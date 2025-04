Pronostic PSG Angers Ligue 1 05/04/2025 : Paris champion de France dès ce week-end !

Paris Saint-Germain vs Angers

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Angers, match comptant pour la 28e journée de Ligue 1, ce samedi à 17h.

Pronostic PSG Angers : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Angers

Le PSG gagne par 3 buts ou plus ⭐à la cote de 1,95 sur Unibet, soit une probabilité de 51% de voir le PSG l’emporter facilement dans un match ouvert comme c’est souvent le cas dernièrement.

de voir le PSG l’emporter facilement dans un match ouvert comme c’est souvent le cas dernièrement. Le duo Dembele-Barcola marque plus de 1,5 buts ⭐ à la cote de 1,80 sur Unibet, soit une probabilité de 56% de voir nos internationaux français marquer plus d’un but à eux deux.

de voir nos internationaux français marquer plus d’un but à eux deux. Paris gagne sans prendre de but ⭐ à la cote de 1,97 sur Unibet, soit une probabilité de 51% de voir le PSG s’imposer sans concéder de but samedi.

Nous prédisons la victoire du PSG 3-0 contre Angers.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le PSG s’offre ce samedi la possibilité de devenir champion à domicile devant ses supporters et cela à 8 journées de la fin du championnat. Le record d’invincibilité sur une saison toujours en ligne de mire, les joueurs de Luis Enrique ne sont plus qu’à une victoire ou un match nul d'être sacrés champions de Ligue 1 pour la treizième fois.

Après leur large victoire face à Saint-Etienne le weekend dernier sur le score de 6 buts à 1, un record européen a été égalé par les parisiens. En effet, le PSG n’a perdu aucun de ses 38 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1, soit la meilleure série d’invincibilité d’un club en déplacements à égalité avec le Milan AC de 1991 à 1993. Du jamais vu en Ligue 1, ce qui démontre une fois de plus la puissance parisienne cette saison.

En face, les Angevins arrivent à Paris sans avoir marqué le moindre but lors de leurs quatre derniers matchs en Ligue 1, enchaînant ainsi quatre défaites de suite. Un triste état de forme qui fera sans doute les affaires des parisiens, motivés à l’idée d'être champions devant leur public dès samedi soir.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour PSG Angers

Composition attendue du PSG :

Donnaruma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes, Ruiz, Neves, Vitinha, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Composition attendue d’Angers :

Fofana, Arcus, Bamba, Lefort, Hanin, Aholou, Belkhdim, Belkebla, Abdelli, Allevinah, Lepaul.

Les paris à prendre pour PSG Angers

⭐ Paris l’emporte facilement et devient champion

La puissance offensive du PSG n’est plus à présenter cette saison. Avec 79 buts inscrits en 27 matchs de Ligue 1, Luis Enrique et ses hommes ont réussi à construire une équipe solide et offensive avec en moyenne 18 tirs effectués par matchs en Ligue 1 cette saison. Cette surdomination dans le championnat national pourrait être représentée dès ce samedi par le titre de champion de France.

Bien qu’un simple match nul suffirait à ravire les supporters parisiens, on imagine mal le PSG ne pas l’emporter à domicile et sur un score large, une fois de plus.

Le PSG n’a plus perdu à domicile en Ligue 1 depuis le 12 mai 2024 face à Toulouse.

Après sa victoire 4 à 2 au match aller, les parisiens, surmotivés à l’idée de finir la saison invaincus, auront à cœur de briller pour un soir de fête.

Pronostic 1 PSG vs Angers : Victoire du PSG par 3 buts ou plus - cote de 1,95 sur Unibet

⭐ Nos français brillent en attaque

Décisifs lors de la trêve internationale avec les Bleus, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola seront eux aussi motivés à l’idée de marquer de leur empreinte une soirée qui peut être mémorable pour le club de la capitale.

Bien qu’ils ne soient pas toujours alignés ensemble ces derniers temps, les deux offensifs français sont à l’initiative de 34 des 79 buts inscrits par les parisiens cette saison.

Avec un Dembélé en feu, sur les traces de records de buts historiques, et un Barcola qui recherche à nouveau de la confiance à l’aube des quarts de finale de la Ligue des Champions, tout porte à croire que les deux joueurs pourraient bien être buteurs plus d’une fois ce samedi.

Pronostic 2 PSG vs Angers : le duo Dembele-Barcola marque plus de 1,5 buts - cote de 1,80 sur Unibet

⭐ Un clean sheet pour la défense parisienne

Meilleure défense du championnat, les Parisiens auront à coeur de ne pas se faire peur au Parc des Princes samedi après-midi. Face à la deuxième plus mauvaise attaque de Ligue 1, les partenaires de Donnarumma ne devraient pas être inquiétés par les offensives angevines.

En effet, l’attaque du SCO d’Angers n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 22 février dernier.

Assez de raisons pour croire à la victoire parisienne sans encaisser de buts, bien que les parisiens n’aient pas réalisé de clean sheet en Ligue 1 depuis le 15 février dernier, et depuis le mois de novembre à domicile.

En effet, cette équipe offensive encaisse souvent au moins un but, mais dans un soir potentiellement historique comme celui-là, nos experts pensent que cette fois, cela ne sera pas le cas.

Pronostic 3 PSG vs Angers : Paris gagne sans encaisser de but - cote de 1,97 sur Unibet

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !