Pronostic Strasbourg vs Lorient, match de relance pour les Alsaciens

Découvrez l’analyse complète de la seizième journée de Ligue 1 et le pronostic Strasbourg vs Lorient. Notre expert vous explique ses choix.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Lorient

Voici les trois choix réalisés par notre expert et son pronostic Strasbourg Lorient pour cette rencontre du championnat de France :

Victoire de Strasbourg ⭐ à la cote de 1,67 sur Unibet, soit une probabilité de 59,8 % que Strasbourg remporte ce match.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,64 sur Unibet, soit une probabilité de 60,9 % qu'au moins 3 buts soient marqués pendant cette rencontre.

Joaquin Panichelli buteur ⭐ à la cote de 2,29 sur Unibet, soit une probabilité de 43,6 % de voir l’attaquant argentin marquer lors de ce match.

Notre pronostic Strasbourg vs Lorient voit une victoire de Strasbourg 3 buts à 1.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La forme des deux équipes est très difficile à analyser tant leurs derniers matchs ont été différents de ce qu’ils nous ont montré en début de saison. Strasbourg reste sur trois défaites en championnat et connaît un moment difficile dans sa saison qui était jusque là de grande qualité. En Ligue Europa Conférence, tout va bien, le club est qualifié pour les huitièmes de finale et réussit son parcours.



Pour Lorient, le début de saison a été difficile avec six défaites au compteur. Ces dernières semaines, les Merlus ont repris des couleurs avec quatre matchs sans défaite, dont deux victoires lors des derniers matchs contre Nice et Lyon, deux européens. Dans la course au maintien, Lorient commence à sortir la tête de l’eau et pourrait bien continuer dès ce week-end en Alsace.

Les effectifs probables pour Strasbourg Lorient

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doukouré, Sarr, Chilwell - Doué, El Mourabet, Barco, Moreira - Enciso, Nanasi - Panichelli

Composition attendue de Lorient : Mvogo - Meïté, Talbi, Yongwa - Le Bris, Abergel, Avom, Kouassi - Makengo, Pagis - Bamba

Strasbourg reprend sa marche en avant en Ligue 1

La forme des Lorientais pourrait être difficile à contrer pour les Strasbourgeois, mais ils jouent cette seizième journée de Ligue 1 à domicile, avec un public qui sait se faire entendre. Au stade de la Meinau, ce sont cinq victoires et deux défaites pour les locaux. Ils voudront garder leur stade comme un endroit difficile où jouer et vont tout faire pour se reprendre en championnat et remonter au classement.

Les joueurs d’Olivier Pantaloni sont en panne complète à l’extérieur. Dernière équipe de ce classement avec seulement deux matchs nuls et cinq défaites, ils doivent jouer à Strasbourg qui performe à domicile. Malgré les deux victoires d’affilé en Bretagne, ce match s’annonce bien trop compliqué, même avec un regain de forme. Il faudra s’accrocher et être solide pour repartir avec au moins un point.

Pronostic 1 Strasbourg vs Lorient : Victoire de Strasbourg - cote de 1,67 sur Unibet

Deux équipes efficaces devant le but

Cela fait maintenant quatre matchs que Lorient trouve les chemins des filets à chaque rencontre. Que ce soit à l’extérieur ou à domicile, les attaquants bretons montrent une nouvelle efficacité qui leur permet de respirer au classement et de faire douter leurs adversaires lors de chaque rencontre disputées.

Strasbourg est une équipe qui tourne à 2 buts par match en moyenne à La Meinau et devrait en profiter pour continuer sur sa lancée pendant cette rencontre. Tous les joueurs sont capables de marquer et de créer le danger pendant cette rencontre. Dernièrement, ils ont montré des faiblesses défensives qui pourraient les rendre plus vulnérables, mais aussi nous offrir plus de spectacles pendant le match.

Pronostic 2 Strasbourg vs Lorient : Plus de 2,5 buts - cote de 1,64 sur Unibet

L’attaquant Argentin sera de la fête

S’il y a bien un joueur qui peut faire la différence sur le terrain ce week-end en Ligue 1, c’est bien Joaquin Panichelli. Le nouvel attaquant strasbourgeois a déjà marqué à 9 reprises et est le deuxième meilleur buteur du championnat. Avec seulement 20 minutes de jeu cette semaine en Ligue Europa Conférence, il a été ménagé pour être titulaire et efficace dès ce week-end.

Avec l’absence sur blessure d’Emanuel Emegha, il aura une fois de plus l’occasion de démontrer son niveau et qu’il faudra compter sur lui cette saison. Face à Lorient qui est en difficulté en déplacement, il aura plusieurs occasions de tromper Yvon Mvogo et marquer son dixième but de la saison.

Pronostic 3 Strasbourg vs Lorient : Joaquin Panichelli buteur - cote de 2,29 sur Unibet

+