Pronostic Real Madrid Celta Vigo La Liga 04/05/2025 : les Merengues ne perdent pas dans tous les cas !

Real Madrid vs Celta Vigo

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la 34e journée de Liga entre le Real Madrid et le Celta Vigo ce dimanche à 14h.

Pronostic Real Madrid Celta Vigo : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid Celta Vigo

Real Madrid ou match nul et si les deux équipes marquent ⭐1.68 sur Unibet, soit une probabilité de 59% que les Madrilènes ne perdent pas et les deux clubs trouvent la faille.

que les Madrilènes ne perdent pas et les deux clubs trouvent la faille. Moins de 2,5 buts pour le Real Madrid ⭐1.73 sur Unibet, soit une probabilité de 57% que les Merengues marquent 2 buts maximum.

que les Merengues marquent 2 buts maximum. Borja Iglesias buteur ⭐4.10 sur Unibet, soit une probabilité de 24% que l'attaquant galicien marque.

🔮 Nous croyons que le Real Madrid gagnera 2-1 contre le Celta Vigo.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

En clôturant une saison sans les résultats espérés, le Real Madrid arrive à la journée 34 de La Liga avec comme seule option de titre. Après l'élimination difficile en quarts de finale de la Ligue des Champions, s'est ajoutée la défaite en finale de la Copa del Rey face à Barcelone dans un match spectaculaire au Stade La Cartuja.

Après avoir remonté le score en seconde période, l'équipe d'Ancelotti s'est prise à rêver de remporter la coupe, cependant, Barcelone a réagi à temps et a scellé la finale en prolongation. En Liga, l'équipe merengue a retrouvé sa régularité en réussissant trois victoires consécutives. Leur seule option est de continuer à gagner en espérant que le leader trébuche lors de 2 des 5 dernières journées à disputer.

Le Celta Vigo vient d'obtenir une victoire convaincante contre Villarreal 3-0. Le club reste à la septième place avec 46 points, se qualifiant partiellement pour la Ligue Europa. Pour l'équipe de Claudio Giráldez, il sera fondamental de continuer à engranger des points pour conserver sa place menacée par Osasuna et Mallorca qui ne sont qu'à 2 points.

Lors de leur visite à Barcelone, le Celta a déjà montré qu'il pouvait rivaliser avec les grandes équipes, ce qui ne sera pas un match facile pour le Real Madrid qui arrive affecté émotionnellement et avec un rendement irrégulier à un moment crucial de la saison.

👥 Les effectifs probables pour Real Madrid Celta Vigo

Composition attendue du Real Madrid :

Courtois; Lucas Vásquez, Raúl Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni; Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo; Mbappé.

Composition attendue du Celta Vigo :

Vicente Guaita; Javi Rodríguez, Yoe Lago, Marcos Alonso, Sergio Carreira; Fran Beltrán; Pablo Durán, Iago Aspas, Iker Losada, Swedberg; Borja Iglesias.

Les meilleurs paris à prendre pour Real Vigo

1️⃣ Pronostic 1 : Real Madrid ou match nul et si les deux équipes marquent ⭐1.68 sur Unibet

Malgré l'irrégularité des dernières journées, on ne peut nier que le Real Madrid dispose d'une équipe de premier plan capable de gagner n'importe quel match. L'équipe d'Ancelotti a gagné 13 de ses 16 matchs joués à domicile et nous attendons bien sûr une équipe hautement offensive pour ce match par nécessité de gagner la Liga.

Cependant, il est clair que ce n'était pas la meilleure saison sur le plan défensif pour l'équipe merengue, qui a encaissé dans 8 de ses 10 derniers matchs joués à domicile.

Le Celta de Vigo a marqué trois buts lors de deux matchs consécutifs contre des adversaires de taille comme Barcelone et Villarreal, et a marqué comme visiteur lors de ses 10 derniers matchs. Pour ces raisons, nous considérons qu'il y a une forte probabilité que les deux équipes marquent pendant le match.

2️⃣ Pronostic 2 : Moins de 2,5 buts pour le Real Madrid ⭐1.73 sur Unibet

Le nombre de buts marqués par le Real Madrid a diminué, ce qui est peut-être l'une des grandes raisons de leur baisse de régime lors des dernières journées.

Malgré des joueurs offensifs de grande qualité comme Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Endrick entrant du banc, le Real n'a pas réussi à développer un fonctionnement offensif pour maximiser la capacité de ses attaquants. Ils ont enchaîné 7 matchs consécutifs en marquant moins de 2,5 buts par match, même face à des rivaux contre lesquels on attendait une supériorité.

À l'exception de leur dernière visite à Barcelone où ils ont encaissé 4 buts, le Celta a concédé moins de 2,5 buts lors de 6 matchs consécutifs à l'extérieur, ce qui renforce notre pronostic.

3️⃣ Pronostic 3 : Borja Iglesias marque pendant le match ⭐4.10 sur Unibet

Après avoir marqué un but contre Villarreal et 3 buts en visite à Barcelone, Borja Iglesias semble être en bonne forme et nous le voyons comme une option intéressante de pari dans un match où il y a de bonnes probabilités que le Celta marque.

L'attaquant espagnol a réalisé de bonnes performances lors des derniers matchs avec des notes dépassant les 8 points. Avec deux matchs consécutifs en marquant et face à une défense sans garanties, nous pensons qu'Iglesias a de grandes chances de marquer un but dans ce match.

