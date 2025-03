Pronostic PSG Liverpool - Ligue des Champions 05/03/2025 : Les Parisiens ne perdent pas à domicile !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Liverpool, pour les 8e de finales de la LDC, ce mercredi à 21h.

Pronostic PSG Liverpool : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Liverpool

PSG vainqueur ou match nul et les deux équipes marquent ⭐ à 2,06 sur Unibet, soit une probabilité de 48% que les Parisiens ne perdent pas le match et les deux clubs trouvent la faille.

que les Parisiens ne perdent pas le match et les deux clubs trouvent la faille. Le PSG gagne de 1 but exactement ⭐ à 4,15 sur Unibet, soit une probabilité de 24% que le PSG l'emporte avec un but d'écart.

que le PSG l'emporte avec un but d'écart. Mo Salah buteur ⭐ à 2,23 sur Unibet, soit une probabilité de 44% que l'attaquant star égyptien marque.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Il est difficile d’imaginer que le PSG ou Liverpool soient ravis de s’affronter en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Les hôtes sont en forme incroyable avec 25 buts lors de leurs sept derniers matchs. Pendant ce temps, l’équipe d’Arne Slot affiche une excellente forme en Premier League. Nos pronostics pour PSG vs Liverpool suggèrent qu'il est difficile de désigner un gagnant.

Luis Enrique et son équipe ont remporté leurs dix derniers matchs toutes compétitions confondues et sont invaincus depuis le 26 novembre.

Les Reds, quant à eux, se rendent au Parc des Princes après d'excellentes victoires contre Manchester City et Newcastle United. Ce match promet d'être palpitant.

👥 Les effectifs probables pour PSG Liverpool

Composition attendue de PSG :

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé

Composition attendue de Liverpool :

Becker, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Diaz

Les meilleurs paris à attendre pour PSG Liverpool

📌 Pronostic 1 PSG vs Liverpool : PSG vainqueur ou match nul et les deux équipes marquent - cote à 2,06 sur Unibet

L'attaque du PSG est inarrêtable. Non seulement ils gagnent, mais ils le font avec style. Les hommes d'Enrique ont marqué plus de 3 buts dans tous leurs derniers matchs sauf deux, et ils ont remporté des victoires à chaque fois.

Ils ont du mal à obtenir des clean sheets contre de meilleures équipes, mais leur forme offensive compense souvent cela. Au cours des trois derniers mois, ils n'ont fait que trois matchs nuls, le Bayern Munich étant la dernière équipe à les battre.

Slot et son équipe, connus pour leur propre prouesse offensive, seront confiants dans leur capacité à marquer. Cependant, peuvent-ils contenir les hôtes ? Les Parisiens ont concédé des buts lors de 13 de leurs 20 derniers matchs, ce qui signifie qu'ils sont vulnérables, mais il y a tout de même une probabilité de 40 % de victoire. Liverpool pourrait se contenter d'un match nul ou même d'une défaite serrée à ramener à Anfield.

📌 Pronostic 2 PSG vs Liverpool : Le PSG gagne d'un but exactement - cote à 4,15 sur Unibet

Les Parisiens ont une différence de buts de +43 en Ligue 1 cette saison, et marquent régulièrement trois ou quatre buts contre leurs adversaires. Pourtant, ce n’est pas la Ligue 1, et Liverpool n’est ni Montpellier ni Le Havre. Ils feront certainement face à un défi de taille contre les Reds.

Les géants français peuvent bien être invaincus cette saison en championnat, mais leur campagne en Ligue des Champions a été une histoire différente. La récente victoire contre Manchester City est notable, mais ils ont perdu contre Arsenal et l'Atlético Madrid en chemin.

Liverpool a été difficile à battre cette saison, n'ayant perdu que quatre fois toutes compétitions confondues - et toutes par un seul but d'écart. Aussi, s'ils doivent remporter la victoire, ce sera probablement dans un match serré.

📌 Pronostic 3 PSG vs Liverpool : Mo Salah buteur - cote à 2,23 sur Unibet

Les hôtes ont Ousmane Dembélé (2,48 buteur) en excellente forme, ainsi que Bradley Barcola et Goncalo Ramos (tous deux à 2,85 et 2,75). Cependant, le joueur dont tout le monde parle actuellement est Mohamed Salah.

Dembélé a déjà inscrit 18 buts en 2025 et a été brillant devant le but, mais Salah s'épanouit dans les moments cruciaux. L'Égyptien a cumulé 52 buts et passes décisives en 2024/25 jusqu'à présent, et beaucoup ont eu lieu lors de matchs importants. Salah a marqué dans la demi-finale de la Carabao Cup, ainsi que lors de matchs contre City, Villa et Everton - et il en a également trois en LDC.

Que vous croyiez ou non que l'équipe de Slot ait ce qu'il faut pour repartir de Paris avec quelque chose à l'issue de ce match, peu parieraient contre Salah jouant un grand rôle.

