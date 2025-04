Pronostic Real Madrid Athletic Bilbao La Liga 20/04/2025 : Les Basques ne perdent pas à Madrid !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Athletic Bilbao, pour la 32e journée de Liga, ce dimanche à 21h.

Pronostic Real Madrid Athletic Bilbao : paris, contexte et compositions

Les meilleures paris Real Madrid Athletic Club

Victoire de l'Athletic Bilbao ou match nul ⭐2.05 sur Unibet, soit une probabilité de 48% que le club basque ne perde pas au stade Santiago Bernabeu.

que le club basque ne perde pas au stade Santiago Bernabeu. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐1.86 sur Unibet, soit une probabilité de 53% que les deux équipes trouvent la faille à au moins 3 reprises.

que les deux équipes trouvent la faille à au moins 3 reprises. Athletic Bilbao premier à marquer ⭐2.55 sur Unibet, soit une probabilité de 39% que Bilbao ouvre le score contre les Madrilènes.

🔮 Nous croyons que l'Athletic Bilbao créera la surprise en gagnant 1-2 contre le Real Madrid.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Il est indéniable que le Real Madrid traverse une période difficile cette saison. Après une dure élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, où ils ont été largement dominés, le club est encore en course pour le titre de Liga et la Copa del Rey. Cependant, ils devront améliorer leur performance s'ils veulent surpasser Barcelone dans ces deux compétitions.

Depuis plusieurs semaines, l'équipe d'Ancelotti ne convainc pas avec son football. Elle est passée en finale de la Copa del Rey dans une confrontation qui semblait quasiment perdue et l'a sauvée aux tirs au but. Elle a ensuite chuté à domicile face à Valence, en plus de perdre les deux matchs de quarts de finale de la Ligue des Champions. En Liga, le Real Madrid vient de l'emporter de justesse contre Alavés par un seul but d'écart. Pour ajouter à cela, le club merengue ne pourra pas compter sur Mbappé qui a été expulsé lors du dernier match et est également sorti blessé face à Arsenal.

L'Athletic Bilbao connaît une meilleure situation, ayant aussi joué en compétition européenne cette semaine. L'équipe de Bilbao a maintenu une certaine régularité dans ses résultats qui lui ont permis de s'établir à la 4e place de Liga, obtenant le dernier billet pour la Ligue des Champions, derrière les 3 gros. En Liga, Bilbao vient de faire match nul avec son rival direct, Villarreal, lors d'un match clé pour conserver sa place au classement. Pour l'équipe d'Ernesto Valverde, il sera essentiel de créer un écart avec son poursuivant et d'assurer la quatrième place. En face, ils rencontreront un Real Madrid affaibli, ce qui pourrait leur permettre de prendre 3 points au Santiago Bernabéu.

Les compositions probables pour Real Madrid Athletic Bilbao

Composition attendue du Real Madrid :

Courtois; Lucas Vásquez, Raúl Asencio, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni; Brahim Díaz, Bellingham, Vinicius Junior; Rodrigo.

Composition attendue de l'Athletic Bilbao :

Unai Simón; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Beñat, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Gorka Guruzeta.

Les paris à prendre pour Real Bilbao

1️⃣ Pronostic 1 : Victoire de l'Athletic Bilbao ou match nul ⭐2.05 sur Unibet

Il est rare de penser que le Real Madrid peut perdre des points chez lui, mais nous croyons que si cela doit arriver, c'est maintenant.

Après deux défaites consécutives à domicile, l'équipe d'Ancelotti a montré de la fragilité au Santiago Bernabéu. Dans les deux matchs, des situations similaires se sont présentées, où l'équipe n'a pas eu la capacité offensive de surpasser les défenses adverses pour finir complètement exposée, perdant sur des contres mortels.

D'un autre côté, l'Athletic Bilbao a su obtenir des résultats à l'extérieur en battant Séville chez lui et en faisant match nul contre Villarreal lors de ses deux derniers matchs. L'équipe de Valverde a la possibilité de profiter du mauvais moment du Madrid pour obtenir un résultat favorable.

2️⃣ Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐1.86 sur Unibet

Gagne ou perdre, les résultats au Santiago Bernabéu sont presque toujours assez larges. Le Real Madrid a joué 6 matchs consécutifs à domicile où au moins 3 buts ont été marqués. Bien que le score le plus habituel soit 2-1, tant en faveur qu'en défaveur des Merengues, des scores de 4 et 5 buts ont pu exister lors de certains matchs.

L'équipe madrilène a marqué lors de plus de 10 matchs consécutifs à domicile, mais elle encaisse également beaucoup de buts. Lors des 10 derniers matchs, elle a encaissé des buts dans 9 rencontres. Il ne fait aucun doute que ce pronostic a de bonnes probabilités basées sur les résultats qui se sont déroulés à la maison du Real Madrid.

3️⃣ Pronostic 3 : L'Athletic premier à marquer ⭐2.55 sur Unibet

Ce ne serait pas une grande surprise que le Real Madrid commence le match en perdant à domicile, car cela fait trois matchs consécutifs que cela arrive. Face à Arsenal, Valence et la Real Sociedad, l'équipe de Carlo Ancelotti a commencé le jeu en étant menée.

Au-delà de la fragilité défensive que le Real Madrid a montrée, nous croyons qu'un aspect important à considérer est l'absence de Mbappé pour le match. L'attaquant français est le meilleur buteur de l'équipe et sans lui, il est probable que les opportunités de marquer pour le Madrid diminuent.

Face à cela, nous pensons que l'Athletic peut tirer parti comme l'ont fait les autres équipes et donner le premier coup à Madrid.

