Pronostic PSG vs Bayern Munich 04/11/2025 : valeur sur les visiteurs pour décrocher la victoire

Le PSG et le Bayern risquent de perdre leurs records parfaits de victoires lorsqu'ils se rencontreront mardi soir. Qui commettra la première erreur au Parc des Princes ?

+

Pronostic PSG vs Bayern Munich : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Bayern Munich

Bayern Munich (Remboursé si nul) à une cote de 1.82 chez Winamax

Harry Kane Buteur à tout moment à une cote de 1.85 chez Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1.76 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 1-2 Bayern Munich

Pronostic des buteurs : PSG – Ramos ; Bayern Munich – Kane, Diaz

Le PSG et le Bayern Munich sont actuellement deux des équipes les plus redoutables d'Europe. Ils s'affronteront pour s'assurer la première place de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2025/26 mardi soir.

Le PSG de Luis Enrique est actuellement en tête de la Ligue 1 avec deux points d’avance et une seule défaite en 11 matchs. Ils ont également remporté leurs trois premiers matchs de la Ligue des Champions de la saison. Cependant, les blessures commencent à peser sur les options offensives d'Enrique.

Ousmane Dembélé a subi un léger problème aux ischio-jambiers lors de leur victoire contre Nice samedi. Il est donc incertain qu'il joue le match de mardi. Avec Désiré Doué toujours sur la touche, Enrique n'aura d'autre choix que d'aligner des joueurs comme Bradley Barcola et Gonçalo Ramos aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia.

Le Bayern n'aurait pas pu mieux commencer sa saison, ayant remporté tous les matchs officiels de cette campagne. Ils ont gagné leurs neuf matchs de Bundesliga, ainsi que leurs trois matchs de Ligue des Champions.

Les géants allemands ont également eu le luxe de reposer leur meilleur buteur, Harry Kane, lors de leur victoire 3-0 à domicile contre le Bayer Leverkusen samedi. Cette décision a été prise en pensant fermement au match de mardi.

Les effectifs probables pour PSG vs Bayern Munich

Composition attendue de PSG : Chevalier ; Mendes, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Ramos, Kvaratskhelia, Barcola

Composition attendue de Bayern Munich : Neuer ; Laimer, Guerreiro, Tah, Upamecano, Pavlovic, Kimmich, Olise, Diaz, Karl, Kane

Le Bayern prêt à aligner une équipe plus stable

Bien que les deux équipes aient commencé la saison de façon superbe, le Bayern pourrait avoir une meilleure chance de remporter ce match. Les problèmes de blessure actuels du PSG concernant Doué et Dembélé signifient qu'Enrique doit souvent modifier ses options offensives.

Il y a des signes que la pression commence à peser sur l'équipe. Ils ont été tenus en échec 1-1 à Lorient mercredi dernier. Pendant ce temps, ils ont marqué un but victorieux à la 95e minute à domicile contre Nice, ce qui les a aidés à éviter une situation difficile samedi.

Étant donné le bilan parfait du Bayern Munich et le fait que Kane a été reposé ce week-end, les visiteurs sont plus susceptibles de gagner ce match. Cependant, les prendre sur le marché "Remboursé si nul" pourrait également être une bonne idée. Cette option annule la mise si le PSG les tient en échec.

Pronostic 1 PSG vs Bayern Munich : Bayern Munich (Remboursé si nul) à une cote de 1.82 chez Winamax

Soutenir Kane pour marquer son sixième but en Ligue des Champions de la saison

Harry Kane a été écarté des projecteurs de la Bundesliga samedi, alors que Nicolas Jackson a débuté pour le Bayern contre le Bayer Leverkusen. Cela signifie que Kane est maintenant très désireux et impatient de jouer au Parc des Princes.

Avec un taux de réussite de 166 %, Kane a déjà marqué cinq buts en trois apparitions en Ligue des Champions cette saison. Les marchés de paris indiquent qu'il a 55,56 % de chances de marquer à tout moment contre le PSG.

Son taux de réussite actuel en Ligue des Champions 25/26 et son taux de réussite en Ligue 1 de 133 % sont bien plus élevés qu'auparavant. Par conséquent, cela pourrait être le pari de valeur de notre trio de pronostics PSG vs Bayern Munich.

Pronostic 2 PSG vs Bayern Munich : Harry Kane Buteur à tout moment à une cote de 1.85 chez Winamax

Trois buts ou moins attendus à Paris

Les marchés de paris anticipent un véritable festival de buts mardi soir. Ce n'est pas surprenant, car les deux équipes ont marqué 25 buts en six matchs de Ligue des Champions jusqu'à présent, jusqu'à ce que leurs bilans défensifs soient également pris en compte.

Le Bayern n'a concédé que deux fois, et le PSG n'a concédé que trois buts lors de leurs trois victoires en phase de groupes de la Ligue des Champions. Compte tenu de cela et des blessures de Dembélé et Doué, Enrique n'aura pas la pleine puissance offensive de son équipe à sa disposition.

Étant donné le bon début des deux équipes dans cette phase de groupes de la Ligue des Champions, un match nul ne serait pas une déception pour l'une ou l'autre équipe. Par conséquent, il pourrait être intéressant de parier sur moins de 3,5 buts avec une probabilité de 52,63 %. C'est parce que les deux équipes seraient probablement satisfaites d'éviter la défaite ici plutôt que de faire des efforts extrêmes pour s'assurer les trois points.