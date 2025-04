Pronostic Real Madrid Valence - La Liga 05/04/2025 : Les Merengues l'emportent sans garder leur cage inviolée !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Valence, comptant pour la 30e journée de Liga, ce samedi à 16h15.

Pronostic Real Madrid Valence : paris, contexte et compositions

Les meilleures paris Real Madrid Valence

Le Real Madrid gagne sans garder sa cage inviolée ⭐ 1.50 sur Unibet, soit une probabilité de 66% que les Merengues l'emportent en encaissant au moins un but.

que les Merengues l'emportent en encaissant au moins un but. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match⭐ 1.90 sur Unibet, soit une probabilité de 52% que les deux clubs trouvent la faille et que 3 buts au moins soient marqués durant la rencontre.

que les deux clubs trouvent la faille et que 3 buts au moins soient marqués durant la rencontre. Résultat final (multiples résultats) 2-1, 3-1, 4-1 ⭐ 3.62 sur Unibet, soit une probabilité de 27% que le Real gagne sur l'un de ces scores.

🔮 Le Real Madrid est attendu pour gagner 2-1 contre Valence.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Real Madrid continue de lutter pour la première place de Liga, restant fermement en deuxième position à seulement 3 points du leader Barcelone, qui maintient une série de victoires implacable. Après une victoire serrée contre Leganés, où ils ont été forcés de remonter un score de 0-2 de manière surprenante, le Real Madrid reçoit un Valence en quête de points, espérant s'assurer les 3 points sans autant de difficultés que lors du dernier match de Liga. Pour l'équipe de Carlo Ancelotti, une victoire sera fondamentale pour rester proche de Barcelone, qui ne cède pas de terrain.

Valence a trouvé une régularité en mars qui l'a momentanément éloigné de la zone de relégation et lui a donné un petit répit. Après avoir gagné ses deux matchs à domicile et fait match nul lors des deux autres à l'extérieur, Valence se maintient à la 15e place avec 31 points, mais seulement à 4 points au-dessus de Leganés, l'équipe la plus proche de la zone de relégation. Pour Valence, il sera important de maintenir cette régularité qui lui permet de s'assurer une place dans le milieu du tableau et de respirer tranquille sans penser à la relégation.

👥 Les effectifs probables Real Madrid Valence

Composition attendue du Real Madrid :

Lunin; Lucas Vásquez, Raúl Asencio, Rüdiger, Fran Garcia; Modric, Camavinga; Rodrigo, Bellingham, Brahim Diaz; Mbappé.

Composition attendue de Valence :

Mamardashvili; Rioja, Foulquier, Tárrega, Mosquera, Gayá; Almeida, Javi Guerra, Barrenechea, Diego López; Sadiq.

Les meilleurs paris à prendre pour Real Valence

1️⃣ Pronostic Real Madrid vs Valence : Real Madrid gagne sans garder sa cage inviolée ⭐ 1.50 sur Unibet

Nous avons plusieurs raisons de pronostiquer que le Real Madrid gagnera le match sans garder sa cage inviolée. En premier lieu, Madrid maintient une large supériorité sur Valence ces dernières saisons, principalement dans les matchs disputés à Santiago Bernabéu. Sur les 10 derniers matchs joués à Madrid, l'équipe madrilène en a gagné 9, ne laissant échapper qu'un match nul.

Cependant, en ajoutant toutes les compétitions, le Real Madrid a concédé au moins un but à domicile dans 9 de ses 10 derniers matchs, ce qui montre combien il est difficile pour l'équipe d'Ancelotti de garder sa cage inviolée à domicile.

Enfin, une autre raison qui soutient ce pronostic est la capacité de Valence à marquer à l'extérieur. Sur ses dix derniers matchs joués à l'extérieur, Valence a marqué dans 9 d'entre eux.

2️⃣ Pronostic Real Madrid vs Valence : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ 1.90 sur Unibet

La raison principale de ce pronostic est que le Real Madrid a marqué 2 buts ou plus dans 9 de ses 10 derniers matchs à domicile, ce qui montre le grand pouvoir offensif de l'équipe madrilène à domicile.

Cela, ajouté à la série de buts de Valence à l'extérieur, où ils ont marqué au moins un but lors de leurs 4 dernières rencontres, ouvre la possibilité que les deux équipes marquent pendant le match.

En conclusion, en additionnant la moyenne de buts du Real Madrid à domicile et la possibilité que Valence marque en déplacement, nous pouvons pronostiquer que le match pourrait avoir plus de 2,5 buts.

3️⃣ Pronostic Real Madrid vs Valence : Résultat final (multiples résultats) 2:1, 3:1, 4:1 ⭐ 3.62 sur Unibet

Valence arrive à Madrid avec une belle séquence de matchs marquant à l'extérieur, cependant, il est peu probable qu'ils marquent plus d'un but. Dans 5 de leurs 8 derniers matchs à l'extérieur, Valence a marqué seulement un but.

De l'autre côté, nous savons que le Real Madrid a une moyenne de 2,14 buts par match, où 58% de ces buts ont été marqués à domicile.

La somme de ces deux statistiques nous permet de croire que le Real Madrid gagnerait le match avec un score final de 2:1, 3:1 ou 4:1.

