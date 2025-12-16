Pronostic PSG vs Flamengo 17/12/2025 : les Parisiens pour décrocher un nouveau trophée

Notre expert en paris s'attend à ce que les deux équipes marquent dans un match divertissant. L'équipe française devrait mettre la main sur le trophée.

Pronostic PSG vs Flamengo : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Flamengo

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 3-1 Flamengo

Pronostic des buteurs : PSG – Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ; Flamengo – Giorgian de Arrascaeta

Flamengo a assuré sa place en finale en battant Cruz Azul du Mexique et Pyramids d'Égypte la semaine dernière. Ils ont déjà eu une année remarquable, ayant récemment remporté la Copa Libertadores et le championnat du Brésil Série A. Ils ont également devancé Palmeiras pour remporter ces deux compétitions.

Pendant ce temps, le PSG vise à conclure la meilleure année de son histoire avec un autre trophée. Les champions d'Europe ont été admis automatiquement à la Coupe intercontinentale. Ils se sont préparés pour ce match avec une victoire 3-2 contre Metz en Ligue 1 samedi.

Les effectifs probables pour PSG vs Flamengo

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Composition attendue de Flamengo : Rossi, Varela, Danilo, Pereira, Lucas, Pulgar, Jorginho, Saul, De Arrascaeta, Everton, Plata

Attendez-vous à un match ouvert au Qatar

Flamengo s'est avéré être l'équipe la plus forte d'Amérique du Sud ces derniers mois. Ils ont marqué au moins une fois lors de leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Les géants brésiliens ont également acquis de l'expérience contre l'élite européenne lors de la Coupe du monde des clubs cet été. Ils ont marqué librement dans cette compétition, avec une moyenne de 2,00 buts par match. L'équipe de Filipe Luís a surpris Chelsea 3-1 en phase de groupes avant de perdre 4-2 contre le Bayern Munich en huitièmes de finale.

Ces résultats leur donnent l'espoir de pouvoir poser des problèmes à une défense du PSG parfois vulnérable. L'équipe française a encaissé deux buts ou plus dans quatre de ses huit derniers matchs compétitifs. Compte tenu de cela, parier sur les deux équipes pour marquer semble offrir une valeur avec une probabilité implicite de 55,6 %.

Pronostic 1 PSG vs Flamengo : Les deux équipes marquent à une cote de 1,68 sur Winamax

L'attaque du PSG pour décrocher un nouveau trophée

S'il y avait le moindre doute sur le sérieux avec lequel le PSG aborde ce match, leur composition du week-end dernier a donné quelques indices. Luis Enrique a reposé des joueurs comme Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Nuno Mendes et João Neves contre Metz. Le club détenu par le Qatar donne clairement la priorité à ce match au stade Ahmad bin Ali.

Les blessures ont régulièrement empêché les champions d'Europe d'aligner leur meilleure attaque cette saison. Cela a contribué à une campagne légèrement peu convaincante jusqu'à présent. Cependant, ils devraient être en mesure de choisir Doué, Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ici.

Les dernières semaines suggèrent que le PSG revient progressivement à son meilleur niveau dans le dernier tiers. Ils ont marqué plus de 2,5 buts dans cinq de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues. Avec leurs meilleurs attaquants prêts à débuter, parier sur une répétition mercredi semble intéressant à des cotes relativement longues.

Pronostic 2 PSG vs Flamengo : PSG marque plus de 2,5 buts à une cote de 2,90 sur Winamax

Deuxième mi-temps pour livrer des buts

Une préoccupation pour Flamengo pourrait être la possibilité que la fatigue s'installe au fur et à mesure que le match avance. Cela a été une année incroyablement exigeante pour eux. La course au titre brésilien s'est jouée jusqu'au dernier moment. De plus, la finale de la Libertadores n'a eu lieu que trois semaines auparavant.

L'espace devrait finalement s'ouvrir, ce qui devrait bénéficier au PSG à mesure que le match avance. Les favoris auront également une réelle qualité sur le banc, avec Gonçalo Ramos et Bradley Barcola parmi leurs remplaçants probables.

La deuxième mi-temps des matchs du PSG a produit plus de buts cette saison. En Ligue 1, 54 % de leurs buts marqués et 57 % de leurs buts encaissés sont survenus après la pause.

Ils seront désireux de faire le spectacle pour leurs supporters au Qatar, ce qui devrait garantir qu'ils continuent à chercher des buts. Par conséquent, parier sur le fait que la deuxième mi-temps produise plus de buts que la première semble offrir une valeur.

Pronostic 3 PSG vs Flamengo : Mi-temps avec le plus de buts - deuxième mi-temps à une cote de 1,96 sur Winamax

