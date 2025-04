Pronostic Monaco Marseille Ligue 1 12/04/2025 : un duel au sommet pour la Ligue des Champions !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Monaco Marseille, comptant pour la 29e journée de Ligue 1, ce samedi 12 avril à 17h.

Pronostic Monaco Marseille : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco OM

Les deux équipes marquent ⭐à la cote de 1,42 sur Unibet, soit une probabilité de 70% de voir un match avec des buts des deux côtés ce samedi entre deux des meilleures attaques du championnat.

de voir un match avec des buts des deux côtés ce samedi entre deux des meilleures attaques du championnat. Biereth buteur ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 46% de voir la recrue hivernale danoise marquer son 13e but en 12 matchs.

de voir la recrue hivernale danoise marquer son 13e but en 12 matchs. Match nul ⭐ à la cote de 3,70 sur Unibet, soit une probabilité de 27% de voir ce choc entre le 2e et le 3e du championnat se terminer sur un score de parité.

Nous prédisons un match nul 1-1 entre Monaco et Marseille.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Choc de haut de tableau ce samedi 12 avril entre l’AS Monaco, actuel 2e du classement, et l’Olympique de Marseille, 3e. Un match décisif au sommet dans la course à la qualification en Ligue des Champions, qui nous promet une fin de samedi plus qu’intéressante.

2e meilleure équipe à domicile, Monaco, dauphin du PSG, reçoit Marseille, 2e meilleure équipe à l’extérieur. De quoi nous offrir un réel bras de fer entre deux prétendants à la qualification en Ligue des Champions.

Après une prestation décevante sur la pelouse de Brest samedi dernier, les hommes d’Adolf Hutter auront à coeur de se ressaisir à domicile. Invaincus en Ligue 1 à domicile depuis le 18 décembre dernier face au PSG, Monaco est une équipe solide dans son stade Louis II.

En face, les hommes de Roberto De Zerbi se sont rassurés dimanche dernier face à Toulouse dans une victoire 3 buts à 2 au Vélodrome. Un succès qui fait du bien, alors que les marseillais restaient sur une série de 3 matchs sans victoire. Plus que solides cette saison à l'extérieur, les coéquipiers d’Adrien Rabiot tenteront de reprendre leur retard au classement en venant s’imposer à Monaco pour tenter de leur reprendre la deuxième place du classement.

👥 Les effectifs probables pour Monaco Marseille

Composition attendue de Monaco :

Kohn, Caio Henrique, Mawissa Elebi, Kehrer, Singo, Minamino, Camara, Zakaria, Akliouche, Embolo, Biereth.

Composition attendue de l’OM :

Rulli, Murillo, Cornelius, Kondogbia, Luis Henrique, Rongier, Bennacer, Merlin, Greenwood, Rabiot, Gouiri.

Les meilleurs paris à prendre pour ASM OM

⭐ Les deux équipes marquent dans un match serré

Les deux meilleures attaques de Ligue 1, derrière le PSG, s’affrontent ce samedi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Dans un match qui s’annonce décisif dans la lutte aux places qualificatives de Ligue des Champions, les deux équipes auront à cœur de briller et de marquer.

On le sait, les récentes confrontations entre ces deux équipes nous ont souvent offert des matchs mémorables. Sur les cinq derniers duels, les deux équipes ont marqué au moins un but lors de deux matchs, et au moins deux buts dans les trois autres.

Cela fait donc depuis mars 2022 que les Marseille Monaco sont des matchs ouverts avec des buts des deux côtés.

Une statistique d’autant plus intéressante lorsqu’on voit que l’OM encaisse forcément un but depuis le 9 février lors de ses matchs à l'extérieur, et que Monaco n’a plus gagné à domicile sans concéder de buts depuis le 28 février.

Une cote plutôt faible certes, mais qui mérite d'être tentée.

Pronostic 1 Monaco vs Marseille : but pour les deux équipes - cote de 1,42 sur Unibet.

⭐ Le retour du sérial buteur danois

Qui d’autre que lui ? Arrivé cet hiver en provenance du Sturm Graz, le jeune danois de 22 ans, Mika Biereth n’a pas fini de briller. Auteur de 12 buts en 11 matchs de Ligue 1 depuis janvier, il se hisse déjà à la 6e place du classement des meilleurs buteurs du championnat français, et tout cela en ayant manqué la première partie de saison.

Muet lors de la dernière journée, l’attaquant monégasque aura envie d'être décisif dans un match primordial. Le joueur le sait, son équipe compte désormais sur lui pour faire trembler les filets des derniers adversaires de la saison.

Mikka Biereth est également le tireur de pénaltys de l’équipe du rocher, ce qui rajoute une chance de plus de le voir buteur ce samedi après-midi.

Pronostic 2 Monaco vs Marseille : Biereth buteur - cote de 2,15 sur Unibet.

⭐ Un match nul dans la course à l’Europe

C’est la grosse cote à tenter dans ce duel au sommet : le match nul en sec !

Un pari à tenter au vu du classement très rapproché des deux équipes et de la tension qui règne autour de ce match décisif pour la course au podium.

Plus d’une fois cette saison les grosses affiches nous ont offert des matchs serrés se terminant sur un score de parité qui n’arrange aucune des deux équipes. Une fois n’est pas coutume, ce duel le prouve aussi. En effet, deux des quatre derniers duels entre Monaco et Marseille se sont soldés par un match nul.

Une raison de plus pour tenter cette cote risquée, mais élevée.

Pronostic 3 Monaco vs Marseille : Match nul - cote de 3,70 sur Unibet.

