Pronostic Marseille (OM) Atalanta Bergame - Ligue Europa 02/05/2024 : L'Atalanta vainqueur et Gianluca Scamacca buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Marseille (OM) Atalanta Bergame, comptant pour les demi-finales de Ligue Europa.

Pronostic Marseille Atalanta Bergame : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics pour le match entre l'OM et l'Atalanta en vue de leur affrontement en Ligue Europa le 2 mai pour les demi-finales aller de la compétition à l'Orange Vélodrome.

Les meilleurs paris pour Marseille Atalanta

Victoire de l'Atalanta ⭐ avec une cote de 2.95 sur Betsson, soit 33.9 % de chances que les visiteurs gagnent.

que les visiteurs gagnent. Gianluca Scamacca buteur ⭐ avec une cote de 3.30 sur Betsson, soit 30.3 % de chances que l'attaquant italien marque.

que l'attaquant italien marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1.70 sur Betsson, donnant 58.8 % de chances que les deux clubs trouvent le filet.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Marseille accueille l'Atalanta alors que les deux équipes cherchent en championnat à marquer des points précieux dans leur quête de jouer une nouvelle fois la Coupe d'Europe la saison prochaine.

Après une longue période de méforme sur le plan national, Marseille a battu Lens le week-end dernier pour réanimer ses espoirs de finir dans les six premiers en Ligue 1. Après avoir éliminé Villarreal au tour précédent, ils ont eu besoin de tirs au but pour écarter Benfica en quarts. Les blessures sont un facteur pour les Marseillais ici, avec jusqu'à six joueurs potentiellement absents.

L'Atalanta a enchaîné trois victoires consécutives toutes compétitions confondues pour garder vivantes ses propres chances de qualification pour la Ligue des Champions. Leur première manche contre Liverpool en quarts était un chef-d'œuvre. Ils en ont fait juste assez pour réserver leur place dans le dernier carré lors du match retour à Bergame. C'est la première fois que La Dea atteint les demi-finales d'une compétition européenne depuis 1988. Marseille peut avoir un pedigree supérieur sur la scène continentale, mais l'Atalanta a l'avantage du pronostic.

Les compos probables pour Marseille Atalanta

Le XI probable de Marseille :

Lopez ; Clauss, Murillo, Balerdi, Lodi ; Gueye, Veretout ; Sarr, Harit, Aubameyang ; Moumbagna.

Le XI probable de l'Atalanta :

Musso ; Djimsiti, De Roon, Scalvini ; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri ; Lookman, Koopmeiners ; Scamacca.

Pronostic 1 : Victoire de l'Atalanta @ 2.95 avec Betsson

L'Atalanta a une meilleure différence de buts attendus par 90 minutes en Europa League. La forme à domicile de Marseille pourrait avoir été un atout cette saison, mais l'Atalanta est une force redoutable à l'extérieur. Ils n'ont pas perdu un match à l'extérieur en Europa League depuis 2019. Leur performance à Anfield est un avertissement pour Marseille. La manière dont l'Atalanta a attaqué librement reflète le style de jeu sous Gian Piero Gasperini. Nous pouvons nous attendre à une approche similaire des Italiens à Marseille jeudi soir.

Pronostic 2 : Gianluca Scamacca buteur @ 3.30 avec Betsson

Avec cinq buts en Europa League et trois lors de ses trois dernières apparitions en Serie A, Gianluca Scamacca est en forme. L'ex-joueur de West Ham affiche 0.39 buts attendus par 90 minutes en Serie A, le deuxième plus élevé parmi les joueurs de l'Atalanta. Il devrait obtenir quelques occasions de marquer jeudi soir.

Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 1.70 avec Betsson

Les deux équipes ont vu l'option BTTS se réaliser dans plus de la moitié de leurs matches de championnat (55 % pour Marseille, 52 % pour l'Atalanta). Les demi-finales peuvent être des affaires prudentes, mais ce n'est probablement pas le cas avec une équipe de Gasperini impliquée. L'Atalanta sera désireuse de suivre son plan de jeu du dernier tour qui lui avait permise d'être quasiment qualifiée dès la manche aller.

