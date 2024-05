Pronostic Real Madrid Bayern Munich Ligue des Champions 08/05/2024 : Les Merengues buteur et Jude Bellingham buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Bayern, comptant pour les demi-finales retour de Ligue des Champions.

Pronostic Real Madrid Bayern Munich : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre le Real et le Bayern en vue de leur affrontement en Ligue des champions le 8 mai pour les demi-finales retour de la compétition.

Les meilleurs paris pour Real Madrid Bayern Munich

Victoire du Real Madrid ⭐ avec une cote de 1.95 sur Betsson, soit 51 % de chances que les hôtes gagnent.

que les hôtes gagnent. Jude Bellingham buteur ⭐ avec une cote de 2.75 sur Betsson, soit 36 % de chances que l'attaquant anglais marque.

que l'attaquant anglais marque. Plus de 3.5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 2.62 sur Betsson, donnant 38 % de chances que les deux clubs marquent au moins quatre buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce match est parfaitement équilibré après un premier affrontement spectaculaire où les deux équipes se sont livrées à un duel intense.

Le Real Madrid, 11 points d'avance en tête de La Liga avec seulement 15 points encore en jeu, pourrait remporter le titre avec une victoire contre Cadix si les autres résultats sont en leur faveur - mais leur titre semble inévitable plutôt qu'incertain. Leur solide position en championnat leur permet de se concentrer sur la victoire dans cette compétition. Un match nul 2-2 au match aller était leur huitième rencontre sans défaite en Ligue des Champions contre le Bayern. Ils s'attendent maintenant à prolonger leur série invaincue dans la compétition à 12 avec une victoire sur leur propre terrain et à progresser vers une autre finale.

Le Bayern a perdu son titre de Bundesliga après 11 titres consécutifs au profit de Bayer Leverkusen. Thomas Tuchel sera déterminé à répondre aux attentes en matière de trophées des Bavarois en remportant la Ligue des Champions, chose qu'il a réalisée en tant qu'entraîneur de Chelsea en 2021. Munich sera probablement déçu de ne pas avoir su saisir ses chances lors du premier match pour prendre l'avantage en Espagne, étant donné qu'ils sont invaincus lors de 16 matchs à domicile en Ligue des Champions. Ils doivent maintenant obtenir une première victoire dans cette compétition contre le Real en neuf tentatives pour éviter une saison sans trophée depuis 2011/12.

Les compos probables pour Real Madrid Bayern Munich

La composition probable du Real en 4-2-3-1 :

Lunin; Mendy, Rudiger, Nacho, Carvajal; Kroos, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Valverde; Vinicius Junior.

La composition probable du Bayern en 4-2-3-1 :

Neuer; Mazraoui, Dier, De Ligt, Kimmich; Goretzka, Laimer; Sane, Musiala, Gnabry; Kane.

Pari 1 : Victoire du Real Madrid @ 1.95 avec Betsson

Cette deuxième manche a beaucoup à faire vivre. Un premier match spectaculaire a vu quatre buts également répartis, même un penalty pour chaque équipe et de nombreuses occasions, mais finalement laissant le duel parfaitement équilibré. Le Real Madrid est légèrement favori pour remporter ce duel et je suis d'accord car ils sont invaincus en 21 matchs de Liga et de Ligue des Champions à domicile, en remportant 17. Il est inhabituel de pouvoir soutenir les Merengues avec l'avantage à domicile à des cotes raisonnables, mais nous pouvons le faire ici. Les 1.95 offerts constituent le premier de mes conseils.

Pari 2 : Jude Bellingham buteur @ 2.75 avec Betsson

Avec une incroyable gamme de talents offensifs en action, ce match promet des buts. Il y a le meilleur buteur de Bundesliga, Harry Kane, qui a marqué 43 buts pour le Bayern toutes compétitions confondues cette saison. Ensuite, nous avons Jude Bellingham, meilleur buteur de La Liga avec 21 buts toutes compétitions confondues, et il n'est même pas attaquant ! N'importe lequel des autres joueurs offensifs alignés sont aussi de haut niveau et peuvent marquer, mais c'est Bellingham qui obtient mon vote pour être ajouté à ces conseils. Il a déjà montré à de nombreuses reprises qu'il est le type de joueur qui performe sur les plus grandes scènes et arrive à être crucial dans les moments les plus importants. Ce match est un scénario écrit pour lui. Son dernier but était dans le temps additionnel pour le Real Madrid dans une défaite 3-2 contre Barcelone. Remarquablement, c'était la deuxième fois cette saison en Liga lors d'El Clásico qu'il a marqué de cette manière. Il a également égalisé 2-2 avec un but de dernière minute contre la Belgique lors de sa dernière apparition pour l'Angleterre.

Pari 3 : Plus de 3.5 buts dans le match @ 2.62 avec Betsson

Ces deux équipes s'attendent à gagner chaque match qu'elles jouent. Par conséquent, il n'y aura aucun pas en arrière dans cette deuxième manche, tout comme il n'y en avait pas dans la première qui a produit quatre buts. Lors de leur dernier match à domicile, les Merengues ont battu Barcelone 3-2. Ils ont joué un match nul 3-3 avec les détenteurs actuels, Manchester City, dans cette compétition. Ils avaient auparavant battu Naples 4-2 lors de la phase de groupes. Pendant ce temps, en quart de finale, le Bayern a fait match nul 2-2 à Arsenal, une équipe qui possède la meilleure défense de Premier League.

