Pronostic Real Madrid vs Real Mallorca 14/05/2025 : les hôtes pour rebondir

Real Madrid vs Majorque

Pronostics experts pour Real Madrid vs Mallorca au Bernabéu : belles opportunités sur les marchés des buteurs et des totaux.

Pronostic Real Madrid vs Real Mallorca : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Real Mallorca

1x2 - Real Madrid 1.30 avec Winamax

Buteur à tout moment - Kylian Mbappé 1.78 avec Winamax

Totaux - moins de 2,5 buts 2.20 avec Winamax

Nous prévoyons une victoire 2-0 pour le Real Madrid.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les espoirs du Real Madrid de conserver leur titre de La Liga ont subi un coup majeur dimanche, après une défaite 4-3 contre Barcelone malgré une avance initiale de 2-0.

Les Madrilènes sont à cinq points de leurs rivaux acharnés et doivent encore disputer trois matchs pour tenter de reprendre le titre aux Catalans.

Les hommes de Carlo Ancelotti doivent remporter leurs matchs restants pour maintenir la course au titre, en commençant par le match contre le Real Mallorca mercredi soir.

Ils ont été plus performants à domicile, ce qui promet une soirée difficile pour les visiteurs au Santiago Bernabéu.

Mallorca occupe la neuvième place du classement et reste en lice pour une qualification européenne la saison prochaine. Ils ne sont qu'à deux points d'une place en Ligue Europa et se retrouvent hors de la zone de qualification pour la Ligue de Conférence en raison d'une différence de buts défavorable.

Les Pirates peuvent également se rassurer avec leur dernier match de la saison contre le huitième, Rayo Vallecano, une équipe qu'ils ont déjà battue plus tôt cette saison.

Cependant, tout cela pourrait être vain s'ils ne parviennent pas à surmonter le Real Madrid mercredi soir.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Real Mallorca

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Vázquez, Asencio, Tchouaméni, Garcia, Valverde, Modric, Güler, Vinicius Jr, Bellingham, Mbappé

Composition attendue de Real Mallorca : Greif, Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica, Mascarell, Samu Costa, Asano, Rodríguez, Darder, Muriqi

Domination du Madrid en confrontations directes

Le Santiago Bernabéu s'est avéré être une véritable forteresse en La Liga cette saison. Madrid n'a perdu que deux fois en championnat devant ses supporters, remportant 14 victoires et concédant un nul. Les Blancos ont remporté quatre victoires (1 nul, 1 défaite) lors de leurs six dernières confrontations en championnat avec Mallorca.

La défaite du week-end contre Barcelone était leur seule tache dans leurs cinq derniers matchs. Cependant, à domicile, ils n'ont subi qu'une seule défaite lors de leurs six derniers matchs de La Liga. Les statistiques ne sont pas favorables pour les visiteurs. Ils ont perdu deux des trois dernières batailles en championnat. De plus, leurs neuf dernières visites à Madrid se sont soldées par une défaite pour l'équipe de Palma toutes compétitions confondues. Cela rend plus probable que les hôtes empochent trois points cette semaine.

Il convient de noter que l'équipe d'Ancelotti a remporté la dernière rencontre entre les clubs en demi-finale de la Super Coupe.

Pronostic 1 Real Madrid vs Real Mallorca : 1x2 - Real Madrid 1.30 avec Winamax

Mbappé, le candidat probable

Kylian Mbappé a frappé les filets de Barcelone à quatre reprises dimanche, mais un but a été refusé. Néanmoins, un triplé lors du Clásico semblait assez facile pour le Français. Avec 27 buts en 35 matchs, il est le meilleur buteur du club et de La Liga. Ses buts représentent 38% des 72 buts du Real Madrid cette saison. Mbappé a trouvé le chemin des filets 10 fois lors de ses sept dernières apparitions en championnat pour le Real Madrid. Cela fait de lui le candidat idéal pour percer la défense de Mallorca mercredi soir.

Pronostic 2 Real Madrid vs Real Mallorca : Buteur à tout moment - Kylian Mbappé 1.78 avec Winamax

Historique de rencontres à faible score

L'équipe madrilène est sur une série de 13 matchs consécutifs où elle a marqué au moins une fois. Lors de ses 11 derniers matchs à domicile, elle a inscrit un minimum d'un but. Avec 41 buts en championnat au Bernabéu, ils ont une moyenne de 2,41 buts par match. Cependant, ils n'ont pas été prolifiques contre les adversaires de mercredi soir.

Mallorca peut se rassurer du fait qu'ils n'ont concédé qu'une fois lors de leurs trois dernières confrontations en championnat avec Madrid. Au total, leurs quatre dernières rencontres en championnat ont produit moins de 2,5 buts. Les visiteurs ont également eu du mal en attaque cette saison. Ils n'ont pas marqué dans 47% de leurs matchs à l'extérieur, ainsi que dans trois de leurs quatre dernières sorties en La Liga.