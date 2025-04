Pronostic Marseille Toulouse Ligue 1 06/04/2025 : l’OM dans la tourmente

Marseille vs Toulouse

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Marseille Toulouse, comptant pour la 28e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic OM Toulouse : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour OM - Toulouse

Les deux équipes marquent ⭐à la cote de 1,66 soit une probabilité de 60% de voir les deux équipes marquer au moins un but dans un match qui s’annonce plus serré que ce qu’il en a l’air.

de voir les deux équipes marquer au moins un but dans un match qui s’annonce plus serré que ce qu’il en a l’air. Toulouse ou nul ⭐ à la cote de 1,92 sur Unibet, soit une probabilité de 52% de voir Toulouse prendre au moins un point sur la pelouse des marseillais.

de voir Toulouse prendre au moins un point sur la pelouse des marseillais. Match nul ⭐ à la cote de 3,72 sur Unibet, soit une probabilité de 26% de voir l’OM continuer sur sa méforme actuelle et concéder un nul sur sa pelouse.

Nous prédisons un match nul 1-1 entre l’OM et Toulouse.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’OM défiera Toulouse ce dimanche soir en clôture de la 28ème journée de Ligue 1. Un match important pour les Marseillais qui restent sur trois défaites consécutives et voient peu à peu leurs concurrents à l’Europe revenir sur leurs traces. Toujours virtuellement sur le podium, synonyme de qualification en Ligue des Champions, les hommes de Roberto De Zerbi pourraient se faire dépasser par le voisin Niçois ou par les Lillois en cas de défaite ce week-end.

Une course à l’Europe qui s’annonce passionnante en cette fin de saison. Longtemps dauphin du PSG, les Marseillais auront donc à cœur de repartir de l’avant après un mois de mars plus que décevant.

Avec une 11ème place au classement et des derniers résultats en dents de scie, les Toulousains arrivent au stade Vélodrome avec l’espoir de faire douter l’Olympique de Marseille. Ils restent sur une défaite 3 buts à 1 au match aller mais on déjà réussi à mettre en échec l’OM notamment la saison dernière avec deux matchs nuls.

Équipe combattante, les toulousains aiment les grosses affiches et l’ont démontré cette saison avec des matchs nuls contre l’AS Monaco, Nice, Lyon et une courte défaite face au PSG début février.

Toulouse n’a pour autant plus réussi à battre l’OM en Ligue 1 depuis la saison 2011/2012.

👥 Les effectifs probables pour OM Toulouse

Composition attendue de l’OM :

Rulli, Lirola, Balerdi, Cornelius, Luis Henrique, Rongier, Kondogbia, Merlin, Greenwood, Rabiot, Gouiri.

Composition attendue de Toulouse :

Restes, Mckenzie, Cresswell, Sidibe, Messali, Casseres, Sierro, Magri, Donnum, Ghobo, King.

Les meilleurs paris à prendre pour Marseille Toulouse

⭐ Les deux équipes marquent dans un match ouvert

Avec trois buts encaissés face au PSG, puis face à Reims, qui restait sur 6 matchs en Ligue 1 sans marquer, la défense marseillaise à encore montrer ses différentes faiblesses. N’ayant réalisé que 5 clean sheets en 27 rencontres cette saison, les marseillais sont souvent coupables de maladresses défensives et ont concédé au moins un but lors de leurs trois derniers matchs.

Avec encore plusieurs absents notamment dans le secteur défensif, l’OM devra se méfier des offensifs toulousains qui restent sur au moins un but marqué lors de leurs 5 derniers matchs.

Avec des scores souvent assez larges, comme le week-end dernier et leur défaite 4-2 face à Brest pour Toulouse et la défaite 3-1 face à Reims pour l’OM, on peut penser que les défenses auront du travail dimanche soir.

Pronostic 1 OM vs Toulouse : but pour les deux équipes - cote de 1,66 sur Unibet

⭐ Le TFC vient gâcher la fête au Vélodrome

Comme évoqué précédemment, l’OM reste sur trois défaites consécutives. Avec des cadres encore absents comme Hojbjerg au milieu de terrain, les choses se compliquent de plus en plus pour les marseillais, qui étaient pourtant en forme depuis le début de la saison.

Face à eux, le TFC se présentera au Vélodrome dimanche soir avec 7 points pris sur leurs 5 derniers matchs, et une place dans le milieu de tableau en état de forme, devant l’OM, 15ème équipe de Ligue 1 sur les 5 derniers matchs.

Souvent fébriles à domicile cette saison (9ème équipe à domicile en Ligue 1), les marseillais pourraient bien se faire surprendre par une équipe toulousaine qui retrouve son attaquant Camerounais, Frank Magri, suspendu au dernier match.

Nos experts croient aux chances des toulousains de venir poser problème aux Marseillais malgré l’ambiance bouillante que nous promet une fois de plus le stade Vélodrome dimanche soir.

Pronostic 2 OM vs Toulouse : Toulouse ou nul - cote de 1,92 sur Unibet

⭐ Un match nul qui n’arrange personne

C’est la grosse cote de la soirée à tenter d’après nos experts : le match nul en sec !

Souvent mis de côté, car trop imprévisible, pas assez safe, le match nul reste tout de même une option parfois intéressante à considérer dans ce genre de match. La preuve, Toulouse cette saison c’est 7 matchs nuls en 27 rencontres de Ligue 1 et régulièrement face à des équipes du Top 6 de notre championnat.

La saison dernière, les deux rencontres entre ces deux équipes s’étaient elles aussi soldées par deux matchs nuls (2-2 et 0-0).

Un pari à tenter au vu des états de forme des deux équipes.

Pronostic 3 OM vs Toulouse : Match nul - cote de 3,72 sur Unibet

