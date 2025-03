Pronostic Italie Allemagne - Ligue des Nations 20/03/2025 : Les Allemands ne perdent pas à San Siro !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Italie Allemagne, quart de finale aller de la Ligue des Nations, ce jeudi à 20h45.

Pronostic Italie Allemagne : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Italie Allemagne

Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,71 sur Unibet, soit une probabilité de 58% que les deux sélections trouvent la faille.

que les deux sélections trouvent la faille. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,92 sur Unibet, soit une probabilité de 52% que le match compte au moins 3 buts.

que le match compte au moins 3 buts. Nul ou l'Allemagne gagne et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 3,12 sur Unibet, soit une probabilité de 32% que les Allemands ne perdent pas dans un match avec au moins 3 buts.

🔮 Nos experts voient l'Allemagne légèrement favorite et prévoient au moins trois buts marqués, y compris par l'Italie.

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Italie accueille l'Allemagne quatre mois après la défaite 1-3 à San Siro contre la France. Cette défaite, lors de la dernière journée du groupe 2, a coûté aux Azzurri la première place à cause de la différence de buts. Auparavant, l'équipe de Luciano Spalletti avait battu Israël deux fois, récolté quatre points contre la Belgique et gagné en France.

Les Allemands arrivent à Milan en tant que leaders du groupe 3, avec cinq points d'avance sur les Pays-Bas. Ils se distinguent avec un 5-0 contre la Hongrie et un 7-0 contre la Bosnie. Contre les Pays-Bas, ils ont obtenu un 2-2 à l'extérieur et un 1-0 à domicile.

Julian Nagelsmann doit composer avec les blessures de Kai Havertz et Florian Wirtz, mais peut compter sur de solides alternatives comme Deniz Undav et Jamal Musiala.

👥 Les effectifs probables pour Italie Allemagne

La composition de l'Italie :

Donnarumma ; Buongiorno, Calafiori, Bastoni ; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso ; Kean, Retegui

La composition de l'Allemagne :

Nübel ; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt ; Andrich, Goretzka ; Sané, Musiala, Adeyemi ; Undav

Les meilleurs paris à prendre pour Italie Allemagne

Pronostic 1 Italie vs Allemagne : Les deux équipes marquent - cote de 1,71 sur Unibet

L'Italie a trouvé le chemin des filets dans ses six rencontres du groupe 2 de la Ligue des Nations 2024/25. Leur seul match sans encaisser de but a eu lieu le 14 novembre, avec une victoire 1-0 contre la Belgique au stade Roi Baudouin. Dans ce match, les Diables Rouges ont cadré cinq fois et obtenu sept corners.

Trois jours plus tard, les Azzurri ont terminé la phase de groupes avec un 1-3 contre la France, qu'ils avaient battue 3-1 début septembre. Contre Israël, les hommes de Luciano Spalletti ont remporté un 2-1 sur terrain neutre à Budapest et un 4-1. Le 10 octobre, un 2-2 contre la Belgique a eu lieu, où l'Italie a gaspillé un avantage de deux buts après l'expulsion de Lorenzo Pellegrini.

Lors des trois rencontres à l'extérieur de l'Allemagne dans cette Ligue des Nations, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets. Cela s'est également produit lors du 2-1 de l'équipe de Julian Nagelsmann sur le terrain de la Bosnie, écrasée ensuite 7-0 à domicile. Dans les deux autres matchs à l'extérieur, la Mannschaft a obtenu un 2-2 aux Pays-Bas et un 1-1 en Hongrie.

Considérant également les deux précédents entre l'Italie et l'Allemagne en 2022, où les deux équipes ont marqué, un match avec au moins un but de chaque côté semble plausible.

Pronostic 2 Italie vs Allemagne : Plus de 2,5 buts dans le match - cote de 1,92 sur Unibet

À l'exception du 1-0 en Belgique le 14 novembre, tous les matchs de l'Italie ont vu au moins trois buts, avec les deux équipes marquant. Contre la France, deuxième au classement FIFA, l'équipe de Spalletti avait gagné 3-1 à Paris avant de perdre 1-3 à San Siro. À la mi-octobre, à l'Olimpico de Rome, ils ont terminé sur un 2-2 contre les Diables Rouges, huitième mondial.

Les rencontres contre Israël ont été encore plus révélatrices. L'Italie a gagné 2-1 à Budapest et 4-1 à Udine, mais ils ont concédé des buts dans les deux matchs contre une équipe classée 76ème au classement FIFA. Bien que la France et la Belgique aient également encaissé contre Israël, l'attaque allemande est d'un tout autre niveau.

La Hongrie et la Bosnie en savent quelque chose, ayant été écrasées 5-0 et 7-0 par l'Allemagne respectivement en septembre et novembre. Les matchs à l'extérieur étaient plus équilibrés : un 2-2 aux Pays-Bas et un 2-1 à Zenica ont vu plus de deux buts avec les deux équipes marquant. De plus, les hommes de Julian Nagelsmann ont obtenu un 1-0 contre les Oranje et un 1-1 en Hongrie.

Malgré ces résultats, le pari "Plus de 2,5 buts" semble être un scénario réaliste pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Nations entre l'Italie et l'Allemagne.

Pronostic 3 Italie vs Allemagne : Nul ou Allemagne vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match - cote de 3,12 sur Unibet

Lors des cinq premières journées de la Ligue des Nations 2024/25, l'Italie était proche du carton plein. En plus du double succès contre Israël, les Azzurri se sont imposés en France et en Belgique. De plus, lors de la première confrontation contre les Diables Rouges, leur remontée a commencé après l'expulsion de Lorenzo Pellegrini.

Franchement, le 1-3 subi contre la France le 17 décembre a modifié quelque peu la situation. À ces trois buts s'ajoutent ceux de Mohammad Abu Fani dans les rencontres contre Israël.

L'Allemagne arrive au match aller des quarts avec 18 buts marqués et seulement quatre encaissés : deux contre les Pays-Bas, un en Bosnie et un en Hongrie. Un bilan qui se traduit par quatre victoires et deux nuls pour l'équipe de Nagelsmann.

Considérant également le 2-5 et le 1-1 entre l'Italie et l'Allemagne en 2022, ce pari apparaît comme un scénario réaliste pour la rencontre de San Siro.

