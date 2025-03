Pronostic Liverpool PSG - Ligue des Champions 11/03/2025 : Les Reds ne perdent mais Kvaratskhelia marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Liverpool PSG, comptant pour les 8e de finale retour, ce mardi à 21h.

Pronostics Liverpool PSG : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool PSG

Liverpool ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 2,19 sur Unibet, soit une probabilité de 45% que les Reds ne perdent pas et que le match compte au moins 3 buts.

que les Reds ne perdent pas et que le match compte au moins 3 buts. Plus de 1,5 but en seconde mi-temps ⭐ à la cote de 1,69 sur Unibet, soit une probabilité de 59% que 2 buts soient marqués après la pause.

que 2 buts soient marqués après la pause. Khvicha Kvaratskhelia buteur ⭐ à la cote de 3,75 sur Unibet, soit une probabilité de 26% que l'ailier géorgien marque à Anfield.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce match est un affrontement de taille en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et peut-être le plus grand de ce tour entre deux poids lourds européens.

Liverpool a une avance de 1 but après le match aller à Paris, mais ce score ne reflète pas complètement un match où le PSG a dominé de larges parties de la rencontre au Parc des Princes.

Les Reds ont gagné difficilement ce week-end, revenant d'un but pour battre Southampton 3-1 à Anfield. Cette victoire a prolongé leur série à quatre résultats positifs consécutifs, et leur forme en Ligue des Champions cette saison a été incroyable.

Le PSG est une force redoutable en Ligue 1, étant en tête du classement avec une distance considérable, et ils n'ont pas été battus par une autre équipe française depuis le début de la saison. Bien qu'ils fassent face à un défi difficile ici, leur impressionnant record de 20 victoires en 22 matchs compétitifs suggère qu'ils sont capables de renverser le cours de ce duel.

👥 Les effectifs probables pour Liverpool PSG

Composition attendue de Liverpool :

Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Nunez, Diaz

Composition attendue du PSG :

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

Les meilleurs paris à prendre pour Liverpool PSG

Pronostic 1 Liverpool vs PSG : Liverpool ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match - cote de 2,19 sur Unibet

Tout ce dont Liverpool a besoin pour passer est un match nul, et il est difficile de discuter du fait qu'ils ne l'obtiendront pas à Anfield lors d'une nuit de Ligue des Champions. Les Reds n'ont pas été battus à domicile depuis septembre, remportant 17 de leurs 19 matchs à Anfield depuis. Dans chacun de ces 19 matchs, l'équipe d'Arne Slot a marqué au moins deux fois, donc il devrait y avoir des buts à nouveau.

Le PSG a eu la malchance de ne pas marquer au match aller, ce qui a obligé Alisson à réaliser neuf arrêts. Avec 90 minutes pour renverser ce duel, nous pouvons nous attendre à ce que le PSG attaque à fond. Cela rendra inévitablement le jeu divertissant. Comme le PSG poussera pour marquer, ils se laisseront inéluctablement ouverts aux contres. Malheureusement pour eux, Liverpool est l'une des meilleures équipes en contre-attaque en Europe, et ils pourraient exploiter les failles dans leur défense.

Pronostic 2 Liverpool vs PSG : Plus de 1,5 buts marqués après la pause - cote de 1,69 sur Unibet

Étant donné que le PSG est susceptible d'adopter une approche vraiment offensive, il pourrait y avoir un drame tardif en perspective.

En fonction de l'évolution du match, une équipe est susceptible de pousser pour un but à la fin du match pour remporter le duel. Cela signifie certainement qu'il pourrait y avoir une valeur dans un but marqué dans les dernières instants. Alors qu'une équipe pourrait pousser pour un but gagnant tardif, elle pourrait aussi être vulnérable à une contre-attaque.

Harvey Elliott a profité de la vulnérabilité du PSG lors du match aller, et Liverpool a marqué à la 88e minute contre Southampton le week-end. De plus, les six derniers matchs du PSG toutes compétitions confondues ont tous vu un but marqué après la 75e minute.

Pronostic 3 Liverpool vs PSG : Khvicha Kvaratskhelia buteur - cote de 3,75 sur Unibet

Bien qu'il n'ait pas marqué, Khvicha Kvaratskhelia a été l'un des joueurs vedettes du match aller. Il a bien marqué, mais le VAR lui a refusé un deuxième but en Ligue des Champions pour le club parisien. Ce n'était pas par manque d'essayer, cependant, car il a tiré cinq fois, dont quatre tirs cadrés. Il a passé une soirée réussie contre Andy Robertson et pourrait le refaire ici.

Avec ce match promettant d'être beaucoup plus ouvert alors que le PSG doit marquer, plus d'occasions pourraient se présenter. Il est intéressant de noter que cinq de ses sept buts cette saison pour le PSG ou Naples ont été le deuxième but du match.

