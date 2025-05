Pronostic Newcastle Chelsea Premier League 11/05/2025 : Le sprint final pour la LDC est lancée !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la 36e journée de Premier League entre Newcastle et Chelsea ce dimanche à 13h.

Pronostic Newcastle Chelsea : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Newcastle Chelsea

Buteur à tout moment - Alexander Isak 1,94 avec Winamax

Double chance & BTTS - Newcastle/Chelsea & Oui 2,00 avec Winamax

Première mi-temps 1X2 - Match nul 2,20 avec Winamax

Nous pronostiquons une victoire de Newcastle 2-1.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

On s’attendait à une baisse de régime de Newcastle après leur victoire en Coupe de la Ligue. Cependant, ils continuent de bien jouer et visent toujours une place en Ligue des Champions.

Les Magpies ont l'occasion de prendre de l'avance sur les équipes derrière eux en jouant contre Chelsea à St James’ Park dimanche. Bien que les deux équipes soient à égalité de points et de différence de buts, Newcastle devance légèrement les Londoniens avec quatre buts de plus.

Bien que Chelsea ait commencé la saison en force sous Enzo Maresca, ils ont perdu du rythme par la suite. Cependant, ils semblent s'être remis et jouent à nouveau comme en début de saison. De plus, ils ont neuf points de plus que l'année dernière à la même période.

Une place dans le top cinq et un trophée seraient une réussite pour ces deux clubs, c'est pourquoi leur match dimanche sera intense.

Les compositions probables pour Newcastle Chelsea

Composition prévue de Newcastle : Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Bruno G, Tonali, Willock, Murphy, Barnes, Isak

Composition prévue de Chelsea : Sanchez, Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella, Lavia, Fernandez, Neto, Palmer, Madueke, Jackson

Isak prêt à frapper

Alexander Isak a été crucial pour Newcastle United cette saison, avec 23 buts en championnat, à seulement cinq du leader du Soulier d'Or, Mo Salah. Les buts d'Isak représentent 35 % des buts totaux du club cette saison, indiquant son importance dans l'attaque des Magpies.

Il aime aussi jouer contre Chelsea, ayant marqué lors de chacun de ses trois derniers matchs contre eux. Par conséquent, Isak est susceptible de trouver le filet à un moment donné pendant le match.

Pronostic 1 Newcastle vs Chelsea : Buteur à tout moment - Alexander Isak 1,94 avec Winamax

Un match qui peut aller dans les deux sens

Newcastle est sur une série de cinq victoires à domicile et a marqué dans chacun de ses 11 derniers matchs à St James’ Park. De plus, plus de 2,5 buts ont été marqués lors de ces matchs. C'est quelque chose dont Chelsea voudra tirer parti.

Les Blues ont battu les champions du championnat, Liverpool, 3-1. Ils peuvent donc en passer un face aux hôtes s'ils gardent cette forme dans ce match. Cependant, ils ont été défaits lors de leurs deux précédentes visites de championnat dans le Nord-Est. Néanmoins, ils ont battu les hommes d'Eddie Howe lors des deux derniers matchs de championnat immédiats.

Le match peut aller dans les deux sens. Cependant, nos experts pronostiquent que les deux équipes marqueront.

Pronostic 2 Newcastle vs Chelsea : Double chance & BTTS - Newcastle/Chelsea & Oui 2,00 avec Winamax

Proche mais excitant

Ce match est susceptible d'être proche mais excitant car il est important et il reste peu de matchs dans la saison.

Leurs sept dernières confrontations directes en Premier League se sont terminées par un nul à la mi-temps. Newcastle n'a fait match nul qu'à la mi-temps contre Manchester United (12 victoires, 4 défaites) lors de ses 17 matchs à domicile de la saison.

Pendant ce temps, Chelsea a fait six nuls à l'extérieur à la mi-temps, avec six défaites et seulement cinq victoires. Leur forme globale à l'extérieur montre qu'ils peuvent avoir du mal en première mi-temps. Cependant, ils pourraient s'améliorer plus tard dans le match.

Pronostic 3 Newcastle vs Chelsea : Première mi-temps 1X2 - Match nul 2,20 avec Winamax