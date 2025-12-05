Pronostic PSG vs Rennes 06/12/2025 : les champions prêts à réagir après la défaite face à Monaco

De retour à domicile, notre expert en paris s'attend à ce que le PSG retrouve le chemin de la victoire après sa défaite choc face à Monaco il y a quelques jours.

+

Pronostic PSG vs Rennes : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Rennes

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,78 sur Winamax

Les deux équipes ne marquent pas à une cote de 2,00 sur Winamax

Ousmane Dembélé buteur à tout moment à une cote de 1,90 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 1-0 Rennes

Pronostic des buteurs : PSG – Ousmane Dembélé

Le Paris Saint-Germain a subi une défaite 1-0 face à Monaco ce week-end. Bien qu'ils aient marqué 11 buts en trois matchs auparavant, ils n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets contre leurs rivaux de Ligue 1. Ils seront désireux de sécuriser une victoire à domicile.

Rennes, de son côté, a connu quelques semaines fantastiques. Une victoire 1-0 contre Metz vendredi a porté leur total à quatre victoires consécutives, les plaçant à la cinquième place de la Ligue 1. Ils ont également réussi à marquer quatre buts contre Strasbourg et Monaco récemment, et se rendront donc au Parc des Princes avec confiance.

Les effectifs probables pour PSG vs Rennes

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Mayulu, Kang-in, Dembélé, Kvaratskhelia

Composition attendue de Rennes : Samba, Aït Boudlal, Jacquet, Brassier, Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Merlin, Lepaul, Embolo

Retour aux fondamentaux pour le PSG

Le PSG a été frappé par des blessures récemment. Ils abordent ce match sans Désiré Doué et Achraf Hakimi, tous deux absents. Nuno Mendes est également incertain. Sur une note plus positive, ils ont l'opportunité de réintégrer Ousmane Dembélé dans le onze de départ.

Leurs adversaires sont toujours privés de Seko Fofana, mais ils ont bien géré leurs récents matchs. Sur le papier, cela devrait être une victoire à domicile, mais les visiteurs sont en grande forme.

Luis Enrique sera désireux de voir son équipe revenir aux bases face à un adversaire en forme. De nombreux matchs récents ont été chaotiques avec beaucoup de buts, mais ce n'était pas le cas contre Monaco. Ils pourraient essayer de garder les choses serrées ici.

Pronostic 1 PSG vs Rennes : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,78 sur Winamax

Les Parisiens ont besoin d'un match sans encaisser de but

Avec seulement cinq matchs ayant vu les deux équipes marquer, le PSG est en tête de la Ligue 1 pour le moins de résultats BTTS. À domicile, seulement 17 % de leurs matchs de ligue ont abouti à un BTTS, et ils ont gardé de nombreuses cages inviolées.

Cependant, ils n'ont empêché leurs adversaires de marquer qu'une seule fois lors des cinq derniers matchs. Ils devront s'améliorer défensivement. C'est plus facile à dire qu'à faire contre une équipe qui a marqué lors de huit matchs consécutifs. Habib Beye sera confiant que son équipe peut inquiéter les Parisiens.

Nous soutenons l'équipe à domicile pour se remettre sur les rails. Ils n'ont pas perdu deux matchs consécutifs depuis mai 2024, et cela ne devrait pas changer. Lucas Chevalier et la défense du PSG seront désespérés de corriger leurs faiblesses.

Pronostic 2 PSG vs Rennes : Les deux équipes ne marquent pas à une cote de 2,00 sur Winamax

Le retour de l'homme clé

Ousmane Dembélé a connu des moments difficiles avec les blessures récemment. Des problèmes aux ischio-jambiers et au mollet ont entravé sa progression. Cependant, il est revenu en seconde période contre Monaco et pourrait débuter ce week-end. Il n'a pas marqué depuis octobre, il sera donc impatient de retrouver le chemin des filets.

Le joueur de 28 ans a également un bon bilan contre les Rennais, ayant remporté quatre de ses cinq matchs. Il a également inscrit quatre buts et passes décisives en chemin. Dembélé n'a jamais perdu contre eux, il sera donc certainement vu comme un homme dangereux à Paris. L'international français est dû pour un but en Ligue 1, et ce pourrait être le jour où il y parviendra.