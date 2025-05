Pronostic PSG vs Reims 24/05/2025: PSG soulève sa 16e coupe de France

Paris Saint-Germain vs Reims

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour cette finale de coupe de France entre le PSG et Reims ce samedi 24 mai à 21h.

Pronostic PSG - Reims : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG - Reims

Le PSG gagne de 2 buts ou plus ⭐à la cote de 1,45 soit une probabilité de 68% de voir les parisiens s’imposer facilement au Stade de France.

de voir les parisiens s’imposer facilement au Stade de France. Le PSG gagne et les deux équipes ne marquent pas ⭐ à la cote de 1,72 sur Unibet, soit une probabilité de 58% de voir les parisiens s’imposer sans trembler.

de voir les parisiens s’imposer sans trembler. Dembélé buteur ⭐ à la cote de 1,83 sur Unibet, soit une probabilité de 54% de voir l’attaquant français finir sa saison en beauté.

Nous prédisons la victoire 3-0 du PSG face à Reims.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Paris peut remporter sa 16e coupe de France ce samedi au Stade de France. Un défi de taille pour les joueurs de Luis Enrique qui veulent décrocher ce titre pour parfaire une saison déjà réussie. Champions de France en mars dernier à la suite d’une saison en championnat ou les parisiens seront restés invincibles quasiment jusqu’au bout, ils peuvent ce samedi remporter ce trophée pour la deuxième année consécutive.

Face à eux, les joueurs Samba Diawara vivent une fin de saison bien différente. En effet, ils ont vu leur destin être totalement bouleversé samedi soir dernier à la suite de leur défaite face à Lille lors de la dernière journée de Ligue 1. La victoire à la dernière minute de leur concurrent direct au maintien, Le Havre, a envoyé directement les joueurs du Stade de Reims en barrages de maintien. Une confrontation qui se jouera face à Metz, potentiel promu de Ligue 2, avec un double affrontement le 21 puis le 29 mai. Deux matchs primordiaux pour l’avenir du club, qui interviennent avant et après la finale de la Coupe de France.

Les effectifs probables pour PSG – Reims

Composition attendue du PSG :

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes,Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Composition attendue de Reims :

Diouf, Hiroki, Kipre, Okumu, Gbane, Akieme, Tia, Atangana-Edoa, Kone, Nakamura, Siebatcheu

Paris s’impose facilement pour remporter cette 16e coupe de France

Comment imaginer un scénario différent ? Le PSG de Luis Enrique affronte ce samedi le Stade de Reims de Samba Diawara et autant vous dire que ce combat s’annonce comme celui de David contre Goliath. C’est en effet un PSG ultra dominateur tout au long de la saison et qualifié en finale de Ligue des Champions qui évoluera à domicile ce samedi puisque le match se jouera à Paris au Stade de France. Avec l’envie de soulever un nouveau trophée avant, peut-être, de soulever la Ligue des Champions quelques jours plus tard, Paris compte bien faire parler toute sa puissance, notamment offensive.

Avec 3 buts inscrits le week-end dernier face à Auxerre dans un match sans grand enjeu, on imagine mal le PSG ne pas réitérer cela samedi face à Reims, un adversaire qui aura sûrement la tête à son maintien en Ligue 1 et à la double confrontation face à Metz.

Le PSG gagne par deux buts d’écart ou plus, un premier pari intéressant qui couvre différents scénarios et soutient la victoire facile des coéquipiers d’Ousmane Dembélé.

Pronostic 1 PSG vs Reims : Le PSG gagne de 2 buts ou plus - cote de 1,45 sur Unibet.

Paris l’emporte sans encaisser de buts

C’est la 16e attaque du championnat français qui se dresse ce samedi face à la meilleure attaque, et l’une des meilleures attaques d’Europe. Avec 9 buts inscrits sur leur 3 derniers matchs, les joueurs de Luis Enrique ont fait parler tout au long de la saison leur domination offensive avec différents éléments qui ont tous apporté leur pierre à l’édifice parisien.

Bien que le Stade de Reims ait réussi à tenir deux fois le PSG en échec cette saison avec un score de 1-1 lors des deux confrontations, dans un scénario de finale où l'enjeu est plus important et le scénario bien différent d’une simple affiche de Ligue 1, les rémois auront ici bien plus de difficulté face notamment à un Donnarumma en forme qui aura l’envie de se rassurer avant son prochain match, la finale de la Ligue des Champions.

Paris devra également faire passer un message à travers cette finale de samedi. A une semaine d’affronter l’Inter de Milan, les parisiens doivent imposer leur domination et montrer aux milanais qu’ils sont prêts.

Pronostic 2 PSG vs Reims : Le PSG gagne et les deux équipes ne marquent pas - cote de 1,72 sur Unibet.

Dembélé pour parachever une année historique

Qui sinon lui ? L’attaquant parisien en feu cette saison, auteur de 21 buts en Ligue 1, 3 en Coupe de France et 8 en Ligue des Champions, affiche un total impressionnant de 32 réalisations toutes compétitions confondues. S’il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 29 avril face à Arsenal, le contexte de cette finale face à Reims peut lui permettre de briller à nouveau.

En effet, Dembélé semble apprécier cette équipe rémoise, contre laquelle il a marqué à chacun des deux matchs cette saison. Une statistique qui souligne sa capacité à faire la différence face à cet adversaire sans parler de l’envie pour lui de finir la saison française sur une bonne note avec un but en finale.

Dans un PSG tourné vers l’offensive et à une semaine de la finale de Ligue des Champions, Dembélé aura à cœur de se relancer, de marquer les esprits et d’aider ses coéquipiers à remporter cette 16e coupe de France.