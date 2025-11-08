Rayo Vallecano vs Real Madrid 09/11/2025 : les leaders vont perdre des points

Notre expert en paris anticipe un match serré à Vallecas qui pourrait s'ouvrir après la pause et potentiellement se terminer par un match nul.

+

Pronostic Rayo Vallecano vs Real Madrid : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Rayo Vallecano vs Real Madrid

Rayo Vallecano pour gagner ou faire match nul à une cote de 2,60 sur Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts - 2ème mi-temps à une cote de 2,00 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid

Pronostic des buteurs : Rayo Vallecano – Jorge De Frutos ; Real Madrid – Kylian Mbappé

Le Real Madrid réalisait une saison presque parfaite, remportant 13 de ses 14 matchs toutes compétitions confondues avant son déplacement en milieu de semaine à Liverpool. Cependant, une mauvaise performance lors d'une défaite 1-0 à Anfield en Ligue des Champions a soulevé de nombreuses questions pour Xabi Alonso. Ils sont toujours en tête de la Liga avec cinq points d'avance avant la 12e journée.

Quant à Rayo Vallecano, ils sont revenus de 2-0 pour battre Lech Poznan 3-2 en Conference League jeudi. Ils ont également remporté trois de leurs quatre derniers matchs de championnat sans encaisser de but, mais ont été bien battus à Villarreal le week-end dernier.

Les effectifs probables pour Rayo Vallecano vs Real Madrid

Composition attendue de Rayo Vallecano : Batalla, Chavarría, Mendy, Lejeune, Ratiu, Díaz, López, García, Palazón, De Frutos, Alemao

Composition attendue de Real Madrid : Courtois, Carreras, Huijsen, Militão, Alexander-Arnold, Camavinga, Güler, Vinícius, Bellingham, Valverde, Mbappé

Un déplacement difficile à Vallecas pour les Blancos

Rayo Vallecano s'est spécialisé dans la prise de points contre les grands clubs depuis son retour en Liga en 2021. Ils ont fait match nul lors de trois de leurs quatre derniers matchs contre le Real Madrid et sont invaincus à domicile lors de leurs trois dernières rencontres contre leurs grands voisins de la ville. Rayo a également souvent posé problème à Barcelone, qui n'a pu faire mieux qu'un match nul à Vallecas plus tôt cette saison.

Cela pourrait être un autre après-midi difficile pour les visiteurs. Bien qu'ils aient eu deux jours de plus pour récupérer après leur match européen, le Rayo a reposé la plupart de ses titulaires en Conference League. Ils devraient effectuer huit changements ou plus ici, ce qui devrait leur permettre de jouer de manière intense comme à leur habitude.

Le Real Madrid a eu du mal à faire face à ce style de jeu à Liverpool plus tôt dans la semaine. Ils n'ont créé que 0,5 xG et n'ont cadré que deux tirs en 90 minutes.

Pronostic 1 Rayo Vallecano vs Real Madrid : Rayo Vallecano pour gagner ou faire match nul à une cote de 2,60 sur Winamax

Un match serré en perspective

Rayo prend des risques, mais leur capacité à récupérer le ballon haut sur le terrain allège également la pression sur leur défense. Ils ont gardé leur cage inviolée lors de tous leurs matchs de championnat en octobre. Par ailleurs, toutes leurs quatre rencontres à domicile en Liga cette saison ont totalisé moins de 2,5 buts.

Le Real Madrid a été inconstant en termes de menace offensive. Ils ont été excellents le week-end dernier contre une faible équipe de Valence. Cependant, ils n'ont réussi qu'une victoire difficile 1-0 lors de leur dernier match à l'extérieur en Liga, contre Getafe.

Arda Güler a été leur force créative la plus influente, avec cinq passes décisives et 2,5 passes clés par match en première division espagnole. Cependant, comme Liverpool l'a montré en milieu de semaine, lorsque les équipes adverses parviennent à le neutraliser, le service à la ligne d'attaque dangereuse du Real Madrid est considérablement réduit.

Pronostic 2 Rayo Vallecano vs Real Madrid : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Plus d'action après la pause

La plupart des rares buts lors des matchs à domicile de Rayo sont généralement marqués après la pause. Notamment, 83 % des buts marqués au Estadio Vallecas en Liga cette saison ont été inscrits en seconde mi-temps. L'exception était un penalty controversé de Lamine Yamal pour Barcelone en août, qui a été accordé lorsque des problèmes techniques avec la VAR ont empêché une révision.

Rayo a largement dominé la seconde mi-temps de ce match et a réussi à revenir pour faire match nul. Globalement, 50 % de leurs buts en championnat ont été marqués après la 60e minute. Ils ont également marqué deux fois après la 80e minute et ont transformé une défaite en victoire en Europe cette semaine.

Il y a également eu légèrement plus de buts en seconde mi-temps lors des matchs à l'extérieur du Real Madrid en championnat. 75 % des buts qu'ils ont encaissés à l'extérieur toutes compétitions confondues ont été marqués après la pause.