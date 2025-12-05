Pronostic Real Betis vs Barcelone 06/12/2025 : un choc plein d'action en Liga

Notre expert en paris s'attend à un match ouvert avec de nombreux buts, avec Cucho Hernández en cible pour les hôtes.

Pronostic Real Betis vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Real Betis vs Barcelone

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,78 sur Winamax

Cucho Hernández marque à tout moment à une cote de 3,05 sur Winamax

1ère mi-temps - Real Betis marque plus de 0,5 buts à une cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Real Betis 2-2 Barcelone

Pronostic des buteurs : Real Betis – Cucho, Antony ; Barcelone – Yamal, Ferran

Après une période difficile en octobre, Barcelone a retrouvé sa forme en championnat ces dernières semaines. Ils ont remporté leurs cinq derniers matchs de Liga depuis leur défaite lors du Clásico contre le Real Madrid, notamment une victoire significative 3-1 contre l'Atlético Madrid mardi soir.

Ce match s'annonce très difficile à l'extérieur contre une équipe du Real Betis, qui occupe une belle cinquième place. Les Andalous n'ont perdu que deux fois cette saison en Liga et abordent ce match avec un élan positif après une victoire impressionnante 2-0 contre leurs rivaux locaux de Séville le week-end dernier.

Les effectifs probables pour Real Betis vs Barcelone

Composition attendue de Real Betis : Valles, Gómez, Natan, Bartra, Ruibal, Roca, Altimira, Abde, Fornals, Antony, Cucho

Composition attendue de Barcelone : J. García, Balde, Martín, Cubarsi, Koundé, De Jong, E. García, Pedri, Raphinha, Ferran, Yamal

Des buts à prévoir à Séville

C'est l'une des rencontres les plus divertissantes de la Liga ces dernières années. Lors des cinq dernières confrontations à Séville, les deux équipes ont marqué, avec au moins trois buts à chaque fois. Ces matchs ont en moyenne 4,2 buts par 90 minutes.

Il y a toutes les raisons de s'attendre à ce que ce match suive le même chemin. Il y a eu quatre buts ou plus dans les cinq derniers matchs de championnat de Barcelone. L'équipe de Xavi a marqué au moins trois fois dans chacun d'eux.

Raphinha a été suffisamment en forme pour débuter les deux derniers matchs après une blessure. Il a délivré une passe décisive contre Alavés et a marqué contre l'Atlético, avec Barcelone remportant les deux matchs 3-1.

Étant donné que le Betis est l'une des équipes les plus offensives de la division sous Manuel Pellegrini, les buts sont pratiquement garantis ici. Vous pouvez parier sur plus de 3,5 buts avec une probabilité implicite de 52,6 %.

Pronostic 1 Real Betis vs Barcelone : Plus de 3,5 buts à une cote de 1,78 sur Winamax

L'avant-centre du Betis pour trouver de l'espace

Barcelone a été vulnérable en défense toute la saison. Ils ont concédé 1,71 but par match à l'extérieur en Liga. Les Catalans ont également encaissé trois buts lors de chacun de leurs deux derniers matchs à l'extérieur en Ligue des champions.

Ils sont vulnérables au cœur de leur défense, et les attaquants adverses trouvent presque toujours de l'espace dans leur dos. Cucho pourrait être le dernier attaquant à en profiter.

L'avant-centre du Betis a débuté tous les matchs de championnat de son équipe, marquant cinq buts. Il tire en moyenne 3,13 fois par 90 minutes. Seul Antony tente plus de tirs pour les Verdiblancos.

Le joueur de 26 ans a marqué lors du dernier match à domicile du Betis, un affrontement en Ligue Europa contre Utrecht. Il semble être un bon pari pour marquer à tout moment avec une probabilité implicite de 33,3 %.

Pronostic 2 Real Betis vs Barcelone : Cucho Hernández marque à tout moment à une cote de 3,05 sur Winamax

Les hôtes pour marquer avant la pause

Barcelone a souvent concédé des buts tôt dans la saison. Cette tendance s'est poursuivie cette semaine. Ils ont concédé dès la première minute contre Alavés avant de se retrouver menés par l'Atlético après 19 minutes.

L'équipe de Xavi est revenue pour gagner les deux matchs, comme elle l'a fait dans plusieurs autres matchs cette saison. Un énorme 82 % des buts qu'ils ont encaissés en Liga l'ont été avant la pause. Le Barça a encaissé neuf buts en première mi-temps lors de ses sept déplacements en championnat à ce jour.

Les hôtes ont l'avantage d'avoir seulement joué un match de Copa del Rey avec une équipe fortement remaniée en milieu de semaine. Cela pourrait leur donner un léger avantage sur les visiteurs, qui ont perdu Dani Olmo sur blessure contre l'Atlético. Il rejoint Marc-André ter Stegen, Gavi, Fermin Lopez et Ronald Araujo sur la touche.

Avec un peu de fatigue potentiellement à nouveau présente chez le Barça, le Betis pourrait valoir la peine d'être soutenu pour bien débuter. Ils ont une probabilité implicite de 50 % de marquer au moins un but en première mi-temps.