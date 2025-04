Pronostic Nottingham Forest Manchester City FA Cup 27/04/2025 : Les Citizens gagnent et Marmoush marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la demi-finale de Cup entre Nottingham Forest et Manchester City ce dimanche à 17h30.

Pronostic Nottingham Forest Manchester City : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Nottingham Forest Man City

Victoire de Man City ⭐ à 1.66 sur Unibet, soit une probabilité de 60% que les Citizens éliminent Forest dans le temps réglementaire.

que les Citizens éliminent Forest dans le temps réglementaire. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ à 1.84 sur Unibet, soit une probabilité de 59% que City réussissent un clean sheet.

que City réussissent un clean sheet. Omar Marmoush buteur ⭐ à 2.14 sur Unibet, soit une probabilité de 46% que l'attaquant mancunien marque.

🔮 Notre pronostic est une victoire 2-0 pour Man City.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nottingham Forest a certainement été la surprise de la Premier League cette saison. Ils semblent prêts à faire leur retour triomphal en UEFA Champions League la saison prochaine. Ils ont perdu un peu de leur élan ces dernières semaines, subissant une défaite 1-0 à domicile contre Everton et une autre sur la route face à Aston Villa.

Ces résultats n'ont pas entamé leurs ambitions européennes puisque cinq places sont désormais à saisir pour la LDC. Cependant, ils devront mettre cela de côté ce week-end. L'équipe de Nuno Espirito Santo a une chance de remporter un trophée, mais elle devra surmonter le rouleau compresseur de Manchester City dimanche après-midi à Wembley.

City, les champions sortants, ont eu une saison particulière pour dire le moins, mais ils peuvent encore soulever un trophée à la fin du mois de mai. Ils ont récemment retrouvé leur forme avec une série de six matchs sans défaite en championnat.

Il ne fait aucun doute que Pep Guardiola voudra que son équipe atteigne la finale de la FA Cup et offrir aux Citizens leur huitième titre en Cup.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

👥 Les effectifs probables pour Nottingham Forest Manchester City

Composition attendue de Nottingham Forest :

Sels, Williams, Milenkovic, Murillo, Moreno, Anderson, Dominguez, Elanga, Gibbs-White, Danilo, Wood.

Composition attendue de Man City :

Ortega, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gundogan, Nico, Silva, De Bruyne, Savinho, Marmoush.

Les meilleurs paris à prendre pour Forest City

⭐ Des failles dans l'armure de Forest

Avec la saison que Nottingham Forest réalise actuellement, on pourrait penser qu'ils causeraient quelques soucis à City à Wembley. Cependant, nos pronostics pour Nottingham Forest vs Man City voient les champions en titre comme plus susceptibles de décrocher la victoire et de décrocher une place en finale.

Les hommes de Guardiola sont sur une série de 6 matchs sans défaite en Premier League, et ils dominent les confrontations directes, avec trois victoires lors des quatre derniers affrontements.

Les Tricky Trees voudront retrouver la forme qui les a vus l'emporter 1-0 à Manchester début mars contre les mêmes adversaires. Cependant, les récentes défaites contre Everton et Villa suggèrent qu'il y a des failles dans l'armure que City pourrait exploiter pour atteindre la finale.

1️⃣ Pronostic 1 : Victoire de Man City - cote à 1.66 sur Unibet

⭐ L'Histoire est prête à se répéter

Les supporters de Forest pourraient s'inquiéter du fait que les trois tours précédents de la compétition les ont vus aller jusqu'aux tirs au but - bien qu'ils soient sortis vainqueurs à chaque fois. Le quart de finale les a vus faire match nul sans but contre Brighton avant d'aller aux tirs au but. Ce score vierge était le troisième de Forest sur leurs cinq derniers matchs (60%).

Pendant ce temps, City a dominé cette compétition, inscrivant 15 buts en quatre matchs, avec une moyenne de 3.75 buts par match.

Ils ne marqueront peut-être pas autant ce dimanche, car quatre des précédentes rencontres entre ces deux équipes se sont terminées avec une seule équipe inscrivant un but.

2️⃣ Pronostic 2 : Les deux équipes ne marquent pas - cote à 1.84 sur Unibet

⭐ Plus de buts à venir pour Marmoush

Depuis son transfert de l'Eintracht Frankfurt à Manchester City, Omar Marmoush a apporté une nouvelle énergie à la ligne d'attaque de City.

Son triplé contre Newcastle a été le point culminant de sa courte carrière chez City. Jusqu'à présent, l'Égyptien a marqué six buts en 11 apparitions en championnat et une fois en deux matchs de FA Cup.

Avec Erling Haaland toujours absent pour cause de blessure à la cheville, Marmoush devrait à nouveau mener la ligne d'attaque dimanche après-midi. Il a de nouveau été impliqué dans un but cette semaine contre Villa.

Il a trouvé le chemin des filet lors de trois de ses cinq derniers matchs pour City et est un candidat probable pour inscrire un but dimanche.

3️⃣ Pronostic 3 : Omar Marmoush buteur - cote à 2.14 sur Unibet

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !