Pronostic Nice Lyon - Ligue 1 09/03/2025 : Nice ouvre le score et gagne !

Nice vs Lyon

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Nice Lyon, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Nice vs Lyon : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Nice Lyon

Nice ouvre le score ⭐ à la cote de 1,63 sur Unibet, soit une probabilité de 61% que le club azuréen trouve la faille le premier.

que le club azuréen trouve la faille le premier. Nice vainqueur ⭐ à la cote de 1,99 sur Unibet, soit une probabilité de 50% que les Niçois l'emportent.

que les Niçois l'emportent. Lacazette buteur ⭐ à la cote de 3,10 sur Unibet, soit une probabilité de 32% que l'attaquant lyonnais marque.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nice est en grande forme, ayant remporté quatre matchs consécutifs. Pendant ce temps, ils ont marqué 10 buts et n'en ont concédé que deux. L'équipe de Franck Haise est actuellement troisième au classement de la Ligue 1, trois points au-dessus du quatrième et à la même distance derrière le deuxième.

Quant à Lyon, ils ont eu des résultats mitigés lors de leurs quatre derniers matchs, avec trois victoires et deux défaites. Fait intéressant, les deux défaites ont été contre le PSG et Marseille, qui sont actuellement premier et deuxième au classement. Lors de leurs cinq dernières rencontres, Lyon a trouvé le chemin des filets 14 fois tout en concédant huit buts.

👥 Les effectifs probables pour Nice Lyon

Composition attendue de Nice :

Bulka, Ndayishimye, Bombito, Dante, Clauss, Rosario, Santamaria, Bard, Guessand, Cho, Laborde

Composition attendue de Lyon :

Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico, Tolisso, Matic, Tessmann, Mikautadze, Cherki, Lacazette

Les paris à prendre pour OGC Nice OL

Pronostic 1 Nice vs Lyon : Nice ouvre le score - cote de 1,63 sur Unibet

Non seulement Nice a marqué lors de ses derniers matchs, mais ils l'ont fait tôt. Lors de leurs six derniers matchs, l'équipe française a été la première à marquer.

✔️ Cela s'est étendu à leurs 11 derniers matchs de Ligue 1, où l'équipe de Haise a ouvert le score.

✔️ La dernière fois que Nice n'a pas marqué en premier à domicile en championnat remonte à novembre 2024.

Leurs adversaires pour ce prochain match, Lyon, ont également concédé en premier lors de leurs deux derniers matchs. La domination de Nice en matière de premier but pourrait très bien se poursuivre, compte tenu non seulement de leur forme offensive, mais aussi de leur forme à domicile.

Pronostic 2 Nice vs Lyon : Nice vainqueur - cote de 1,99 sur Unibet

Nice a été dominant à l'Allianz Riviera en Ligue 1, étant actuellement invaincu chez eux :

✔️ Le club français a remporté huit matchs et fait trois nuls à domicile, marquant 27 buts et n'en concédant que neuf pendant cette période.

✔️ Lyon n'a pas bien performé lors des matchs à l'extérieur cette saison, avec une répartition égale de quatre victoires, quatre nuls et quatre défaites.

Ils seront également sans leur manager Paulo Fonseca après qu'il ait reçu une longue suspension de neuf mois en bord de terrain. Lyon n'a remporté que deux de ses huit derniers matchs à l'extérieur du Groupama Stadium. Ils n'ont pas non plus gagné au stade de Nice depuis 2020. En raison des circonstances autour de ce match, il sera difficile pour Lyon d'obtenir un résultat gagnant, donc soutenir Nice pour gagner serait une option viable.

Pronostic 3 Nice vs Lyon : Lacazette buteur - cote de 3,10 sur Unibet

Alexandre Lacazette a commencé à retrouver sa forme après une longue période sans but :

✔️ L'ancien attaquant d'Arsenal a marqué quatre buts lors de ses trois derniers matchs.

Cependant, ce n'est pas seulement sa forme actuelle qui suggère qu'il pourrait marquer dans ce match, mais aussi le match aller plus tôt dans la saison. Lors de ce match entre les deux équipes plus tôt dans la saison de Ligue 1, Lacazette a réalisé un triplé lors d'une victoire 4-1. Le Français a été exceptionnel lors de ce match, avec cinq tirs cadrés, dont trois ont été convertis.

✔️ Il est également le meilleur buteur de Lyon cette saison, avec 12 buts toutes compétitions confondues.

Rayan Cherki, qui est en tête de la ligue pour les passes décisives cette saison, fait aussi partie de l'équipe de Lacazette. Sa créativité aux côtés du joueur de 33 ans lui donnera plus d'opportunités de trouver le chemin des filets.

