Pronostic Montpellier PSG Ligue 1 10/05/2025 : Paris bien trop fort pour Montpellier !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour le match entre Montpellier et le PSG ce samedi à 21h pour la 33e journée de Ligue 1.

Pronostic Montpellier PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Montpellier PSG

Victoire du PSG et les deux équipes ne marquent pas ⭐à la cote de 2,18 soit une probabilité de 45% de voir les parisiens dérouler sans encaisser, comme au match aller.

de voir les parisiens dérouler sans encaisser, comme au match aller. Gonçalo Ramos, buteur ⭐ à la cote de 1,85 sur Unibet, soit une probabilité de 54% de voir l’attaquant portugais profiter de sa titularisation.

de voir l’attaquant portugais profiter de sa titularisation. Paris gagne sur le score de 0-1 / 0-2 / 0-3 ⭐ à la cote de 3,28 sur Unibet, soit une probabilité de 30% de voir le PSG gagner sans encaisser de buts.

Nous prédisons la victoire 2-0 du PSG face à Montpellier.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Duel entre David et Goliath ce samedi soir à 21h dans le multiplex de l’avant dernière journée de Ligue 1.

Le MHSC reçoit le PSG dans un match aux allures d’adieux. En effet, Montpellier, déjà officiellement relégué en Ligue 2, n’a plus grand chose à jouer en cette fin de saison, hormis son honneur. Mais tout cela tombe bien, car le PSG, récemment qualifié en finale de la Ligue des Champions, est déjà champion de France depuis le mois de mars et n’a plus rien de plus à jouer dans le championnat.

Un match sans grand suspens ni enjeux donc, si ce n’est laissé place aux jeunes joueurs prometteurs qui joueront libérés et tenteront quand même de nous offrir du spectacle.

A domicile, les hommes de Zoumana Camara auront à cœur de proposer de belles choses face à un adversaire de haut niveau. Le nouvel entraîneur montpelliérain et ancien joueur du PSG défiera ce samedi Luis Enrique et sa bande fraîchement qualifiée pour la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Deux équipes au parcours différent cette saison. L’une dernière du classement avec 16 points en 32 rencontres et aucune victoire depuis le 26 janvier dernier. L’autre championne de France et première avec 78 points en 32 rencontres.

Un duel étrange donc, qui intervient dans une fin de saison déjà dessinée et sans enjeux pour ces deux équipes, à l’avenir bien différent.

Les effectifs probables pour Montpellier PSG

Composition attendue de Montpellier :

Lecomte, Sainte-Luce, Mincarelli, Omeragic, Mouanga, Tchato, Fayad, Ferri, Nzingoula, Coulibaly, Ndiaye

Composition attendue du PSG :

Safonov, Hernandez, Beraldo, Tape, Zaïre-Emery, Lee, Neves, Mayulu, Barcola, Ramos, Mbaye

⭐ Même en faisant tourner, Paris ne laisse aucunes miettes à Montpellier

Qualifiés ce mercredi en finale de la Ligue des Champions suite à leur victoire contre Arsenal, les parisiens ont une fois de plus impressionnés l’Europe. Un objectif qui libère le vestiaire et va permettre d’offrir du temps de jeu à d’autres joueurs.

Mais même avec une équipe remaniée et dans un contexte actuel en championnat ou il n’y a plus d’objectifs à aller chercher, Paris semble trop fort pour Montpellier. De plus, les coéquipiers de Jordan Ferri restent sur 13 matchs sans la moindre victoire, et n’ont inscrit que 2 buts lors de ces 13 derniers matchs, pour 28 encaissés. Des statistiques hallucinantes qui viennent accuser un peu plus le manque d'efficacité de cet effectif désormais relégué en Ligue 2.

Dans ce contexte, la victoire du PSG semble inévitable. Même avec des titulaires habituels mis au repos, Paris aura à cœur de terminer une saison déjà quasi parfaite. Face à la pire attaque de Ligue 1, le pari de voir le PSG s’imposer sans prendre de buts semble ici être la solution idéale pour vibrer samedi soir.

Pronostic 1 Montpellier vs PSG : Victoire du PSG et les deux équipes ne marquent pas - cote de 2,18 sur Unibet

⭐ Ramos retrouve le chemin des buts

Régulièrement titulaire en cette fin de saison, le jeune attaquant portugais se doit de profiter de ces opportunités pour briller.

En manque de réussite lors de sa dernière titularisation face à Strasbourg le week-end dernier, Gonçalo Ramos aura à cœur d’augmenter ses statistiques dans une saison en dent de scie. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 20 matchs disputés cette saison, l’attaquant portugais est bien souvent plus décisif lorsqu’il entre en jeu que quand il est titulaire, allez savoir pourquoi.

Aligné en attaque aux côtés de joueurs rapides et percutants comme Barcola, Doué ou Mbaye, la présence de Ramos dans la surface pour faire parler son jeu de tête et sa puissance physique sera primordiale.

Pronostic 2 Montpellier vs PSG : Ramos buteur - cote de 1,85 sur Unibet

⭐ Un multi score exact à tenter

Cette équipe montpelliéraine en crise, avec des cadres en manque de confiance exprimant ouvertement leur volonté de quitter le club à l’issue de la saison, se présente samedi avec tous les signaux au rouge. Le club de Laurent Nicollin a vécu une saison plus que difficile et se dirige vers la Ligue 2 la tête baissée.

Face à cette équipe, Paris et ses jeunes pépites arrivent avec la confiance au plus haut après une qualification en finale de Ligue des Champions. Des joueurs motivés à l’idée de faire leur place dans le onze de départ habituel seront alignés et poseront problèmes à l’une des pires défenses d’Europe (72 buts encaissés en 32 matchs).

Muets devant le but depuis plusieurs journées avec seulement 2 buts inscrits en 13 matchs, nos experts ont du mal à voir Montpellier inscrire un but face à ce PSG quasi intouchable à l’extérieur cette saison et qui vient de subir sa première défaite à l’exterieur depuis plus d’un an le week-end dernier.

Pronostic 3 Montpellier vs PSG : Victoire du PSG 0-1 / 0-2 ou 0-3 - cote de 3,28 sur Unibet

