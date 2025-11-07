Pronostic Sunderland vs Arsenal 08/11/2025 : Saka prêt à briller pour son retour

Il est difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire à l'extérieur ici, tant les hommes de Mikel Arteta sont en grande forme actuellement.

Pronostic Sunderland vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Sunderland vs Arsenal

Arsenal gagne sans encaisser de but à une cote de 2.00 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1.66 sur Winamax

Bukayo Saka marque ou fait une passe décisive à une cote de 1.90 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Sunderland 0-2 Arsenal

Pronostic des buteurs : Arsenal – Bukayo Saka, Eberechi Eze

Sunderland ne pouvait pas rêver d'une meilleure saison, puisqu'ils sont quatrièmes avant ce match et n'ont perdu qu'un de leurs huit derniers matchs. L'équipe de Régis Le Bris a perdu des points à domicile contre Everton lors de son dernier match, mais a obtenu une victoire cruciale contre Chelsea auparavant.

Pendant ce temps, leurs adversaires sont en excellente forme. Arsenal a remporté 10 matchs consécutifs et n'a pas encaissé de but lors de ses huit derniers matchs. Ils ont six points d'avance en tête du classement de la Premier League. David Raya n'a pas encaissé de but depuis le 28 septembre, et ils voudront que cela continue ce week-end.

Les effectifs probables pour Sunderland vs Arsenal

Composition attendue de Sunderland : Roefs, Geertruida, Ballard, Alderete, Mukiele, Sadiki, Xhaka, Reinildo, Talbi, Le Fée, Isidor

Composition attendue de Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Trossard, Merino

Les Gunners imparables d'Arteta

es Gunners gagnent constamment. Bien qu'ils n'aient que rarement dominé leurs adversaires, ils ont gagné tous leurs matchs sauf deux cette saison. Liverpool les a à peine battus, tandis que Manchester City a réussi à décrocher un match nul.

Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les hommes de Mikel Arteta sont les favoris de ce match, malgré le fait qu'ils jouent à l'extérieur. Le Stadium of Light est un lieu difficile, comme on l'a vu à plusieurs reprises cette saison, mais Arsenal se sentira invincible. Les visiteurs ont enfin obtenu une véritable profondeur d'effectif cet été, et cela fonctionne bien pour eux.

Avec huit feuilles blanches consécutives, dont quatre en Premier League, les hôtes pourraient avoir du mal à marquer. Les hommes de Le Bris ont généralement trouvé le chemin des filets en 2025/26, mais cela pourrait ne pas être le cas ici.

Pronostic 1 Sunderland vs Arsenal : Arsenal gagne sans encaisser de but à une cote de 2.00 sur Winamax

Une performance clinique

Malgré leur avance sur les autres équipes en tête, personne n'a vraiment ressenti la colère d'Arsenal cette saison. Ils ne sont pas les meilleurs buteurs de la division, et aucun de leurs joueurs n'a marqué plus de quatre fois. Ils ont gagné des matchs grâce à leur défense, n'ayant encaissé que trois fois jusqu'à présent.

De plus, aucune autre équipe n'a participé à moins de matchs avec plus de 2,5 buts - cela ne s'est produit que trois fois. Sunderland est la seule autre équipe à avoir participé au même nombre de matchs.

Au total, 10 clubs différents ont marqué plus de buts que les Black Cats jusqu'à présent, mais ils ont une défense solide. Leur défense pourrait être mise à mal à Wearside et pourrait ne pas avoir de réponse face aux Gunners. Ce match devrait se solder par une victoire à l'extérieur avec peu de buts.

Pronostic 2 Sunderland vs Arsenal : Moins de 2,5 buts à une cote de 1.66 sur Winamax

Le retour de Saka booste l'attaque d'Arsenal

Bukayo Saka a manqué quelques matchs en raison d'une blessure plus tôt dans la saison, mais il est de retour et continuera à poser des problèmes aux défenses à travers l'Europe. Il a marqué deux buts en octobre en Ligue des Champions et deux en compétitions nationales. De plus, il a marqué pour l'Angleterre lors d'une autre victoire.

Il n'a pas encore enregistré de passe décisive en 2025/26. Cependant, vu son parcours, ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne change. Sunderland se méfiera de plusieurs joueurs qui peuvent leur poser des problèmes, le joueur de 24 ans étant probablement la principale menace.

Viktor Gyökeres est considéré comme le favori des bookmakers pour marquer, mais il devrait manquer le match en raison d'une blessure, tout comme Gabriel Martinelli. Pendant ce temps, Sunderland pourrait voir Omar Alderete revenir après avoir manqué les deux derniers matchs. Cependant, les visiteurs pourraient réussir à marquer, peu importe les joueurs alignés par Sunderland, et décrocher trois nouveaux points.