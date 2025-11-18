Une analyse approfondie des données montre si le début incroyable de Sunderland peut se poursuivre

Nous avons examiné ces données historiques pour voir si Sunderland - et certaines des autres équipes nouvellement promues à travers l’Europe - peuvent maintenir leur départ rapide.

Un début historique pour Sunderland

C’est un début de saison extraordinaire pour Sunderland et l’entraîneur Régis Le Bris. C’est la première année des Black Cats en Premier League depuis la saison 2016/17. Ils ne sont qu’à cinq points d’égaler leur total de cette année-là.

Les Black Cats sont presque à mi-chemin de la barre magique des 40 points, souvent associée à la sécurité en Premier League. 26 points auraient suffi pour se maintenir la saison dernière, et 27 auraient fait l’affaire l’année précédente. Étant donné le mauvais début de certaines équipes cette saison, l’équipe de Le Bris est sur la bonne voie pour assurer son maintien.

C’est exceptionnel pour Sunderland, mais cela se distingue également des autres clubs nouvellement promus. C’est le deuxième meilleur départ pour un club promu depuis le lancement de la Premier League en 1992-93.

Leur retour de 19 points en 11 matchs n’est surpassé que par Hull City lors de la saison 2008/09. Sunderland affiche une moyenne de 1,73 point par match (PPM) après 11 matchs. Hull était à 1,82 PPM lors de leur début record en 2008/09.

Club Saison PPM premiers 11 PPM derniers 27 Classement final Hull City 2008/09 1.82 0.56 17e Sunderland 2025/26 1.73 À déterminer À déterminer West Ham 2005/06 1.64 1.37 9e Ipswich 2000/01 1.64 1.78 5e West Ham 2012/13 1.64 1.04 10e Newcastle 2010/11 1.55 1.07 12e Newcastle 1993/94 1.45 1.97 3e Sheff Utd 1919/20 1.45 1.41 9e Ipswich 1992/93 1.45 1.16 16e Watford 2015/16 1.45 1.07 13e

La solidité défensive de Sunderland les distingue de la plupart des autres équipes de cette liste. Les Mackems n’ont concédé que 10 buts, le deuxième plus faible total pour une équipe promue en Premier League après 11 matchs. Il y a eu une légère surperformance par rapport à leurs buts attendus contre (xGA) de 13,35, mais cela reste parmi les meilleurs de la division.

Ce que disent les données de paris sur Sunderland

Sunderland a terminé la pause internationale en beauté avec ce retour contre les leaders du championnat, Arsenal. L’égalisation dramatique en fin de match a assuré une victoire choc pour les Black Cats. Ils étaient les grands outsiders, et ce point pourrait s’avérer inestimable.

Cependant, leur plus grande surprise de la saison est survenue le mois dernier lorsqu’ils ont gagné 2-1 à Stamford Bridge. Les bookmakers estimaient à environ 14 % les chances des Black Cats de gagner à Chelsea. Sunderland a décroché une célèbre victoire 2-1.

Les données de paris sont un bon moyen d’évaluer la surperformance de Sunderland. Elles montrent à quel point ils ont dépassé les attentes et où ils se situent dans les annales de la Premier League.

Si vous aviez parié sur la victoire de Sunderland à chaque match de Premier League cette saison avec une unité simple à chaque fois, vous auriez un retour de +10,92 unités. La victoire choc à Chelsea représente une grande partie de cela. C’est le troisième meilleur pour une équipe promue en Premier League depuis le début du millénaire.

Club Saison Gain/Victoire Gain/Nul Perte/Défaite Hull 2008/2009 30.42 -3.94 -5.54 Bolton 2001/2002 14.52 1.47 0.52 Sunderland 2025/2026 10.92 3.71 -7.08

Données basées sur des paris à mises simples sur le marché 1X2. Meilleures cotes disponibles depuis la saison 2000/01.

Parier sur Bolton avec une unité simple lors de chacun de leurs 11 premiers matchs de la saison 2001-02 aurait rapporté +14,52 unités. Cependant, l’équipe promue la plus performante selon cette métrique est Hull en 2008-09. Parier sur eux avec une unité simple lors de leurs 11 premiers matchs aurait rapporté un impressionnant +30,42 unités. Des victoires marquantes contre Arsenal, Tottenham, Newcastle et West Ham en sont responsables.

Rompre une tendance récente

Ce début fort des Black Cats contraste fortement avec les clubs nouvellement promus récemment. Nous avons eu deux saisons consécutives de Premier League où les trois équipes promues sont redescendues directement lors de leur première campagne. Cela ne s’était jamais produit en Premier League.

Les données étaient sombres à cette époque l’année dernière et l’année précédente. Seules quatre équipes promues en Premier League ont jamais gagné seulement quatre points après 11 matchs. Trois de ces équipes jouaient dans l’élite lors des deux dernières saisons. Southampton l’a fait la saison dernière. Sheffield United et Burnley ont réalisé cet exploit la saison précédente.

Des 10 meilleurs débuts de saison en Premier League pour une équipe promue, seuls deux ont eu lieu au cours des 10 dernières saisons. La campagne 2019/20 de Sheffield United est la seule autre à figurer sur la liste.

Les équipes promues dans les cinq grands championnats européens

Il vaut la peine d’enquêter pour savoir si c’est un problème unique au football anglais ou s’il s’applique au reste de l’Europe. Dans un souci d’exactitude, nous avons gardé les paramètres de données cohérents. Nous avons seulement examiné les équipes promues en La Liga, Ligue 1, Serie A et Bundesliga depuis 1992. Les chiffres ont été ajustés pour tenir compte de l’introduction des trois points pour une victoire.

Parmi les équipes promues de la Segunda Division à La Liga cette saison, Elche a le meilleur bilan jusqu’à présent. Cependant, leur début n’entre à peine dans le top 30 pour un club promu en La Liga.

La situation est encore pire en Ligue 1. 38 équipes promues en Ligue 1 ont fait un meilleur début de saison que le meilleur performeur de 2025/26, le Paris FC. Leur chiffre de 1,16 PPM est généralement suffisant pour rester dans l’élite, mais c’est loin d’être un retour de points marquant.

Le FC Cologne est le nouveau venu le plus performant de la Bundesliga cette saison. Ils sont confortablement en milieu de tableau avec 14 points en 10 matchs. Cependant, cela ne suffit que pour une 20e place dans le classement des équipes promues en Bundesliga depuis 1992.

En termes relatifs, la deuxième meilleure équipe promue des cinq grands championnats européens derrière Sunderland est Sassuolo. Ils sont confortablement dans la première moitié du classement et ont déjà pris le maximum de points lors des matchs contre la Lazio et l’Atalanta. 16 points en 11 matchs est le 14e meilleur début pour une équipe promue en Serie A. C’est cependant le meilleur début de saison pour une équipe venant de Serie B au cours de la dernière décennie.

L’histoire suggère que cela n’est pas durable

Alors, qu’est-il arrivé à ces équipes promues qui ont commencé fort ? Hull avait le meilleur bilan en 2008-09 et était la plus rentable. Cependant, les choses se sont rapidement dégradées malgré leur bon début. Les Tigers avaient 20 points à ce stade de la saison cette année-là, avec une moyenne de 1,82 PPM. Dans les 27 matchs suivants, ce chiffre est tombé à seulement 0,56 PPM. Les Tigers ont terminé 17e cette saison-là, évitant la relégation d’un seul point.

Il y a encore de l’espoir pour les équipes promues qui commencent fort en Premier League. Sur les neuf équipes ayant les meilleurs débuts à ce stade, quatre ont terminé dans la première moitié du classement. Cependant, sept de ces neuf équipes ont vu leur moyenne de points par match diminuer.

La tendance des équipes promues ayant du mal après un bon début est encore plus évidente dans les autres ligues européennes depuis 1992/93.

Pendant cette période, toutes les 10 équipes ayant le meilleur début en La Liga ont vu leur moyenne de points par match chuter après la 11e journée. Sept ont tout de même obtenu une place dans la première moitié du classement, mais Levante a été relégué malgré six victoires lors de ses 11 premiers matchs en 2004/05.

Chacune des 10 meilleures équipes promues en Serie A et en Bundesliga a régressé. Cependant, aucune de ces équipes n’a été reléguée, et Kaiserslautern a remporté le titre allemand en 1997/98. Ils restent le seul club promu à avoir remporté la Bundesliga.

Pendant ce temps, en Ligue 1, huit des 10 meilleurs débuts de clubs promus depuis 1992/93 se sont terminés par des places dans la première moitié du classement. Malgré cela, toutes ces équipes ont vu leur moyenne de points par match diminuer après les 11 premiers matchs. Les mieux classés étaient Monaco, qui ont terminé deuxièmes lors de leur retour dans l’élite en 2013/14.

Sunderland, Sassuolo et Elche vont-ils briser la tendance ?

Une autre tendance notable à travers l’Europe est que les équipes promues avec de solides défenses s’en sortent généralement mieux. Sunderland a encaissé seulement 0,91 but par match jusqu’à présent en Premier League. Ils sont actuellement en bonne voie pour rejoindre une liste de seulement sept clubs promus à terminer avec une différence de buts positive.

Cependant, il reste encore 27 matchs à jouer, et l’histoire suggère fortement que leur moyenne de 1,73 point par match va baisser. Cela semble déjà être correctement intégré dans les marchés de paris. On leur attribue une probabilité implicite de 80 % de finir dans la deuxième moitié du classement.

Marchés des équipes promues Cotes Sunderland pour finir dans la première moitié 4.00 Cremonese pour être relégué 4.00 Elche pour être relégué 4.50

*Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Les Mackems devraient certainement avoir suffisamment de points au tableau et suffisamment de qualité dans leur effectif pour se maintenir. Cela pourrait ne pas être le cas pour certains des autres clubs promus en Europe.

Cremonese est actuellement bien classé à la 11e place en Serie A. Cependant, ils surperforment massivement leur xGD (différence de buts attendue) de -7,0, le pire bilan du championnat italien. Une régression significative semble presque inévitable, et ils peuvent être soutenus pour descendre avec une probabilité implicite de 23,1 %.

En La Liga, le déclin d’Elche après un début très impressionnant a déjà commencé. Ils n’ont pas gagné lors de leurs cinq derniers matchs, créant 1,0 xG ou moins dans chacun de ces matchs.

À mesure que les équipes commencent à comprendre comment contrer leur style basé sur la possession, elles pourraient continuer à glisser dans le classement. L’équipe d’Eder Sarabia semble offrir une valeur en tant que pari extérieur pour la relégation, avec une probabilité implicite de 20 %. La recherche montre que la qualité de l’effectif finit généralement par s’équilibrer.

