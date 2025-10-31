Pronostic Real Madrid vs Valence 01/11/2025 : Bellingham va marquer lors d'une victoire à domicile

Notre expert en paris anticipe une victoire confortable des hôtes, avec Kylian Mbappé ouvrant le score et Jude Bellingham également à l'honneur

+

Pronostic Real Madrid vs Valence : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid vs Valence

Kylian Mbappé pour marquer en premier à une cote de 2.55 sur Winamax

Real Madrid pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 2.00 sur Winamax

Jude Bellingham pour marquer à tout moment à une cote de 2,70 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Madrid 3-0 Valence

Pronostic des buteurs : Kylian Mbappé x2, Jude Bellingham

Le Real Madrid aborde ce match après une victoire 2-1 lors du Clasico. Ils ont mérité leur succès contre Barcelone le week-end dernier, ayant créé de bien meilleures occasions pendant les 90 minutes.

L'équipe de Xabi Alonso a remporté 12 de ses 13 matchs toutes compétitions confondues jusqu'à présent cette saison. De plus, ils ont une avance de cinq points sur le Barça en Liga.

Valence a connu une campagne beaucoup plus difficile. Carlos Corberán est sous pression, car son équipe est tombée en zone de relégation après une défaite 2-0 contre leurs rivaux locaux, Villarreal. Bien que Los Che n'aient remporté que deux matchs en championnat, ils ont battu les petits poucets de Maracena 5-0 en Copa del Rey en milieu de semaine.

Les effectifs probables pour Real Madrid vs Valence

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Guler, Bellingham, Rodrygo, Mbappé

Composition attendue de Valence : Agirrezabala, Gayà, Copete, Tàrrega, Correia, López, Pepelu, Guerra, Rioja, Almeida, Danjuma

Mbappé pour trouver le filet en premier

Mbappé a effectué un départ rapide lors du Clasico. Il avait déjà marqué un superbe but refusé pour un hors-jeu marginal avant d'ouvrir le score à la 22e minute. C'était le 16e but de la saison du Français pour le Real Madrid.

De plus, il a marqué en premier dans six de ses 13 matchs pour Los Blancos cette saison. Cela inclut chacun des deux derniers matchs de championnat du Real Madrid, le joueur de 26 ans ayant également marqué le seul but à Getafe lors de la 9e journée.

Après un repos bien mérité en milieu de semaine, le Real Madrid devrait être frais et prêt à commencer ce match en force. Étant donné que Mbappé est central à la plupart de leurs actions offensives, il est de nouveau le choix évident pour marquer en premier.

Pronostic 1 Real Madrid vs Valence : Kylian Mbappé pour marquer en premier à une cote de 2.55 sur Winamax

Los Blancos pour offrir une performance solide

Valence a impressionné dans la seconde moitié de la saison dernière et a même décroché une victoire surprise au Bernabéu en avril. Cependant, cela reste l'une des seules deux victoires à l'extérieur de Los Che en Liga depuis le début de la saison dernière.

Jusqu'à présent, ils n'ont remporté aucun de leurs matchs à l'extérieur en championnat cette saison et ont encaissé six buts face au Barça en septembre. Le départ de Cristhian Mosquera pour Arsenal a considérablement affaibli leur défense, tandis que le gardien Giorgi Mamardashvili a également cruellement manqué. Les fans sont mécontents de la série de mauvaises performances de l'équipe, il y a donc peu de chances de surprise ce week-end.

Le Real Madrid a créé au moins 2,5 xG lors de chacun de ses trois derniers matchs à domicile toutes compétitions confondues. Avec Villarreal, la Juventus et Barcelone comme adversaires pendant cette période, ils ont constamment réussi à percer des équipes solides. Ils ne devraient avoir aucun mal à faire de même face à une faible équipe de Valence.

Pronostic 2 Real Madrid vs Valence : Real Madrid pour marquer plus de 2,5 buts à une cote de 2.00 sur Winamax

Bellingham pour frapper à nouveau

Au début de la saison, la forte dépendance du Real Madrid à Mbappé pour marquer des buts était une légère inquiétude. Cependant, le retour en forme et en condition physique de Bellingham suggère que ces jours sont peut-être révolus.

Le milieu de terrain a impressionné depuis la dernière trêve internationale, lorsqu'il n'a pas été convoqué par l'Angleterre. Le joueur de 22 ans a tenté 10 tirs lors de ses trois matchs depuis lors, marquant lors de ses deux derniers. Il a touché la cible au moins une fois lors de chacune de ses cinq dernières apparitions.

Cela suggère qu'il peut se positionner dans des zones dangereuses. Alonso a encouragé le milieu de terrain à se concentrer sur les zones où il peut avoir le plus grand impact, plutôt que de couvrir moins de terrain. Bellingham a tenté cinq tirs lors du Clasico, ce qui est le chiffre le plus élevé du match avec Mbappé.