive pour la suite

Ce mardi 9 décembre a lieu la sixième journée de Ligue des Champions. Découvrez le pronostic Union SG vs Marseille de notre expert.

Pronostic Union SG vs Marseille : paris, contexte, et compositions

Une rencontre qui va compter entre deux équipes à la recherche de points en Ligue des Champions. Voici les trois choix et le pronostic Union SG Marseille de notre analyste :

Victoire de Marseille ⭐ à la cote de 2,20 sur Unibet, soit une probabilité de 60,2 % que Union SG remporte la rencontre et le pari est remboursé en cas de match nul.

But pour les deux équipes - oui ⭐ à la cote de 1,44 sur Unibet, soit une probabilité de 69,4 % que chaque équipe marque au moins une fois.

Pierre-Emerick Aubameyang buteur ⭐ à la cote de 2,68 sur Unibet, soit une probabilité de 37,3 % de voir le Gabonais marquer lors de ce match.

Notre pronostic Union SG vs Marseille voit l’Olympique de Marseille gagner 2 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Leader du championnat Belge, l’Union Saint-Gilles aura fort à faire dans cette sixième journée de Ligue des Champions pour venir à bout de Marseille. Malgré de bons résultats en Belgique, ils ont encore du mal en Ligue des Champions avec 2 victoires et 3 défaites depuis le début de saison et une 25e place au classement.

En besoin de points, cette rencontre semble idéale, mais les Olympiens sont expérimentés et difficiles à manoeuvrer.

Les joueurs de Roberto de Zerbi pourraient être dans une petite crise de résultat avec deux matchs sans victoire. Après un match nul à domicile contre Toulouse, assez inattendu, ils ont perdu ce week-end face à Lille, dans le Nord de la France. Une rencontre bien plus difficile face à un concurrent direct. De quoi bien se préparer à affronter les Belges et pour ramener les trois points afin de passer à la suite de la compétition.

Les effectifs probables pour Union SG Marseille

Composition attendue de Union SG : Scherpen - Khalaili, Mac Allister, Burgess, Sykes - Zorgane, Van de Perre - Florucs, Niang, El Hadj - David

Composition attendue de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Kondogbia, Vermeeren - Greenwood, Gomes, Paixão - Aubameyang

Marseille reste un favori logique dans cette compétition

L’Olympique de Marseille se déplace en Belgique et ce n’est pas la meilleure configuration pour eux. Néanmoins, ils ont un grand vécu en Ligue des Champions avec une victoire en 1993 et des participations régulières lors des dix dernières années. Ils comptent sur un effectif plus complet, avec des jeunes comme Nadir, Greenwood ou Paixao, et quelques joueurs expériementés avec Aubameyang et Pavard.

En face, même s’ils sont en tête de leur championnat, les Belges sont peu expérimentés en Europe et ont un effectif en dessous de celui de leurs adversaires. En Ligue des Champions, ils ont seulement inscrit 5 buts, trop peu pour être un danger et penser remporter une rencontre avec une telle importance. De quoi laisser les Marseillais maîtriser le jeu et revenir de Belgique avec 3 points de plus.

Pronostic 1 Union SG vs Marseille : Victoire de Marseille - cote de 2,20 sur Unibet

Un besoin de trois points qui ouvre la rencontre

Les deux équipes sont dans une situation assez difficile en Ligue des Champions. Dans une compétition avec 24 équipes qui auront l’occasion de continuer la compétition, les français et les belges, avec leurs 6 points, doivent récolter un peu plus pour espérer voir la suite. En s’approchant de la fin de cette phase de qualification, chaque point compte et c’est une rencontre qui pourrait s’avérer difficile.

Pour tenter leur chance, les Marseillais devraient, avec leur jeu offensif, essayer de faire la différence en se ruant sur les buts des Belges. De l’autre côté, le contre devrait être mis à l’honneur pour espérer marquer et prendre l’avantage. Dans les deux cas, avec un but marqué rapidement, la rencontre s’ouvrira et permettra de voir du spectacle avec d’autres buts marqués.

Pronostic 2 Union SG vs Marseille : But pour les deux équipes - oui - cote de 1,44 sur Unibet

L’expérimenté buteur Marseillais encore à l’oeuvre

Du côté Marseillais, un joueur est en grande forme, c’est le vétéran de l’attaque, Pierre-Emerick Aubameyang. Avec son expérience et son sens du but, le Gabonais a déjà montré que son retour avec l’Olympique de Marseille est une réussite. Auteur d’un doublé lors de la dernière journée de Ligue des Champions, il est en pleine possession de ses moyens et devrait se montrer décisif.

Toujours efficace lors des grosses rencontres, il peut compter sur Mason Greenwood et Igor Paixao pour l’alimenter devant le but adverse. Il aura des occasions pour faire parler sa pointe de vitesse, mais aussi sa précision. De quoi le voir marquer, donner l’avantage à Marseille et guider les siens vers une victoire essentielle pour la prochaine étape de la Ligue des Champions.

Pronostic 3 Union SG vs Marseille : Pierre-Emerick Aubameyang buteur - cote de 2,68 sur Unibet

