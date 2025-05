Pronostic Valladolid Barcelone La Liga 03/05/2025 : Le Barça gagne avec un clean sheet !

Real Valladolid vs FC Barcelone

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la 34e journée de Liga entre Valladolid et Barcelone ce samedi à 21h.

Pronostic Valladolid Barcelone : paris, contexte et compositions

Les meilleures paris Valladolid Barcelone

Barcelone gagne sans encaisser de but ⭐2.00 sur Unibet, soit une probabilité de 50% que le Barça l'emporte avec un clean sheet.

que le Barça l'emporte avec un clean sheet. Mi-temps avec le plus de buts - Barcelone en 2ème mi-temps ⭐2.00 sur Unibet, soit une probabilité de 50% que les Catalans inscrivent plus de buts en seconde période.

que les Catalans inscrivent plus de buts en seconde période. Résultat final (Multiples résultats) 0-1, 0-2 ou 0-3 ⭐3.32 sur Unibet, soit une probabilité de 30% que les Blaugranas gagnent sur l'un de ces scores.

🔮 Le Real Valladolid est attendu pour perdre 0-3 face à Barcelone.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après avoir remporté la Copa del Rey, Barcelone espère continuer à accumuler des points en Liga pour s'assurer un deuxième titre cette saison face à un Real Valladolid déjà relégué lors d'une saison à oublier.

Lors d'un match émouvant, Barcelone a remporté la finale de la Copa del Rey contre le Real Madrid. Après un 2-2 lors du temps réglementaire, ils ont joué la prolongation où un but d'agonie de Koundé a donné le titre au club blaugrana. Sans aucun doute, un grand coup de pouce moral pour Barcelone dans la conclusion de cette saison où il dispute également la demi-finale de la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan.

Avec seulement 16 points en 33 matchs, le Real Valladolid a connu une saison à oublier. Après avoir été battu lors de leur visite au Betis 5-1, l'équipe de Ronaldo Nazário n'a plus d'options pour se maintenir en première catégorie.

Ils affrontent le premier contre le dernier de la table où nous espérons que Barcelone impose ses conditions contre un Valladolid qui n'a plus d'ambition, à part attendre la fin de la Liga pour planifier sa prochaine saison en deuxième division.

👥 Les effectifs probables pour Valladolid Barcelone

Composition attendue de Valladolid :

André Ferreira; Candela, Aidoo, Javi Sánchez, Henrique; Juric; Machis, Chuki, Amallah; Raúl Moro, Juanmi Latasa.

Composition attendue de Barcelone :

Szczesny; Koundé, Araújo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Lewandowski.

Les meilleurs paris à prendre pour Valladolid Barça

1️⃣ Pronostic 1 : Barcelone gagne sans encaisser de but ⭐2.00 sur Unibet

Il est tout à fait logique que tous les pronostics désignent Barcelone comme vainqueur du match contre un faible Valladolid. Cependant, le fait qu'ils puissent gagner sans encaisser ajoute de la valeur à ce pari.

Une partie de l'échec du Real Valladolid cette saison est le faible impact offensif de l'équipe. C'est le club qui a marqué le moins de buts en liga avec seulement 24 en 33 matchs, dont seulement 10 marqués à domicile. Malgré la recherche de solutions avec des joueurs comme Darwin Machis, Raúl Moro et Juanmi Latasa, l'équipe n'a pas réussi à marquer lors de 3 de ses 5 derniers matchs à domicile.

Bien que Barcelone ait reçu plusieurs buts à l'extérieur, l'équipe a réussi à garder sa cage inviolée lors de 3 des 5 derniers matchs à l'extérieur. De plus, ils ont conservé un but inviolé lors de 3 de leurs 5 dernières visites à Valladolid, donc au vu de l'état actuel des deux équipes, il est fort probable que Barcelone gagne sans encaisser de but.

2️⃣ Pronostic 2 : Mi-temps avec le plus de buts - Barcelone en 2ème mi-temps ⭐ 2.00 en Unibet

Hans Flick a transformé Barcelone en une machine à marquer des buts avec un chiffre incroyable de 89 réalisations cette saison, dont 43 ont été inscrits à l'extérieur.

Une particularité est que l'équipe blaugrana a un grand pouvoir offensif en seconde période. Sans aucun doute, les remplacements venant du banc ou les ajustements tactiques apportés par l'entraîneur allemand ont eu un impact à l'extérieur. Sur les 43 buts marqués, 30 ont été inscrits en seconde période.

Bien que le Valladolid ait encaissé beaucoup de buts à différents moments du match, nous parions sur la tendance de Barcelone à marquer plus fréquemment en seconde période.

3️⃣ Pronostic 3 : Résultat final (Multiples résultats) 0-1, 0-2 ou 0-3 ⭐3.32 en Unibet

En imaginant un scénario où Barcelone attaque inlassablement pour chercher le résultat tandis que Valladolid se défend de tout ce qu'il peut, nous pensons que ces pronostics sont les plus probables et que les chiffres le soutiennent.

Ces résultats se sont présentés lors de 4 des 6 derniers matchs à l'extérieur de Barcelone, le 0-1 étant le résultat le plus fréquent. De même, lors des 5 dernières visites de l'équipe blaugrana à Valladolid, ces résultats se sont produits lors de 3 matchs.

Avec le titre de la Liga presque en main, il est certain que l'équipe de Flick sortira pour la victoire avec toutes ses armes face à un Valladolid désespéré et sans aucune illusion pour ce qui reste de la saison.

