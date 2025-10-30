Le licenciement de Tudor marque un changement majeur dans les cotes des vainqueurs de la Serie A

Si les propriétaires de la Juve font le bon choix pour leur prochain entraîneur, pourraient-ils offrir une réelle opportunité de soutenir leur résurgence et une possible poussée pour le Scudetto 25/26 ?

Marché des paris pour le vainqueur de la Serie A 25/26 Cotes Inter Milan 2.40 Napoli 3.50 AC Milan 4.50 Roma 8.00 Juventus 21.00

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

L'Inter est-elle l'équipe à éviter sur le marché des vainqueurs de la Serie A ?

C'est surprenant que l'Inter Milan soit toujours considérée comme la favorite incontestée pour le Scudetto 2025/26. Les Nerazzurri ont perdu trois de leurs neuf matchs de Serie A, encaissant 11 buts, plus que toute autre équipe parmi les neuf premières.

Ils sont largement en tête en tant que meilleurs buteurs, avec 22 buts en neuf matchs. Cependant, leur nature offensive les a exposés lors des derniers matchs. Ils ont subi une défaite 3-1 à Naples, ce qui a véritablement lancé la saison des Partenopei.

L'équipe d'Antonio Conte est actuellement en tête du classement à la différence de buts. Pourtant, les marchés de paris estiment qu'ils n'ont que 28,5 % de chances de devenir champions.

L'AS Roma, quant à elle, a impressionné discrètement. Le club romain est deuxième seulement à la différence de buts, ayant remporté sept de ses neuf premiers matchs. La Roma n'a concédé que quatre buts en neuf matchs, ce qui souligne leur solidité. Leurs seules défaites ont été des défaites serrées 1-0 contre l'Inter et le Torino.

Ils ont été une proposition différente sous le nouveau coach, Gian Piero Gasperini. Historiquement, les équipes avec les défenses les plus solides du championnat finissent souvent par remporter le Scudetto. Construire à partir d'une base solide est donc une stratégie sensée pour Gasperini.

La modeste probabilité de titre de 13,33 % de la Roma reflète en grande partie leurs options offensives actuelles. Des joueurs comme Evan Ferguson n'ont pas encore eu d'impact, et même Artem Dovbyk cherche encore sa forme.

Pourquoi le marché pourrait mal évaluer la Juventus

Les marchés de paris semblent avoir écarté la Juventus. Cela n'est pas surprenant compte tenu de leur série de huit matchs sans victoire, qui a coûté son poste à Tudor. Cependant, la réalité est que la Vieille Dame n'est qu'à six points des leaders actuels, Naples, avec 29 matchs à jouer.

L'Inter Milan a 40 % de chances de remporter le Scudetto cette saison. Pourtant, elle n'est qu'à quatre places et trois points au-dessus de la Juventus. Même l'AC Milan, qui est à trois points et trois places au-dessus de la Vieille Dame, a 22 % de chances de remporter le Scudetto.

Avec autant d'action restante dans la saison, nous sommes surpris que la Juve n'ait que 4,76 % de chances de remporter le titre. Il suffit d'une nomination inspirée pour redonner vie à des joueurs comme Dusan Vlahović et Kenan Yildiz.

L'ancien sélectionneur de l'Italie, Luciano Spalletti, aurait été nommé. Spalletti aurait battu Raffaele Palladino dans le processus de recrutement, obtenant un contrat initial de 12 mois.

Il a dirigé plusieurs des plus grands clubs d'Italie, dont Naples, l'Inter et deux passages à la Roma. Il a un style de jeu et une gestion des hommes très spécifiques. La Juventus espère que ses méthodes pourront déclencher un sérieux défi pour le titre.

Le calendrier des matchs leur donne certainement une chance de faire une déclaration précoce. Ils affrontent des matchs abordables contre Cremonese, leurs rivaux de la ville, le Torino, la Fiorentina et Cagliari avant un déplacement crucial à Naples.

+