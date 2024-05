Pronostic Nice vs PSG : Ligue 1 15/05/2024

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nice vs PSG, comptant pour la 32e journée de Ligue 1.

Meilleurs paris pour Nice contre PSG

Notre expert en paris sportifs vous livre ses pronostics pour le match Nice-PSG avant la reprise de la Ligue 1.

Les Parisiens doivent se remettre de leur déception en Ligue des champions pour terminer la campagne nationale sur une bonne note.

Victoire du PSG avec une cote de 2.25 chez Betsson, ce qui signifie qu'il y a 44 % de chances que le club parisien gagne.

Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts avec une cote de 1.83 chez Betsson, ce qui signifie 55 % de chances que les deux équipes marquent et que le match comporte au moins trois buts.

PSG gagne et les deux équipes marquent à une cote de 3.75 chez Betsson, donnant 27 % de chances pour que le PSG gagne et encaisse un but.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : la forme des deux équipes

Nice accueille le PSG en cherchant à réaliser le doublé en ligue contre l'équipe qui est en tête de la Ligue 1.

L'équipe détenue par INEOS était en tête de la Ligue 1 au début de la saison, mais leur forme en 2024 les a vus chuter à la 5ème place. Ils sont six points derrière les places qualificatives pour la Ligue des Champions avant les matchs de ce week-end. Il reste encore de l'espoir à Nice pour se qualifier parmi l'élite européenne, mais ils doivent terminer la saison en grande forme.

Nice était invaincu lors des quatre matchs précédant la rencontre du week-end contre Le Havre. Leur forme à domicile a été clé pour leur succès au début de la saison. Cependant, trois défaites en quatre matchs entre le 11 février et la fin mars sur la Côte d'Azur ont été un grand revers.

Le Saint Graal du PSG est sans aucun doute la Ligue des Champions. Ils pensaient avoir leurs chances de se qualifier pour la finale contre le Borussia Dortmund, mais cela n'a pas été le cas. Les Parisiens ont gaspillé une multitude d'occasions au Parc des Princes, donc un doublé domestique est le sommet de leurs ambitions pour cette saison.

Kylian Mbappe a annoncé que ce serait sa dernière saison avec le club. Le contrat de l'attaquant se termine en été et un transfert au Real Madrid a été largement évoqué. Il espère terminer sa carrière en France sur une note positive.

Probables compositions pour Nice contre PSG

Composition probable de Nice :

Bulka; Rosario, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Ndayishimiye, Thuram; Cho, Guessand, Bogo

Composition probable du PSG :

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Ramos, Mbappe

Paris 1 : Victoire du PSG @ 2.25 avec Betsson

Bien que le PSG ne soit pas favori dans ce match, nous continuons de parier sur leur victoire. Nice a eu du mal depuis le début de février, remportant seulement trois de leurs neuf matchs toutes compétitions confondues. Cette mauvaise série comprend une défaite 3-1 contre l'équipe de Luis Enrique. Les hommes de Francesco Farioli ont toujours le meilleur bilan défensif de la Ligue 1, mais marquer des buts a été un problème.

Paris 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2.5 buts @ 1.83 avec Betsson

Avec une moyenne de seulement 1.97 buts, les matchs de Nice ont été peu prolifiques cette saison. C'est le plus bas de la Ligue 1 et bien en dessous de la moyenne de la ligue de 2.70 buts. Cependant, cette tendance semble avoir peu d'impact lorsqu'ils affrontent le PSG. Ils ont affronté l'équipe de Enrique deux fois cette saison, gagnant 3-2 et perdant 3-1. Nous nous attendons donc à un autre match à haut score.

Paris 3 : PSG gagne et les deux équipes marquent @ 3.75 avec Betsson

Notre prochain pronostic pour Nice contre PSG est que les visiteurs gagnent et que les deux équipes marquent dans le match. Ce pari a été gagnant lorsque les équipes se sont affrontées en Coupe de France en mars. Bien que le PSG ait dominé la possession dans ce match



