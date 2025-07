Pronostic Pays-Bas vs France: Les Bleues en route vers les quarts

Notre expert dévoile son pronostic pour Pays-Bas vs France, rencontre de la 3e journée de l'Euro féminin qui aura lieu le dimanche 13 juillet à 21h.

Pronostic Pays-Bas - France : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Pays-Bas - France

Victoire de la France ⭐à la cote de 1,61 soit une probabilité de 62% de voir les françaises s’imposer et réaliser une phase de poule parfaite.

Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,72 sur Unibet, soit une probabilité de 58% de voir les filets trembler des deux côtés dans un match ouvert.

Score exact multichoix 1-2 / 1-3 / 1-4 ⭐ à la cote de 3,85 sur Unibet, soit une probabilité de 26% de voir les Bleues s’imposer sur un de ces scores en encaissant donc au moins un but.

Nous prédisons la victoire de la France 3-1 face aux Pays-Bas.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

À l’approche du choc entre les Pays‑Bas et la France qui déterminera la qualification ou non de ces équipes pour la phase finale de l’Euro, les deux sélections affichent des dynamiques différentes.

Du côté néerlandais, la lourde défaite 4-0 face à l’Angleterre a étonné et fait baisser la confiance d’une équipe souvent défensivement solide, même si l’entraîneur Andries Jonker reste convaincu que ses joueuses font encore partie des meilleures équipes du monde et seront prêtes pour le combat face à la France.

En effet, elles devront impérativement réagir ce dimanche sous peine d’élimination. En face, la France aborde ce duel sur une dynamique impeccable : deux victoires nettes (2-1 face à l’Angleterre puis 4-1 contre le Pays de Galles), porté par une attaque en pleine forme et une cohésion renforcée. Les Bleues semblent prêtes à valider leur ticket pour les quarts de finale et ne comptent pas ralentir à ce moment de la compétition.

Les effectifs probables pour Pays-Bas – France

Composition attendue des Pays-Bas: Van Domselaar, Brugts, Buurman, Janssen, Casparij, Pelova, Groenen, Kaptein, Roord, Miedema, Grant

Composition attendue de la France: Peyraud-Magnin, De Almeida,Lakrar, Sombath, Bacha, Karchaoui, Jean-François, Geyoro, Baltimore, Katoto, Cascarino

Les Bleues s’imposent et valident leur billet pour les quarts de finale

La victoire des Bleues apparaît comme une première option solide et logique à ce stade de la compétition. En effet, la France arrive avec deux victoires convaincantes en poche avec notamment une démonstration offensive contre le Pays de Galles en ayant pourtant fait tourner bon nombre de titulaires (7 changements par rapport au onze habituel), et une victoire importante face aux anglaises, championnes d’Europe en titre.

Portées par une attaque en pleine réussite, les joueuses de Laurent Bonadéi sont invaincues cette année et restent sur 10 victoires de suite. À l’inverse, les Néerlandaises, championnes en 2017, sortent d’une défaite cinglante contre les Anglaises, révélant des fragilités défensives inquiétantes.

Cette victoire permettrait à la France de sécuriser la première place du groupe D et d’aborder les quarts de finale avec sérénité.

Pronostic 1 Pays-Bas vs France : Victoire de la France - cote de 1,61 sur Unibet.

Des buts et du spectacle au rendez-vous

Les dynamiques offensives et les fragilités défensives annoncent un match animé d’après nos experts. La France a inscrit 6 buts en 2 matchs lors de cette compétition et a toujours inscrit au moins un but lors de ses 14 derniers matchs. Avec une attaque fluide et diversifiée portée par Baltimore, Matéo, Katoto ou encore Cascarino, cette équipe semble avoir été créée pour marquer.

Cependant, les Bleues ont également concédé un but à chaque sortie de cet Euro, révélant quelques hésitations défensives, notamment sur les transitions rapides. En face, les Pays-Bas disposent d’un secteur offensif capable de réagir, avec des talents comme Miedema ou Pelova, et joueront leur survie dans ce match. Ce contexte pousse à croire qu’elles tenteront le tout pour le tout, ce qui pourrait ouvrir le jeu.

Les dernières confrontations entre ces deux équipes nous ont souvent offert des matchs serrés, ouverts et avec des buts des deux côtés lors par exemple de 4 des 5 dernières rencontres.

Entre la puissance de frappe française et la nécessité néerlandaise de marquer pour arracher un point crucial, un but de chaque côté nous paraît donc plus que probable.

Pronostic 2 Pays-Bas vs France : les deux équipes marquent - cote de 1,72 sur Unibet.

Une victoire des bleues dans un match ouvert

Enfin, pour les parieurs en quête de cote élevée, le score exact multichoix 1-2, 1-3 ou 1-4 en faveur des Bleues, coté à 3,85, se distingue comme une option intéressante et cohérente.

D’un point de vue historique, les confrontations entre ces deux nations ont souvent été disputées mais favorables à la France, qui reste sur 3 victoires en 4 rencontres face aux néerlandaises depuis 2017 avec notamment une victoire 3-1 et 2-1.

Côté statistiques, les Bleues tournent actuellement à une moyenne de 3 buts par match dans ce tournoi, tout en affichant une forte efficacité en contre-attaque avec près de 40 % d’occasions converties.

En face, les Pays-Bas présentent une défense friable : 4 buts encaissés en 2 matchs, et déjà 22 tirs concédés. Un scénario de match ouvert et rythmé qui se solderait par une victoire des Bleues sur un de ces trois scores nous semble ici être un pari tentant pour vibrer ce dimanche soir.